Kaneka Ubiquinolの「処方の柔軟性」を重視したイノベーション・パートナーシップが、Vitafoods Europe Innovation Award 2026を受賞





細胞の健康ソリューションに対する消費者需要の高まりを背景に、ミトコンドリアの機能をサポートするUbiquinolが世界の機能性食品における中核的存在へ

スペイン・バルセロナ、2026年5月8日 /PRNewswire/ -- Ubiquinolの世界で唯一の革新的メーカーかつパイオニアであり、Vitafoods Europe 2026において初代「ミトコンドリアヘルス・カテゴリー・スポンサー（Mitochondrial Health Category Sponsor）」を務めるKaneka Ubiquinol™は、EqologyのPure Arctic Oil Heart & Energyとの提携により、「最も革新的な消費者向けニュートラシューティカル完成品（Most Innovative Consumer-Ready Nutraceutical Finished Product）」部門において、Vitafoods Europe Innovation Award 2026を受賞したことを発表しました。





Pure Arctic Oil Heart & Energyは、製品カテゴリーそのものを定義づける先駆的な処方として、この種の製品では初の存在です。持続可能なCodMarine®北極タラ肝油、オーガニック・コールドプレス・エクストラバージン・オリーブオイル、ビタミンD3、そしてKaneka Ubiquinol™を組み合わせています。

この科学的エビデンスに裏付けられた処方は、酸化安定性が検証されており[i]、心血管の健康および細胞エネルギーのサポートに寄与することが示唆されています。

サプリメントとしても、料理用オイルとしても使用できる設計は、日々の健康的な食生活に自然に取り入れられる**真の「処方の柔軟性」**を体現しています。海洋由来の高純度成分、地中海の植物栄養素、そしてミトコンドリア科学を、臨床的信頼性と持続可能性を兼ね備えた一つのソリューションとして統合し、健康的なライフスタイルを高める、ユニークで美味しい栄養オイル／ドレッシングを実現しました。

この革新的製品の中核を成すKaneka Ubiquinol™は、コエンザイムQ10の中でもより生物活性の高い形態であり、ミトコンドリアにおけるエネルギー産生および抗酸化保護に不可欠な役割を果たします。

ミトコンドリアは体内エネルギーの約90％を産生しており[ii]、体内のUbiquinolレベルは20歳以降に低下することが知られています[iii]。そのため、ミトコンドリアのエネルギー産生をサポートすることが、心血管の健康、生殖機能、女性の健康、認知機能、そして健やかなエイジングにおいて重要であるという認識が、近年ますます高まっています。

今回の栄誉ある受賞に際し、Kaneka EuropeのゼネラルマネージャーであるFilip Van Hulleは次のように述べています。

「今回の重要な成果は、ミトコンドリアヘルス分野における真のイノベーションを推進するため、世界水準の科学的知見と専門性を有するブランドホルダーと協働し、共同で新たな製品価値を創出していくという当社の取り組みを力強く後押しするものです。」

Kaneka Ubiquinol™について

Kaneka は、日本発の受賞歴ある発酵プロセスにより、臨床的に実証されたUbiquinolを製造する、世界で唯一の革新的メーカーです。

心血管の健康、認知機能、女性の健康、生殖、エネルギー分野における100件以上の研究、80件以上の特許、および45年以上にわたる研究開発の実績に支えられています。2006年以降、50か国以上で1,000を超えるニュートラシューティカルブランドに採用されており、HALAL、GRAS、HACCP、NDI、KOSHER、GMP、ISO 14001、ISO 22000、Non-GMO、OSHMSなどの各種認証を取得しています。



L-R - Vitafoods Judge, Dr V Krishnakumar; Dr Hogne Vik, Medical Advisor, Eqology; Dr Linda Saga, Head of Nutrition and Product Development, Eqology; Filip Van hulle, GM Kaneka EU



（日本語リリース：クライアント提供）

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