デザインせずにコンセプトだけで車を大ヒットさせた伝説のマーケッター・坂井直樹の自叙伝！ 成功の裏にあった数々の「失敗」を「資産」に変えてきた、どん底からのリセット術とは？

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株式会社スピーディ


僕の人生は、ピークと谷の繰り返しだった。だが、本当に価値があるのは、谷の時間だ。


ピークは他人が決める。メディアやクライアントが勝手に盛り上げ、やがて退屈をもたらす。


谷は違う。外の声が消え、自分の呼吸音だけが残る。そこで次の武器が研がれる。


Be-1も、ブランドデータバンクも、谷で生まれた。谷は創造の母胎だ。



谷にいるとき、人は注目されない。


だからこそ、静かに武器を磨ける。その積み重ねが次のピークを支える。


（本文より）





■ 元祖コンセプター・坂井直樹が明かす、異端の生存戦略




日産「Be-1」「パオ」「フィガロ」のコンセプトデザインを手がけ、


日本のものづくりに「コンセプター」という新たな職能を確立した坂井直樹。




しかし、本書は単なる成功者の回顧録ではありません。


今だからこそ明かせる、、78歳になった今だからこそ明かせる、赤裸々な失敗と再生の記録です。




バブル崩壊による経済的困窮、家賃滞納、さらには「小田嶋事件」でのあらぬ疑い……。


さらには最愛の息子の死という、言葉にできないほどの深い悲しみ。




人生の「谷」を歩んでいた時期、すべてを失った状態から、彼はいかにして再浮上の一歩を踏み出したのか。




本書では、幾度もの絶望を乗り越えてきた実体験から導き出された、


どん底から何度でも立ち上がるための「リセットの作法」が綴られます。




成功と失敗を交互に繰り返してきた著者だからこそ語れる、極めて実践的な「生存戦略」。




ビジネスパーソン、クリエイターはもちろん、


キャリアや人生に悩む、谷底にいるすべての人たちにも、ぜひ手に取ってほしい。




● 著者プロフィール


坂井 直樹（さかい なおき）／コンセプター


株式会社ウォーターデザイン 代表取締役／株式会社スピーディ 取締役会




1947年生まれ。京都市立芸術大学デザイン学科入学後、渡米。


サンフランシスコでTattoo Companyを設立し、「Tattoo T-shirt」を販売。


帰国後は、テキスタイルデザイナーとして活躍。


1987年、日産「Be-1」のコンセプトデザインを手がけ世に送り出す。


その後はMoMaで永久保存されているオリンパス「O-Product」をはじめ、国内外の製品開発に携わり、数々のヒット商品を生み出す。


元慶應義塾大学教授。DMMオンラインサロンにて「デザイン経営倶楽部／DMC」を主宰。



■書籍名：「ピークではなく、谷を歩く。 Walking the Valley - A Life Built with Failure」　


■著者：坂井直樹


■発売日：2026年4月17日


■書籍価格：3,300円(本体3,000円＋税)


■Kindle価格：2,640円


■ISBNコード：978-4-7711-1085-4


■出版社：株式会社スピーディ


AmazonURL：https://www.amazon.co.jp/dp/4771110859


KindleURL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1C7K2JC