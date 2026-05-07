役員人事変更のお知らせ
株式会社 北洲
住宅メーカー・建設資材販売の株式会社北洲（本社：宮城県富谷市、代表取締役社長：村上ひろみ）は、さらなる経営基盤の拡充と持続的な成長を目指し、役員人事を変更したことをお知らせいたします。
新体制のもと、社業発展に尽力して参りますので、今後とも倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
■役員人事[表: https://prtimes.jp/data/corp/17092/table/38_1_d50a86f43a37fedafbd435e3d9492630.jpg?v=202605070251 ]
■参考：新任 永井聖悟略歴
1990年：旭化成工業株式会社（現 旭化成株式会社）入社
2009年：旭化成ホームズ株式会社にて支店長就任（東京中央、東京総合支店長を歴任）
2014年：同社新規事業本部海外事業部長就任。マーケティング、事業戦略企画実行業務、
M&A業務（豪州）、台湾デベロッパーとSPC設立し総経理に従事（台湾）
2016年：株式会社アールシーコア（BESS）入社
2018年：同社取締役就任
2021年：同社代表取締役専務就任（2023年6月退社）
2023年：iYell株式会社に参画（2026年4月退社）
2023年11月：株式会社北洲 社外監査役就任
2024年11月：株式会社北洲 取締役就任
2026年 3月：株式会社北洲 専務取締役就任
■会社概要
会社名：株式会社北洲
所在地：宮城県富谷市成田 9 丁目 2-2
代表者：代表取締役社長 村上 ひろみ
創業：1958 年
事業内容：建設資材販売、住宅事業、リフォーム・リノベーション事業、特殊建築物・非住宅、不動産売買
コーポレートサイト：https://www.hokushu.net/