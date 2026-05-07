役員人事変更のお知らせ

株式会社 北洲

住宅メーカー・建設資材販売の株式会社北洲（本社：宮城県富谷市、代表取締役社長：村上ひろみ）は、さらなる経営基盤の拡充と持続的な成長を目指し、役員人事を変更したことをお知らせいたします。

新体制のもと、社業発展に尽力して参りますので、今後とも倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

■役員人事

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17092/table/38_1_d50a86f43a37fedafbd435e3d9492630.jpg?v=202605070251 ]

■参考：新任 永井聖悟略歴

1990年：旭化成工業株式会社（現 旭化成株式会社）入社

2009年：旭化成ホームズ株式会社にて支店長就任（東京中央、東京総合支店長を歴任）

2014年：同社新規事業本部海外事業部長就任。マーケティング、事業戦略企画実行業務、

M&A業務（豪州）、台湾デベロッパーとSPC設立し総経理に従事（台湾）

2016年：株式会社アールシーコア（BESS）入社

2018年：同社取締役就任

2021年：同社代表取締役専務就任（2023年6月退社）

2023年：iYell株式会社に参画（2026年4月退社）

2023年11月：株式会社北洲 社外監査役就任

2024年11月：株式会社北洲 取締役就任

2026年 3月：株式会社北洲 専務取締役就任

■会社概要

会社名：株式会社北洲

所在地：宮城県富谷市成田 9 丁目 2-2

代表者：代表取締役社長 村上 ひろみ

創業：1958 年

事業内容：建設資材販売、住宅事業、リフォーム・リノベーション事業、特殊建築物・非住宅、不動産売買

コーポレートサイト：https://www.hokushu.net/