超大型120インチを持ち運べる、床置きでポール式のプロジェクタースクリーンを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、120型の超大画面を場所を選ばず設置できる、床置きでポール式のプロジェクタースクリーン「PRS-Y120HD」を発売しました。

本製品は、アスペクト比16:9のワイド画面に対応し、会議やイベントなどで迫力ある映像を映し出すことができます。床に置いてポールを立てるだけの簡単設計のため、壁や天井への工事は一切不要です。120型という圧倒的なサイズでありながら、使用後はコンパクトに折りたたんで収納できるため、限られたスペースでの保管や搬入作業もスムーズです。大画面の迫力と、持ち運びのしやすさを両立し、あらゆるシーンで質の高いプレゼンテーションや映像体験を実現します。

【掲載ページ】

品名：プロジェクタースクリーン（床置き・ポール式・120型・16:9）

品番：PRS-Y120HD 標準価格：79,200円（税抜き 72,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=PRS-Y120HD

120型ワイド(16:9)の大型サイズ

120型ワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。

大画面を持ち運んで使用できるので、展示会やセミナー、教育現場や会議などでの使用におすすめです。

コンパクトになるので移動・収納に便利

コンパクトになるので移動に便利。使わないときも場所を取りません。

工具不要でかんたんに設置できる

ポールを立てて、スクリーンを掛けるだけで設置完了。ネジや工具は不要です。

スリム設計なので、壁際や狭い場所にも設置できます。

無段階で高さ調節が可能

高さは無段階で調節可能です。背面のストッパーのロックを解除し、簡単に調節することができます。

4K映像の投影に対応

スクリーンの表面の粒子が細かく表面反射も強いため、色表現が鮮明で4K・ハイビジョン映像に対応しています。

※短焦点・超短焦点のプロジェクターには対応していません。投影画像に歪みが生じます。

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【関連ページ】

プロジェクタースクリーン

https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/projector/screen.html

プレゼン関連特集（プロジェクタースクリーン）

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/presentation/p-screen_type.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/PRS-Y120HD

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