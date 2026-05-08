広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、毎週土曜「ひろしま深掘りライブ フロントドア」をお届けしています。

■WeeklyCarp

カープの1週間を振り返り！

■フカボリスタジアム（辰見鴻之介）

現役ドラフトで加入したスピードスターをフカボリ！

■前田智徳さんスタジオ初出演！

番組11年目にしてついにスタジオ初出演！ 前田智徳さんが開幕からおよそ１か月のカープを徹底分析します。 ファンのリアルな声に前田さんは！？

■Ａｉ‘ｓＦｏｃｕｓ

５月９日はアイスクリームの日 広島のご当地アイスなどアイスクリーム専門家が解説

■カープ観戦ペアチケットが当たる！

詳しい応募詳細は放送をご覧ください

｜ 放送日時

▷2026年5月9日（土）午後1時～ ※出演者・番組内容は変更になる場合があります

出演者

https://www.home-tv.co.jp/frontdoor/

【スタジオ】宇治原史規・菅広文 （ロザン）／前田智徳（HOME野球解説）／廣瀬隼也（HOMEアナウンサー）／岡本愛衣（HOMEアナウンサー）