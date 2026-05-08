【徳島県鳴門市】「おてつたび」×「鳴門市」～「半農半X」推進シェアハウス事業～

鳴門市役所

「鳴門らっきょ」の収穫期に合わせ、全国から「おてつびと」が集結し、２週間の「半農半X」生活を体験します。

全国的にも珍しい「渡船」での通勤と、受け入れ４農園でのアットホームな交流が大きな魅力の本事業。リピーターも多く、本市への移住を真剣に検討している方もいます。

収穫体験だけではなく鳴門の魅力や暮らしを存分に体感いただける事業です。

■事業詳細

●期間・就業時間

令和８年５月１日（金）～14日（木）

午前・午後の各部とも３～５時間（各農園による）

●参加者

本市への移住意欲の高い方や「半農半X」に関心のある方など20～60代の男性８人

●仕事内容

＜午前＞らっきょうの収穫、砂落とし作業など

＜午後＞らっきょうの選別、洗浄、袋詰め作業など

■「半農半X」推進シェアハウス事業とは

「半農半X」を移住コンセプトに、「おてつたび」のプラットフォームで全国から参加者を募り、本市で２週間の農業アルバイトを体験してもらう事業。

これまでに「鳴門らっきょ」「なると金時」「いちご」「青首だいこん」の各収穫期に実施し、全国から109人の参加がありました。平均参加倍率が５倍を超え、大きな反響を呼んでいます。

■「おてつたび」とは

株式会社おてつたびは、地方で働きながら旅する若者と農業・観光業など人手不足に困っている事業者のマッチングサービスを提供している 新進のスタートアップ企業です。

同社のプラットフォームは、地域・地方に関わりたい人が多く登録し、参加者が急増するなど、地方創生の取り組みとして 各種メディア等でも 大きな注目を集めています 。

■「おてつたび」との連携について

令和６年７月は、（株）おてつたびと自治体としては全国初となる連携協定を締結、移住交流の促進、関係人口の創出・拡大、人手不足解消などに連携して取り組んでいます。

今後は農業だけでなく、観光業など多様な業種で受け入れを拡大する方針で、令和６年10月～11月には、市内リゾートホテル3か所で受け入れを実施しました。

また、ＵＩＪインターンシップとして、令和７年８月に医療・介護・保育の福祉関連事務所、令和８年3月には和菓子製造・食品製造・水産加工の事業所で受け入れを実施しました。