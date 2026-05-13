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テレビアニメ『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』とグラニフが初コラボレーション！全21種類のアイテムを2026年5月19日(火)より発売
草薙素子やタチコマ、「笑い男」をデザインした全21アイテムを展開
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年5月19日(火)より、テレビアニメ『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』とのコラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて発売いたします。
1989年に士郎正宗によって発表された原作漫画『攻殻機動隊』は、その後の映像作品を通じて世界中に熱狂的なファンを生み出し続けている、日本を代表する作品です。中でもテレビアニメ『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』は、緻密なストーリーと高度な世界観で、今なお高い評価を受けています。
本コラボレーションでは、草薙素子をはじめとする公安9課のメンバー、愛らしさと存在感を併せ持つタチコマ、そして象徴的存在である「笑い男」など、作品を象徴するモチーフを多彩なデザインで展開。さらに、グラニフのオリジナルキャラクター「ビューティフルシャドー」「イカク」とのコラボレーションによる特別なグラフィックも加わり、ここでしか手に入らないラインナップとなっています。全21種類のアイテムは、作品の世界観をグラフィックで表現したラインナップとして展開します。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年5月13日(水)0:00から2026年5月18日(月)23:59までの期間、本コラボレーションアイテムの予約販売を実施いたします。期間中にご予約いただいた方には、グラニフメンバーシッププログラムのポイントを通常の2倍付与いたします。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
©士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊製作委員会
全21種類のアイテムを展開。
詳細はグラニフ公式オンラインストア商品ページにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_01404
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：73店舗（国内72、海外1）※2026年5月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@graniph_official
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com/nofuri_g
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年5月19日(火)より、テレビアニメ『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』とのコラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて発売いたします。
1989年に士郎正宗によって発表された原作漫画『攻殻機動隊』は、その後の映像作品を通じて世界中に熱狂的なファンを生み出し続けている、日本を代表する作品です。中でもテレビアニメ『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』は、緻密なストーリーと高度な世界観で、今なお高い評価を受けています。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年5月13日(水)0:00から2026年5月18日(月)23:59までの期間、本コラボレーションアイテムの予約販売を実施いたします。期間中にご予約いただいた方には、グラニフメンバーシッププログラムのポイントを通常の2倍付与いたします。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
©士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊製作委員会
全21種類のアイテムを展開。
詳細はグラニフ公式オンラインストア商品ページにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_01404
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：73店舗（国内72、海外1）※2026年5月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@graniph_official
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com/nofuri_g
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/