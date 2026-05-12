[イベント]人生100年時代の限定コラボ。リカバリー市場拡大の今、“座る時間”を見直すライフスタイルを新提案。北欧発Stressless(R)と英国発Tom Dixon初共演。【5/27開催】30名限定

■北欧の快適チェア × 英国モダン照明で提案する"真のくつろぎ空間"

株式会社エコーネストム・ディクソンの名作MELTと、ストレスレス(R)のダイニングチェア、ミントD350

北欧ノルウェー発の家具ブランドStressless(R)＜ストレスレス(R)＞と、英国を代表するデザインブランドTom Dixon＜トム・ディクソン＞が、初めてのコラボレーションイベントを開催します。



人間工学に基づいた“座り心地”と、空間の質を変える“光”。異なる領域で世界的評価を受けてきた2ブランドが、「これからの暮らしの豊かさ」をテーマに一夜限りのイベントを提案します。

人生100年時代。暮らしの質を決めるのは、何を持つかよりも、どんな椅子に座り、どんな光の中で過ごすか。毎日を過ごす住まいの空間は、広さや見た目だけでなく、これからの生き方や身体にどれだけ寄り添えるかが問われる時代へと移行しています。



本イベントでは、30代～40代以降のライフステージの変化に寄り添いながら、“所有”ではなく“体験”としてのラグジュアリーを、実例とともに紐解いていきます。

■ なぜ今、「座る」ことがラグジュアリーなのか

ストレスレス(R)チェアのあるリビングダイニング空間に、トム・ディクソンのMELTをリズムをつけて多灯使いに。チェアそばにはポイントとなる一灯を（イメージ）

都会でのひとり暮らし、家族が増えてファミリーに。

子育てが一段落し、子どもが独立した後の夫婦二人暮らし、

そして、高齢単身世帯。

ライフステージが変わるほど、

日常の「座って過ごす時間」が、暮らしの質を大きく左右します。



たとえば…

・ダイニングチェアの快適性が、体力と集中力を支える

・ソファ中心の暮らしから、リクライニングチェア2脚という選択

・リビングを持たない、狭小住宅でこそ生きる“座り心地”

今回のイベントでは、

こうしたリアルな暮らしの変化をテーマに、

北欧人間工学から生まれたストレスレス(R)チェアと、

トム・ディクソンの照明が生み出す彫刻的な光の

空間演出を通してウェルビーイングな

「人生後半を豊かにする住まいの考え方」を紐解きます。

■ こんな方におすすめ

・忙しく働きながらも、住まいの質に妥協したくない30～40代共働き夫婦

・子どもの独立後を見据え、これからの暮らしを整えたい方

・都心マンションなど限られたスペースでも、快適さをあきらめたくない方

・ラグジュアリーを「所有」ではなく「体験」として楽しみたい方

■一夜限りのイベント ― 平日水曜に“来るだけの意味がある”理由

SOFTとストレスレス(R)ミントD350

5月27日（水）18:00開催。

仕事を切り上げ、あえてこの夜に足を運ぶ--

それができるのは、時間にも美意識にも余裕を持つ人だけ。

本イベントは限定30名・完全予約制・参加費無料。

軽食とドリンクを用意し、

インテリアジャーナリスト・土橋陽子氏を迎え、

ラグジュアリーを“知る”だけで終わらせず、実際の展示を例に

「自宅で上質なくつろぎ空間を再現できる」実践的なトークを行います。



トーク内容（一部）：

・ストレスレス(R)とトム・ディクソンの照明でつくる快適な空間づくり

・トレンドカラーを取り入れたコーディネート

・ファミリー / 夫婦二人暮らし / 一人暮らし の上質なインテリアの整え方 など

明日から実践できる、ホテルライクで上質な住まいづくりのヒントを専門家の視点でお届けします。

「自宅で実践できるラグジュアリーインテリア」のプロフェッショナル。セミナーでは講師として、来場者と双方向のトークで快適なくつろぎ空間の作り方をわかりやすく解説■トークゲスト／プロフィール

土橋 陽子（どばし・ようこ）

インテリアジャーナリスト。

ラグジュアリーメディア「Precious.jp」にて、インテリアに関する実践的な人気連載を担当。

家具・照明・空間づくりを通して、上質な暮らしのあり方を発信している。

■【イベント概要】

土橋陽子 公式サイト :https://new.yokodobashi.com/

イベント名：

北欧ラグジュアリーチェアと、英国モダンの光が出会う夜

- 心が満たされるラグジュアリーインテリア講座 -

日時：

2026年5月27日（水）18:00-19:30（開場17:00）

会場：

ストレスレス(R)ショールーム東京

（東京都中央区京橋2-5-18 京橋創生館2F）

定員：

30名（完全予約制／参加費無料／軽食・ドリンク付）

17:00 開場

18:00 Welcome & ブランドトーク

18:15 スペシャルトーク

18:45～19:30 自由にご体感・軽食・ドリンク

※ イベント終了後に、希望する方には【ストレスレス(R)限定アイテム】の販売もあります。

当日の販売はストレスレス(R)公認パートナーショップであるストレスレス(R)ストア青山 by 亀屋家具が行います。

主催：株式会社エコーネス、TDX株式会社

販売：ストレスレス(R)ストア青山 by 亀屋家具(https://www.stressless.com/ja-jp/partnerstoresjapan)

イベント予約 :https://reserva.be/stressless会場アクセス :https://www.stressless.com/ja-jp/showroomsjapan/tokyoストレスレス(R)ショールーム東京への行き方特典付 イベントフライヤー :https://www.stressless.com/ja-jp/-/media/stresslesssite/promotions/jp/showroomevent2026/event_a4_flyer_web_ryomen.jpg2026年６月５日までにフライヤー持参でストレスレス(R)ストア青山 by 亀屋家具へ来店いただくとストレスレス(R)限定コットンバッグプレゼント（なくなり次第終了）”最高の座り心地”でつくるリビングダイニング■ Stressless(R)

1971年、北欧ノルウェーで生まれたストレスレス(R)は、人間工学に基づく自然な動きが心地よいリクライニングチェアを中心とした家具ブランドです。世界50か国以上で愛用され、忙しい毎日の“座る” 時間を心地よく整え、心身をリチャージするひとときを届けます。暮らしにそっと寄り添い、明日への余白をもたらします。

人間工学に基づいた"座り心地の良さ"を55年に渡り追究スタイリッシュなデザインが人気のストレスレス(R)パリBEATとミントD350で創るモダンで快適なダイニング柔らかなクッションとリクライニングで別次元の座り心地ストレスレス(R)ミントD350フォグ／サテンシルバーストレスレス(R)ミントD350フンギ／マットブラック寄りかかるだけで自然にリクライニングしてリラックス太ももにかかるストレスを軽減ブランド創業者 Tom Dixon■Tom Dixon

2002年にロンドンで誕生した Tom Dixon（トム・ディクソン） は、 照明を中心に家具、ホームアクセサリ―を展開する、英国初のライフスタイルデザインブランドです。その先駆的で、独創的な素材や技術の活用方法が世界中で広く認知され、現在では世界約90カ国で展開されています。

■ 主な商品

■ ストレスレス(R)ショールーム東京

～６月5日まで。東京・京橋のストレスレス(R)ショールーム東京でトム・ディクソンの照明を展示中

左：MELT PORTABLE, 右：MELTSOFTBEATMELT「メルト」は熱で溶けたガラス、無数の光が屈折する氷河の内部や、どこまでも果てしなく続く宇宙のイメージからインスピレーションを受けています。SOFT 「ソフト」は和紙のようにやさしく灯りがにじみ、点灯すると 内部のフレームがほのかに浮かび上がります。BEAT 「ビート」はインド北部で長きに亘って伝承されてきた板金技術を駆使し、デザインピースとして仕上げた逸品です。MEL PORTABLE「メルト ポータブルライト」は充電式。非常に表現力豊かで、コンパクトなサイズの照明です。ストレスレス(R)ステラやストレスレス(R)ビューなど、ソファやリクライニングチェアとの組合せを座りながらご覧いただけます

