夏のBBQをもっと手軽に、もっと楽しく！2点購入でもう1点プレゼント！『エコココロゴスまとめ買い＜2BUY→1GET＞キャンペーン』実施

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、ロングセラー製品であるヤシガラ成型炭「エコココロゴス」をお得にご購入いただける『エコココロゴスまとめ買い＜2BUY→1GET＞キャンペーン』を2026年5月15日(金)から6月14日(日)まで実施いたします。

【エコココロゴスまとめ買い＜2BUY→1GET＞キャンペーン】https://www.logos.ne.jp/news/1634

本キャンペーンは、ロングセラー製品であるヤシガラ成型炭「エコココロゴス」をお得にご購入いただける『エコココロゴスまとめ買い＜2BUY→1GET＞キャンペーン』です。夏休みを迎えるにあたり、ご家族やご友人と楽しむBBQの機会をさらに充実させていただきたいという思いから本キャンペーンを実施いたします。

5月15日(金)から6月14日(日)の期間中、エコココロゴスシリーズの対象商品の中から、同一商品を2点以上お買い上げいただくと、同一商品をさらにもう１点プレゼントいたします。

エコココロゴスとは、ヤシガラ廃材を再利用した、地球にやさしいヤシガラ成型炭です。不要物として捨てられていたヤシガラを有効利用し、燃料として再利用することで、森林の育成やCO2削減にも繋がっています。1個あたり約30～60分燃焼し、ステーキを最大14枚以上焼けるパワフルな高火力のため、必要量が少なく調理でき、お財布にも優しく経済的です。

着火剤加工を施しているのでライターで約20秒熱するだけで簡単に点火するため、面倒なBBQ前の火おこしが不要なうえ、通風孔を開けた形状により燃焼効率を高めています。また、エコココロゴスシリーズは2025年から、片側を凸面にした「DECO」に進化して販売しております。凸面を下にして置くことで、ロストルのないグリルなどの平面でも炭の下に空気の通り道を確保し、燃焼効率が向上する構造となっております。

さらに、エコココロゴスは強力遠赤外線で食材をおいしく焼くことができます。第三者検査機関で味覚調査をした結果、遠赤外線を多く発する備長炭で調理したときよりも、エコココロゴスで調理したときの方が高い数値の旨味成分が計測されました。



BBQには欠かせないエコココロゴスを、ぜひこの機会にお得にご購入いただき、ご家族やご友人との秋のアウトドアを楽しみください。

詳しくはこちら :https://www.logos.ne.jp/news/1634

キャンペーン概要

対象商品の中から同一商品2点以上のお買い上げで、さらにもう1点プレゼント！

＜期間＞

2026年5月15日(金)から6月14日(日)

＜開催店舗＞

全国のロゴスショップおよび公式オンライン店、一部のLOGOS製品取扱店舗

https://www.logos.ne.jp/news/1634

＜参加方法＞

対象商品の中から、同一商品を２点同時購入いただくと、同一商品をさらにもう１点お受け取りいただけます。

※同一商品の購入に限ります。

※受取方法は店舗により異なります。

※ロゴス公式オンラインショップでは、2セットの価格で「3セット」販売しております。

キャンペーン専用の販売ページからご注文をお願いいたします。

各単体の販売ページから2セットご注文いただいても、追加で1セットのプレゼントは適用されませんのでご注意ください。

キャンペーン専用販売ページはこちら：

https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=688

＜対象商品＞

エコココロゴス・ラウンドDECO２

https://www.logos.ne.jp/products/info/11532

エコココロゴス・ミニラウンドDECO4

https://www.logos.ne.jp/products/info/11534

エコココロゴス・ミニラウンドDECO6

https://www.logos.ne.jp/products/info/11533

エコココロゴスについて

エコココロゴスとは、ヤシガラ廃材を再利用した、地球にやさしいヤシガラ成型炭です。不要物として捨てられていたヤシガラを有効利用し、燃料として再利用することで、森林の育成やCO2削減にも繋がっています。1個あたり約30～60分燃焼し、ステーキを最大14枚以上焼けるパワフルな高火力のため、必要量が少なく調理でき、お財布にも優しく経済的です。

LOGOS独自の着火剤コーティングにより約20秒で点火、約1分で全体に着火するため、面倒なBBQ前の火おこしが不要です。また、通風孔を開けた形状により、燃焼効率を高めています。

さらに、エコココロゴスは強力遠赤外線で食材をおいしく焼くことができます。第三者検査機関で味覚調査をした結果、遠赤外線を多く発する備長炭で調理したときよりも、エコココロゴスで調理したときの方が高い数値の旨味成分が計測されました。

エコココロゴスシリーズは2025年から、片側を凸面にした「DECO」に進化して販売しております。凸面を下にして置くことで、ロストルのないグリルなどの平面でも炭の下に空気の通り道を確保し、燃焼効率が向上する構造となっております。

【エコココロゴスシリーズ】https://youtu.be/SvPJpkPRIjU

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SvPJpkPRIjU ]

■プレスリリース一覧をご覧いただけます

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■製品カタログはこちらからご覧ください

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【アウトドアブランド LOGOS】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

■アウトドアブランド LOGOS

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