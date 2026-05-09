飯田洋輔　1st シングル「I CHOOSE」2026年6月17日(水)リリース決定！

株式会社Vivoyage

ミュージカル俳優・飯田洋輔の1st シングル「I CHOOSE」が、2026年6月17日（水）にリリースされることが決定いたしました。

表題曲「I CHOOSE」は、これまで自身のソロコンサートで幾度となく歌い継がれ、ファンの間でも特別な一曲として親しまれてきたナンバーです。カップリングには、既に発表されている「Departure Bell」をあわせて収録します。

発売に先駆けて、2026年5月31日（日）開催のオフィシャルファンクラブイベントにて先行販売を実施いたします。また、本作リリース後の7月3日（金）東京芸術劇場、8月8日（土）京都コンサートホールにて、初の単独フルオーケストラ公演「billboard classics YOSUKE IIDA Premium Symphonic Concert -MAESTOSO-」が控えています。

リリース情報

飯田洋輔 1st Single「I CHOOSE」

2026年6月17日（水）リリース

シングルCD（全4曲収録） VVG-0001 \1,430（税込）

▼予約・お取り扱い店舗

Amazon(https://www.amazon.co.jp/I-CHOOSE-%E9%A3%AF%E7%94%B0%E6%B4%8B%E8%BC%94/dp/B0GY7Z92ZW)／HMV&BOOKS online(https://www.hmv.co.jp/artist_%E9%A3%AF%E7%94%B0%E6%B4%8B%E8%BC%94_000000001027749/item_I-Choose_16878334)／セブンネットショッピング(https://7net.omni7.jp/detail/1301597038) ほか各CDショップにて予約受付中

▼配信

CD発売と同日（2026年6月17日）より、各種音楽配信サービスにて配信開始。ハイレゾ配信あり。

FCイベント先行販売

CD発売に先駆けて、下記のオフィシャルファンクラブイベント『Sogno Dream Departure ～The Dream Bell Rings～』にて、先行販売を実施いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173223/table/3_1_a864d1a30e60b87e1839462f84a4a595.jpg?v=202605090151 ]

※詳細はオフィシャルファンクラブよりご案内いたします。

コンサート情報

billboard classics YOSUKE IIDA Premium Symphonic Concert

-MAESTOSO-（マエストーゾ）

世界三大ミュージカルを制覇した飯田洋輔、初の単独フルオーケストラ公演。

指揮：高井優希／管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団（東京公演）、大阪交響楽団（京都公演）。

総勢50名を超えるオーケストラの圧倒的な響きとともに、名作ミュージカルナンバーからジャンルを超えた多彩な楽曲をお届けします。

＜公演スケジュール＞

2026年7月3日（金） 開演 18:30（開場 17:30） 会場：東京芸術劇場 コンサートホール

2026年8月8日（土） 開演 18:00（開場 17:00） 会場：京都コンサートホール 大ホール

＜チケット料金＞（全席指定・税込）

S席 15,000円 ※完売 ／A席 13,000円／B席 11,000円 好評発売中

取扱：ローソンチケット／チケットぴあ／イープラス

＜出演＞ 飯田洋輔

＜ゲスト＞ 【東京】新妻聖子／【京都】後日発表



＜指揮＞ 高井優希

＜管弦楽＞ 【東京】東京フィルハーモニー交響楽団／【京都】大阪交響楽団

＜編曲監修＞ 山下康介



＜主催・企画制作＞ ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）

詳細を見る :https://billboard-cc.com/yosukeiida2026

飯田洋輔 コメント

「どんな時も、音楽を選び、音楽と共に在りたい。」

そんな想いを込めて、この作品を制作しました。

心情を丁寧に紡ぐ楽曲だけでなく、アップテンポでエネルギーに溢れた楽曲にも出会うことができ、レコーディングの時間も本当に幸せでした。

「I CHOOSE」に、そして「Departure Bell」に、素晴らしい歌詞とメロディを届けていただき、心から感謝しています。

そして、いつも応援してくださる皆さまへ。この作品が、皆さまの日常に寄り添う一枚になれば嬉しいです。

飯田洋輔 プロフィール

飯田 洋輔（いいだ ようすけ／Yosuke Iida）

東京藝術大学在学中に劇団四季からデビュー。『レ・ミゼラブル』ジャン・バルジャン役、『オペラ座の怪人』オペラ座の怪人役、『キャッツ』と、世界三大ミュージカルと称される作品で主要キャストを歴任。豊かな声量と確かな表現力を武器に、ミュージカルファンを中心に幅広い層から親しまれている。

劇団退団後はソロコンサートツアーを各地で展開するほか、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」でドラマ初出演を果たすなど、活動の領域を拡張。2026年2月には、山崎豊子の不朽の名作を舞台化した『大地の子』（演出：栗山民也）に出演し、骨太な人間ドラマにも挑戦。ミュージカルで磨いた歌唱表現と、ストレートプレイで深めた演技の両輪で、舞台俳優としての表現の幅をさらに広げている。

舞台で歌い継がれてきた数々のナンバーで培った歌声を礎に、本作「I CHOOSE」をもってアーティストとして新たな一歩を踏み出す。

◇ 公式HP https://yosukeiida.com/(https://yosukeiida.com/)

◇ Instagram（@yosuke.iida） https://www.instagram.com/yosuke.iida/(https://www.instagram.com/yosuke.iida/)

◇ X（@h_t_yosuke） https://x.com/h_t_yosuke/(https://x.com/h_t_yosuke/)



