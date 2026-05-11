くじ限定の描き起こしイラストを使用したオンラインくじ「TVアニメ『ラーメン赤猫』ラッフルくじ」が発売決定！

フォッグ株式会社

オンラインくじプラットフォーム「RAFFLE」を運営するフォッグ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：関根 佑介、以下「フォッグ」）は、描き起こしイラストを使用したオンラインくじ「TVアニメ『ラーメン赤猫』ラッフルくじ」を、オンラインくじサイト「RAFFLE」にて発売することを決定いたしました。

本オンラインくじのために、特別に用意された「描き起こしイラスト」を贅沢に使用いたしました。店長の文蔵をはじめとする「ラーメン赤猫」のスタッフたちが大集合した、賑やかで愛らしいラインナップをお届けします。

目玉の「猫だらけフェイスタオル」は、描き起こしイラストのキャラクターたちが勢ぞろいした、実用性も兼ね備えた豪華アイテムです。その他、「透明グラス」や、デスク周りを彩る「アクリルスタンド」など、個性豊かな面々の魅力を存分に楽しめるアイテムを厳選いたしました。

【くじの実施概要】

商品名：TVアニメ『ラーメン赤猫』ラッフルくじ

販売期間：2026年05月11日（月）19:00～2026年05月29日（金）23:59

販売価格：1回 770円（税込） / （配送手数料を含まない）

送料：配送手数料として初回660円（税込）と初回以降 10回ごとに 660円（税込）がかかります。

販売サイト：オンラインくじサイト「RAFFLE」

ご購入はこちら：https://raffle-kuji.jp/lotteries/1205

商品発送時期：2026年06月下旬予定

【景品ラインナップ】

A賞：猫と虎のフェイスタオル 全1種

B賞：透明グラス 全1種

C賞：アクリルスタンド 全5種

D賞：アクリルキーホルダー 全5種

E賞：缶バッジ 全5種

F賞：2枚セットブロマイド 全6種

10連特典：チェキサイズブロマイド 全5種

Wチャンス：C賞アクリルスタンドセット

※景品デザイン及び、写真はイメージです。

状況により、デザインや仕様が変更となる可能性がございます。

最新情報は、RAFFLE公式Xをチェック！

＜RAFFLE公式X＞https://x.com/Raffle_info

＜くじ購入はこちら＞https://raffle-kuji.jp/lotteries/1205

【掲載用クレジット（権利表記）】

(C)アンギャマン／集英社・ラーメン赤猫製作委員会

【会社概要】

会社名： フォッグ株式会社

所在地： 東京都渋谷区渋谷1-19-5 渋谷董友ビルＶ 2階

代表者： 関根 佑介

URL： https://fogg.jp/

これからの"あたりまえ"を創りつづける

小説「80日間世界一周」の主人公であり、自分が信じる世界に向けて周りがなんと言おうとやりきる冒険家「フィリウス・フォッグ」が社名の由来。

「楽観・情熱・信念・想像・挑戦・自由・冒険」をキーワードに、枠にとらわれず自由に楽しみながら挑戦しつづけ、今までの行動や文化が効率化・能率化するような新たな価値と未来を創造していきます。

【本件に関するお問い合わせ】

＜RAFFLE問い合わせ先＞

https://raffle-kuji.jp/contact