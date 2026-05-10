【新商品】近鉄の新型車両「１A系」の３Dアクリル模型を5月10日発売します。～2026年デビューした車両。床下機器の細部までCGで再現～

渡辺車輌工業株式会社「3Dアクデン」近鉄1A系 ※近畿日本鉄道商品化許諾済

2026年5月10日 渡辺車輌工業株式会社（本社：大阪府寝屋川市出雲町8-19）代表取締役：浅井輝明は近畿日本鉄道の新型一般車両「1A系」2両（1A101・1A201）をアクリルでモデル化した商品「3Dアクデン・1A系」を発表しました。この新たな製品は公式オンラインストア「acphoto] https://ac-photo.jp/ 、【JR東海MARKET】https://market.jr-central.co.jp/shop/c/cacphoto/(https://market.jr-central.co.jp/shop/c/cacphoto/%E3%81%AB%E3%81%A6%E8%B3%BC%E5%85%A5%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82)

にて購入が可能。

商品概要

「３Dアクデン」は厚さ3ミリのアクリルに印刷したパーツを自身で組立て立体模型をつくる新しい鉄道模型です。アクリルの純度の高い「透明感」とガラスと違い「割れにくさ」の特性を活かし、「組み立てる楽しさ」と「美しく飾る」の両方が満たせる商品となっている。精密で高価な模型を扱うことに抵抗がある方が手軽に楽しむアイテムとして、また立体の成り立ちを好きな鉄道から学べる知育玩具としてなど子供から大人まで幅広い年代層を視野に入れて開発しています。

商品詳細

当商品は先頭・中間車両を各々単品で販売、公式オンラインストア「acphoto」・「JR東海MARKET」のオンラインストアにて販売。

価格

【３Dアクデン 近鉄１A系】

先頭車両（１A101）・・2,530円（税込）

中間車両（１A201）・・2,530円（税込）

今後の展開

2024年6月、第１号商品である「３Dアクデン」京阪600形2両の販売を皮切りに、京阪本線の車両（プレミアムカー・ダブルデッカー含む）、近鉄電車、新幹線（ドクターイエロー・500系他）など現役の電車から昭和の名車まで商品化してきました。また、バス車両の商品化も現在進めており近く奈良交通（株）のご協力を得て今年60周年を迎える「ボンネットバス」をモデル化した商品を販売の予定。

多種多様なお客様のニーズに応えるべく今後も挑戦を続けて参ります。

担当者コメント

販売担当 総務・浅井

当商品はシリーズ第13弾になります。

大変有難いことに、業界の方々にもご注目頂き商品化のご相談を頂くようになりました。しかし実車両を限りなく忠実に再現する事と質の良い材料での製造にこだわりすぎ、時間とコストをかけた商品のため商品化の成立には課題が山積みです。

ご覧になったお客様の「リアル」「すごい」「おもしろい」のお言葉を励みに次なる挑戦を続けて参ります。