【中部大学】ウイルスを使わずマウス体内で「巨大な染色体再編成」の誘導・修復に成功ー疾患モデル作製とDNA修復研究の新たな基盤へー

【中部大学】ウイルスを使わずマウス体内で「巨大な染色体再編成」の誘導・修復に成功ー疾患モデル作製とDNA修復研究の新たな基盤へー