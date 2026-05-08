【フロントドア】現役ドラフトで加入したスピードスター・辰見鴻之介をフカボリ！｜広島ホームテレビ
広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、毎週土曜「ひろしま深掘りライブ フロントドア」をお届けしています。
■WeeklyCarp
カープの1週間を振り返り！
■フカボリスタジアム（辰見鴻之介）
現役ドラフトで加入したスピードスターをフカボリ！
■前田智徳さんスタジオ初出演！
番組11年目にしてついにスタジオ初出演！ 前田智徳さんが開幕からおよそ１か月のカープを徹底分析します。 ファンのリアルな声に前田さんは！？
■Ａｉ‘ｓＦｏｃｕｓ
５月９日はアイスクリームの日 広島のご当地アイスなどアイスクリーム専門家が解説
■カープ観戦ペアチケットが当たる！
詳しい応募詳細は放送をご覧ください
｜ 放送日時
▷2026年5月9日（土）午後1時～ ※出演者・番組内容は変更になる場合がありますhttps://www.home-tv.co.jp/frontdoor/
出演者
【スタジオ】宇治原史規・菅広文 （ロザン）／前田智徳（HOME野球解説）／廣瀬隼也（HOMEアナウンサー）／岡本愛衣（HOMEアナウンサー）