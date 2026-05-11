株式会社かんざし、宿泊業界に特化した『対カスハラ体制』構築を支援するカスハラ対策「カスハラ用心棒」を提供開始！

株式会社かんざし

「Make Sustainable Nippon - 『旅館・ホテル・地場企業など』と『地方自治体』に最も必要とされる企業になる」というビジョンを掲げ、『旅館・ホテルテック事業』『HRテック事業』『観光テック事業』を手掛ける株式会社かんざし（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：秋山 匡秀、以下「かんざし」）は、宿泊業界に特化した対カスタマーハラスメント（以下「カスハラ」）体制の構築支援をするカスハラ対策の新サービス「カスハラ用心棒」を2026年６月１日から提供開始いたします。

企業において、カスハラ関連の法的義務化に向けて講ずべき措置

業界・業種を問わずカスハラに関する相談件数は年々増加しています。

こうした社会情勢を受け、昨年改正された労働施策総合推進法により2026年10月１日からすべての企業においてカスハラ関連の雇用管理上の措置を講じることが法的に義務付けられ、以下の対応が求められることになりました。

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

カスハラへの毅然とした対応方針の策定。カスハラの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を周知する

・相談体制の整備

カスハラを受けた場合の相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する。相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする

・事後の迅速かつ適切な対応

事実関係の確認、カスハラ被害者への配慮、再発防止策の実施

・対応の実効性を確保するために必要なカスハラの抑止のための措置

特に悪質な事案への対処体制の整備

・そのほか併せて講ずべき措置

相談をした労働者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じる

労働者に対し、相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、周知する

「カスハラ用心棒」について

「カスハラ用心棒」は、労働施策総合推進法の改正によって義務付けられる各項目において、企業と現場に必要な「抑止・実働・規程・教育」を中心にワンストップで体制構築支援を提供いたします。

特に宿泊業界は他業界に比べて、お客様がご宿泊の期間中は常にきめ細かなサービスの提供が求められるためスタッフの心身への影響は持続的で負担が大きいという特徴があります。しかし、慢性的な人手不足の傾向が叫ばれる昨今では今回の法改正に必要な準備や体制構築や維持に割ける時間や専門性を持った人材の確保が簡単ではありません。

カスハラ用心棒はそのような宿泊施設を全力で支援いたします。

サービスのご案内は、かんざしシリーズご契約施設様から順番に個別にご連絡いたします。

また、オプションにて「従業員研修」や「カスハラ専門弁護士との連携」や「従業員療養プログラム」なども順次提供予定です。

[カスハラ用心棒に関するお問合せ先]

株式会社かんざし コーポレート本部 カスハラ用心棒係

Tel: 03-6261-7447（平日10:00～18:00）

「カスハラ用心棒」は、かんざしが事業主体となり運営をし、事業アセットの一部にダイヤル・サービス株式会社（以下「ダイヤル・サービス」）とのソリューション事業の基本合意（※）を活用し提供をいたします。

※ダイヤル・サービス株式会社とカスハラ対策に関するソリューション事業の基本合意に関するプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000040805.html

今後もかんざしは、お客さまの声に寄り添い課題を解決するサービスの開発・提供を進めてまいります。

【株式会社かんざし】

本社所在地 ：東京都千代田区神田神保町3-2-6 丸元ビル3F

会社設立 ：2016年8月31日

代表取締役社長：秋山 匡秀

URL ：https://www.kanxashi.co.jp/

※2017～25年：経済産業省 IT導入支援事業者 認定企業

当社は株式会社エアトリ（東証プライム 6191）のグループ会社です。

【本リリースに関するお問合せ先】

株式会社かんざし

担当：西村、今井、小山、案浦（アンノウラ）

Eメール：press@kanxashi.co.jp

Tel: 03-6261-7447（平日10:00～18:00）

【株式会社かんざし 事業別サービスサイト】

■旅館・ホテルテック事業

かんざしクラウド：https://www.kanxashi.com/

※総務省後援ASPICアワード2022 社会業界特化系ASP・SaaS部門 準グランプリ受賞

くちこみクラウド：https://www.cuticomi.com/

※総務省後援ASPICアワード2024 社会業界特化系ASP・SaaS部門 DX貢献賞受賞

ぜにがたクラウド：https://www.xenigata.com/

クラウド転送シャシーン：https://www.shaseen.com/

わきざしクラウド（宿泊業界向け）：https://www.wakixashi.com/

わきざしクラウド（飲食業界向け）：https://www.wakixashi.com/eat/

わきざしクラウド（レンタルサービス業界向け）：https://www.wakixashi.com/rentalservice/

※総務省後援ASPICアワード2023 社会業界特化系ASP・SaaS部門 先進ビジネスモデル賞受賞

ばんそうクラウド：https://www.vansow.com/

Oshiharai PAY：https://www.oshiharai.com/

スペシャルクーポン.jp：https://www.special-coupon.jp/

人工知能ぜんまい：https://www.xenmai.jp/

かんざしWEDDING：https://www.kanxashi-wedding.com/

ホテぐる：https://hoteguru.com/

■HRテック事業

クラウド商談どこでもSHOWBY：https://www.showby.cloud/detail/

※総務省後援ASPICアワード2021 基幹業務系ASP・SaaS部門 ASPIC会長賞受賞

※BOXIL SaaS AWARD 2024 オンライン商談ツール・システム部門1位受賞

勤怠プラス：https://kinpla.com/

■観光テック事業

ニーズツアー：https://www.needstour.com/

津々うららか：https://www.ulalaka.jp/