知の巨人が提唱する、子どもたちの未来のために今できること『複雑化の教育論』発売（5/9）。

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『複雑化の教育論 教師の減る学校、単純化する社会』（内田 樹：著）を2026年5月9日に発売いたします。

【30ページ超を新たに収録】待望の文庫化！！

少子高齢化、教員志望者の激減、政治の混迷、世界のカオス化――。

混迷を極める社会のなかで本当に必要な知性とは？

・複雑な絡み合いを一つ一つほぐしてゆこうという根気強さ

・結論を先送りし、物事を吟味する力

・状況をじっくり観察することのできる実践的な賢さ

これらの知性はどうすれば育つのか？ 知の巨人が語ります。

※本作品は東洋館出版社より2022年1月に刊行された『複雑化の教育論』を改題し、再編集して文庫化したものです。

目次

はじめに

第一講 複雑化の教育論

第二講 単純化する社会

第三講 教師の身体

おわりに

文庫版付録 『複雑化の教育論』から一年後の社会

文庫版のためのあとがき

著者略歴

内田樹（うちだ・たつる）

1950年、東京生まれ。神戸女学院理事長。神戸女学院大学名誉教授。東京大学文学部仏文科卒、東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程中退。専門はフランス文学・哲学、武道論、教育論。

主著に『ためらいの倫理学』、『レヴィナスと愛の現象学』、『寝ながら学べる構造主義』など。第六回小林秀雄賞（『私家版・ユダヤ文化論』）、新書大賞2010（『日本辺境論』）、第三回伊丹十三賞を受賞。教育に関する著書に『街場の教育論』、『先生はえらい』、『下流志向』など。近著に『老いのレッスン』、『沈む日本とカオス化する世界』など。神戸市で武道と哲学研究のための学塾・凱風館を主宰。

書籍概要

書名 ：複雑化の教育論 教師の減る学校、単純化する社会

著者 ：内田 樹

発売日：2026年5月9日

判型 ：文庫判

頁数 ：296ページ

定価 ：990円（税込）

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp