超王道！ 異世界成り上がり無双!!『契約から始めるボーイ・ミーツ・ガール　親方、空からダークエルフの女の子が！』第1巻5月7日(木)発売!!

写真拡大 (全20枚)

株式会社竹書房

王道をまっすぐ進む、異世界冒険ストーリー、開幕!!　株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『契約から始めるボーイ・ミーツ・ガール　親方、空からダークエルフの女の子が！』（漫画：不文律　原作：深山鈴）第1巻を2026年5月7日（木）に発売いたします。




逃亡奴隷、シオンと鉱夫の少年、クロード。出会った二人は、未来を掴む旅に出る！


❑あらすじ

身寄りのない鉱夫・クロードは、


空から墜ちてきたダークエルフの少女・シオンを救った。



逃亡奴隷・シオンを故郷に帰すべく


クロードは広い世界へと踏み出していく――！



運命に導かれたように出会った二人の大冒険!!


❑見どころ

新人・不文律がまっすぐ全力で描く、王道のラブコメ＆冒険アクション！





❑書誌情報

『契約から始めるボーイ・ミーツ・ガール　親方、空からダークエルフの女の子が！』書影

『契約から始めるボーイ・ミーツ・ガール　親方、空からダークエルフの女の子が！』第１巻



漫画：不文律
原作：深山鈴


発売日：2026年5月7日（木）


判型：B6判


ページ数：160ページ


定価：880円（税込）



竹書房公式サイト詳細：


https://www.takeshobo.co.jp/book/b10160054.html


竹コミ！連載ページ：


https://takecomic.jp/series/b8874c417674e







❑作家情報

▼漫画：不文律（ふぶみ　りつ）
著者X：https://x.com/fubumiritsu1


▼原作：深山鈴（みやま　すず）
著者X：https://x.com/BeruCross


❑連載サイト「竹コミ！」情報

毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！


『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。


公式サイト：https://takecomic.jp/


編集部公式X


竹コミ！【公式】：https://x.com/takecomic_O


竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen


竹コミ！編集部2【公式】：https://x.com/takecomic_hen2


❑試し読み














































続きは『竹コミ！』でお楽しみください！：https://takecomic.jp/series/b8874c417674e