【道の駅うみてらす名立】新潟県内の人気ベーカリー16店舗が集結！春のおでかけを彩る「パンフェスタ in 道の駅うみてらす名立」開催

互恵株式会社

互恵株式会社(https://www.gokei-g.com/)グループの株式会社ゆめ企画名立（新潟県上越市 代表取締役：細谷 貴雄）が運営する「道の駅 うみてらす名立(https://www.umiterasu.co.jp/)（新潟県上越市）」は、2026年5月16日（土）17日（日）の二日間「パンフェスタ in 道の駅うみてらす名立」を開催いたします。

本イベントは、昨年10月に開催し好評をいただいたイベントの第2弾として開催。

新潟県内の人気ベーカリー16店舗が集結し、ふわふわ食パンやクロワッサン、惣菜パン、菓子パンなど、多彩なパンが並びます。県内各地の個性豊かなパンを一度に楽しめる、パン好きにはたまらない2日間です。

【パンフェスタの見どころ】

昨年開催の様子

新潟県内から集まる16店舗のベーカリーが、それぞれ自慢のパンを販売。

昔ながらの懐かしいパンから、素材や製法にこだわった限定パンまで、店舗ごとの個性を感じながら食べ比べを楽しめます。

上越エリアではなかなか出会えない人気店のパンも登場予定で、新たなお気に入りのベーカリーと出会える機会としてもおすすめです。

道の駅ならではのロケーションで、観光・ドライブとあわせて満喫できます。

【パンフェスタお買い上げ特典】

パンフェスタ会場で商品をご購入いただいたお客様には、1会計につき1枚、対象施設で利用できる「10％割引券」をプレゼントいたします。(使用期限：2026年6月30日まで)

【対象店舗】

・うみてらす名立 1階「食彩鮮魚市場」

・2階 海鮮レストラン「海のだいどこや」

・「名立の湯 ゆらら」入館料 ※名立の湯ゆらら2階夕日てらすは対象外

・ 山里の温泉宿 くわどり湯ったり村

【パンフェスタの目的と地域活性化の意義】

本イベントは、地元のベーカリー事業者の発信や販路拡大の機会を創出することで、地域経済の活性化を目指しています。新潟県内の多様なパン文化を広く発信することで、観光客や地域の交流促進にもつなげていきます。新潟県内地域のベーカリーと消費者をつなぎ、地域経済や観光振興に貢献する事が目的です。

【イベント概要】

パンフェスタ in 道の駅うみてらす名立

■開催日：2026年5月16日（土）・17日（日）

■開催時間：10：00～16：00

※パンがなくなり次第販売終了とします。

■開催場所：道の駅うみてらす名立 1階休憩棟

■入場：無料

出店店舗（敬称略）

長岡市 マルシャン

加茂市 千代田ベーカリー

長岡市 MOCHIMOGU

上越市 小竹製菓

妙高市 cafe & Bakery PATRASHE

長岡市 BREAD AESiR

三条市 パンとお菓子のお店 Luana

長岡市 DOLCE VITA

三条市 ベベ

新潟市 OWL the Bakery

弥彦村 Le・Lapin

佐渡市 中川製パン

新潟市 SunBake

三条市 Boulangerie Marron'A

上越市 Boulanger M

新潟市 中条たまご

うみてらす名立

道の駅うみてらす名立 外観宿泊夕食メニュー（メニュー内容は一例です）日本海の美しい夕日

「食べる・寛ぐ・遊ぶ・泊まる」がひとつになった複合施設 「うみてらす名立」

日本海を一望できるロケーションからは、夕日が空と海を茜色に染める幻想的な景色が広がります。

館内には、新鮮な海の幸を味わえる海鮮レストラン「海のだいどこや」や、7つのお風呂で寛ぐ「名立の湯ゆらら」、屋内プールをはじめ、宿泊施設「ホテル光鱗（こうりん）」も併設。

ホテルでは、地元名立漁港で水揚げされた魚介を使った会席料理や、ゆったりとした客室から望む日本海の絶景が人気です。

夕食は、「食彩鮮魚市場」でお好きな魚を自分で選んで、その場でお刺身や焼き魚に！

“自分で選ぶ楽しさ”が味わえる、ホテル光鱗ならではの宿泊プランもおすすめです。



海とともに過ごすひとときを通じて、地域の魅力と心安らぐ時間を提供しています。

海鮮レストラン「海のだいどこや」名立の湯【ゆらら】ゆらら２階【夕日てらす】ホテル【光鱗】

うみてらす名立

所在地：新潟県上越市名立区名立大町4280-1

電話：025-531-6300

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【物産館１F 鮮魚市場 /うまいもん横丁】

営業時間：9:00-18:00

【海鮮レストラン 海のだいどこや】

営業時間：11:00-15:00（l.o.14:30）

17:00-21:00（l.o.20:30）

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名立の湯「ゆらら」、屋内プール（夏季限定）、ホテル「光鱗」（客室25室）、宴会場

公式ホームページ：https://www.umiterasu.co.jp/(https://www.umiterasu.co.jp/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/umiterasu_nadachi/(https://www.instagram.com/umiterasu_nadachi/)

■その他運営施設

施設名：山里の温泉宿 くわどり湯ったり村

所在地：新潟県上越市皆口601

施設詳細：客室12室、レストラン、温泉（内湯、露天風呂）、宴会場、休憩室

公式ホームページ：https://kuwadori.jp/(https://kuwadori.jp/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/kuwadori_yuttarimura/(https://www.instagram.com/kuwadori_yuttarimura/)