【大丸京都店】バームクーヘン専門店「ねんりん家」が期間限定OPEN。京都初登場の春限定“あまおう苺”のマウントバームに注目

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)が展開するバームクーヘン専門店「ねんりん家」は、2026年5月13日(水)～5月19日(火)まで「大丸京都店」にてポップアップストアをOPENいたします。

https://www.nenrinya.jp/(https://www.nenrinya.jp/)

バームクーヘン専門店「ねんりん家」。春限定の新作を連れて京都に期間限定OPEN

東京・銀座に本店を構える「ねんりん家」は、真っ⽩なのれんが印象的な日本うまれのバームクーヘン専門店。永年の研究開発から生まれた独創的な食べ心地と味わいで誕生と同時に行列店となり、現在では東京を代表する味として愛されています。そんな「ねんりん家」が大丸京都店にポップアップストアをオープン。京都初登場の春限定味やバター風味たっぷりの代表作をご用意しています。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

取り扱い商品

京都初登場。福岡県産「あまおう苺」の春限定『マウントバーム 苺バター』

バターのコク広がる『マウントバーム しっかり芽』に、福岡県産「あまおう」の甘酸っぱい苺の味わいを加えて、じっくりと焼き上げました。ホワイトショコラを生地に練り込むことで引き立つ、苺のふくよかな美味しさをお楽しみください。

【価 格】1本入 972円(本体価格900円)

外はカリッと中は熟成。代表作『マウントバーム しっかり芽』※画像は『マウントバーム しっかり芽 1山』※画像は『マウントバーム しっかり芽 1本』

ねんりん家の代表作。皮はカリッ、中はしっとり熟成の『マウントバーム しっかり芽』。濃厚なバター風味の生地を、独自の窯で長時間じっくり焼きあげておいしさを引き出した、こだわりのバームクーヘンです。ホールタイプの1山と、気軽に楽しめる1本入をご用意しております。

【価 格】

1本入 864円(本体価格800円)

1山 1,836円(本体価格1,700円)

ふっくらでジューシー。たまご風味たっぷりの『ストレートバーム やわらか芽』

ねんりん家の誇る二大バームクーヘンのひとつ『ストレートバーム やわらか芽』。日本の味覚にふさわしい柔らかさを目指し、たっぷりの卵を贅沢に使ってふっくらとジューシーに焼き上げました。

【価 格】1,404円(本体価格1,300円)

2種類のマウントバームを楽しめる『春のマウントバーム 詰合せ』

代表作も春限定味もお楽しみいただける詰合せです。濃厚なバター香る代表作『マウントバーム しっかり芽』。福岡県産「あまおう」の甘酸っぱい苺の味わいを加えた春色の新作『マウントバーム 苺バター』。



【価 格】2本入 1,944円(本体価格1,800円)

ひとくちサイズで個包装。贈り物にぴったりな『春限定 ひとくちバーム詰合せ 4種』※画像は『春限定 ひとくちバーム詰合せ 4種 10個入』

2つの代表作『マウントバーム しっかり芽』『ストレートバーム やわらか芽』、春限定『マウントバーム 苺バター』、芳醇に香る『マウントバーム お抹茶』が楽しめる詰合せ。

【価 格】

5個入 1,512円(本体価格1,400円)

8個入 2,260円(本体価格2,093円)

10個入 2,950円(本体価格2,732円)

15個入 4,200円(本体価格3,889円)

催事情報

【期 間】2026年5月13日(水)～5月19日(火)

【場 所】大丸京都店 地階ウィークリーセレクトスイーツ

【営業時間】10:00～20:00



※表示の価格は参考小売価格です。

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。あらかじめご了承ください。

ねんりん家とは

公式HP

https://www.nenrinya.jp/

公式インスタグラム

https://www.instagram.com/nenrinya_ginza/

公式X/旧Twitter

https://x.com/nenrinya_ginza

ねんりん家 銀座本店

2007年誕生。真っ白なのれんが印象的な日本うまれのバームクーヘン専門店です。日本人の感性に響く味わいを追い求め、独創的な２つの食感のバームクーヘンを創りあげました。皮はカリッ、内はしっとり熟成の代表作『マウントバーム しっかり芽』。カステラのようにふっくらジューシーな『ストレートバーム やわらか芽』。永年の研究開発から生まれた無二のバームクーヘンは東京を代表する味として支持され続けています。