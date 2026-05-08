声優・上田麗奈さんがカーナビの声に!?　個性が豊かすぎる「クセきゃら！カーナビ」動画をトヨタが声の日に合わせて公開

トヨタPR事務局

トヨタ自動車株式会社（以下、トヨタ）は、5月8日「声の日」に合わせて、トヨタのソーシャルメディア（X／Instagram／TikTok／YouTube）にて、動画「クセきゃら！カーナビ」（全3本）を順次公開します。

本企画は、「もしカーナビが感情を持って、クセが強すぎるキャラクターになったら？」という設定で、声優の上田麗奈さんが３つの強烈な“クセきゃら”を演じるツッコミどころ満載の特別企画です。

登場するのは「珍しい標識にテンション爆上がりの道路ヲタ篇」「テンション高めで自由すぎる天然ギャル篇」「素直になれないツンデレ篇」の３つのキャラクター。声優の上田麗奈さんが、それぞれまったく異なるキャラクターをコミカルに演じ分け、どこか憎めないカーナビたちを楽しむことができます。

賑やかだったり、振り回されたり、怒られたり、愛おしかったりと、上田麗奈さんの声によるナビで一緒にドライブしているような気分を味わってみませんか？

■道路ヲタ篇の投稿はこちら（天然ギャル篇・ツンデレ篇は順次公開）

・X：https://x.com/TOYOTA_PR/status/2052523912383406217

・Instagram：https://www.instagram.com/p/DYC_cZYlRlz/

・TikTok：https://www.tiktok.com/@toyota_pr_japan/video/7637085327798062356

・YouTube：https://youtu.be/-8PYTQtvSSA

実際にはありえないフィクションの世界ですが、動画後半では、トヨタのカーナビの機能も紹介。

話しかけるだけで目的地や情報を検索する機能や、走りやすい道を選んで案内する機能など、日常のドライブをサポートするカーナビの存在を、「声」という切り口から、改めて感じていただくことを目指しました。

出演者プロフィール上田 麗奈（うえだ れいな）

81プロデュース所属。1月17日生まれ。富山県出身。

代表作は「チェンソーマン」レゼ役、「アオのハコ」鹿野千夏役「鬼滅の刃」栗花落カナヲ役など。透明感のある声と繊細な表現力で注目を集めている。

声優のほかアーティストとしても活躍中。