超王道！ 異世界成り上がり無双!!『契約から始めるボーイ・ミーツ・ガール 親方、空からダークエルフの女の子が！』第1巻5月7日(木)発売!!
王道をまっすぐ進む、異世界冒険ストーリー、開幕!! 株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『契約から始めるボーイ・ミーツ・ガール 親方、空からダークエルフの女の子が！』（漫画：不文律 原作：深山鈴）第1巻を2026年5月7日（木）に発売いたします。
逃亡奴隷、シオンと鉱夫の少年、クロード。出会った二人は、未来を掴む旅に出る！
❑あらすじ
身寄りのない鉱夫・クロードは、
空から墜ちてきたダークエルフの少女・シオンを救った。
逃亡奴隷・シオンを故郷に帰すべく
クロードは広い世界へと踏み出していく――！
運命に導かれたように出会った二人の大冒険!!
❑見どころ
新人・不文律がまっすぐ全力で描く、王道のラブコメ＆冒険アクション！
❑書誌情報
『契約から始めるボーイ・ミーツ・ガール 親方、空からダークエルフの女の子が！』書影
『契約から始めるボーイ・ミーツ・ガール 親方、空からダークエルフの女の子が！』第１巻
漫画：不文律
原作：深山鈴
発売日：2026年5月7日（木）
判型：B6判
ページ数：160ページ
定価：880円（税込）
竹書房公式サイト詳細：
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10160054.html
竹コミ！連載ページ：
https://takecomic.jp/series/b8874c417674e
❑作家情報
▼漫画：不文律（ふぶみ りつ）
著者X：https://x.com/fubumiritsu1
▼原作：深山鈴（みやま すず）
著者X：https://x.com/BeruCross
❑連載サイト「竹コミ！」情報
毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！
『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。
公式サイト：https://takecomic.jp/
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竹コミ！【公式】：https://x.com/takecomic_O
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❑試し読み
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