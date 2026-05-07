布団を外に干す場所がない住宅に新提案外観に馴染む当社初の布団干しバー《ルフトン》新発売

株式会社ミラタップ

住宅設備機器のインターネット販売を行う株式会社ミラタップ（所在地：大阪市）は、布団を外に干すスペースを確保しにくい住宅環境に向けて、外壁デザインに馴染む布団干しバー《ルフトン》を2026年5月7日（木）に発売します。

《ルフトン》施工イメージ

■開発の背景

近年、花粉や黄砂の影響、防犯面への配慮から、室内物干しの需要が急速に高まっています。一方で、布団はその大きさや厚みから室内干しが難しく、天日干しへのニーズは依然として根強く残っています。また、ベランダのない都市部の狭小住宅が増加していることから、布団干しの場所を新たに確保したいという声も増えています。こうした背景を受け、当社初のカラー布団干しバー《ルフトン》を発売します。限られたスペースでも効率的に布団を干すことができる設計で、現代の住環境に適した新しい選択肢を提案します。

■商品の特長

１.外壁とマッチするカラー展開

外壁や窓枠になじみやすいブラック・グレー・ホワイトの3色展開です。

ブラックグレーホワイト

２.使いやすいスクエア形状

スクエア形状により、干す際に布団が滑りにくく、

機能性とデザインを両立しています。

３.窓下に取り付けても外観を損なわないシンプルなデザイン

耐候性に優れた粉体塗装仕上げ。

住宅の美観を保ちながら布団干しの利便性を提供します。

■商品概要

商品名：ルフトン

カテゴリ：布団干しバー

販売価格：\29,600 /台（税込）

サイズ：W1910×D180×H50mm

カラー：ブラック・グレー・ホワイト

商品ページ：https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1353/(https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1353/)