ストレスレス(R)ショールーム東京

フリーコール 0120-11-9269

東京都中央区京橋2-5-18 京橋創生館2F

営業時間

10:00～18:00 水曜定休

アクセス

東京メトロ銀座線・京橋駅出口４すぐ

都営地下鉄浅草線・宝町駅出口A5より徒歩2分

■ TOM DIXON TOKYO

～6月5日まで。東京・南青山のTom Dixon Cafe内でもストレスレス(R)ダイニングチェアに座ってコーヒーを楽しめる

アクセス :https://www.stressless.com/ja-jp/showroomsjapan/tokyo期間中は、ストレスレス(R)ミントD350に座ってゆっくりとコーヒーを楽しめる

TOM DIXON TOKYO

〒 107-0062 東京都港区南青山6-13-1

IDEALビル1F

11:00-18:00



店休日：水曜 / 日曜日

TEL 03-6421-0846

SPRING越しに眺めるトム・ディクソンカフェ内のストレスレス(R)ミントD350MELT PORTABLEともなじむアクセス :https://www.tomdixon.tokyo/pages/storelocator

■ストレスレス(R)ストア青山 by 亀屋家具

◆東京メトロ銀座線「外苑前駅」1bより徒歩5分

〒107-0062 東京都港区南青山2-31-6

Le UnDeux南青山 2F

Tel: 03-6384-5491

営業時間

11:00～19:00※定休日：無し

（年末年始を含む特別休を除く）

※ ストレスレス(R)専門パートナーショップ

アクセス :https://stressless-store.kameyakagu.jp/aoyama特典付 イベントフライヤー :https://www.stressless.com/ja-jp/-/media/stresslesssite/promotions/jp/showroomevent2026/event_a4_flyer_web_ryomen.jpg2026年６月５日までにフライヤー持参でストレスレス(R)ストア青山 by 亀屋家具へ来店いただくとストレスレス(R)限定コットンバッグプレゼント（なくなり次第終了）

ストレスレス(R)は、リクライニングチェアを休息するだけでなく、心身ともにリチャージして明日へ踏み出す場所として新たな価値を提供してまいります。



関連リンク

ストレスレス(R)公式サイト

https://www.stressless.com/ja-jp

リクライニング機能付ダイニングチェア：ストレスレス(R)ミント

https://shop.stressless.com/ja-jp/chairs/stressless-mint/p/000000000001858744?pid=185874457981040

ショールーム情報

https://www.stressless.com/ja-jp/showroomsjapan

ブランド紹介

https://www.stressless.com/ja-jp/aboutus/about-us

ブランドの歴史

https://www.stressless.com/ja-jp/aboutus/stressless-history

Instagram

https://www.instagram.com/stressless_japan

ブランド情報

ストレスレス(R)

1971年に誕生したリクライニングチェアのリーディングブランド。人間工学に基づく「究極の座り心地」を追求し、世界50か国以上で展開。リクライニングチェアの技術を生かし、快適な座り心地をソファ／ホームオフィスチェア／ダイニングへと広げています。

■ 本件に関するお問合せ

株式会社エコーネス

マーケティング部 担当：瀧石

TEL：03-3538-1417

E-mail：JP-Marketing@ekornes.com

株式会社エコーネス

〒104-0031

東京都中央区京橋2-5-18 京橋創生館2F

TEL 03-3538-1411（代）



1934年創業の北欧ノルウェーの家具メーカー。シッキルベンに本社・工場を置き、サステナビリティに配慮した一貫生産で高品質な家具を提供しています。