Meiyume、2026年度Ecovadis Goldレーティングを受け、サステナブル・ビューティへの取り組みを強化





香港、2026年5月4日 /PRNewswire/ -- Meiyume (Group) LTDは、2026年度のEcoVadisレーティングでゴールドを獲得しました。これは、同社が世界で96パーセンタイルに位置し、持続可能性においてトップクラスの企業であることを示すものです。



Meiyume - Ecovadis Gold 2026



EcoVadisは、環境、労働・人権、倫理、持続可能な資材調達の観点から企業の評価を行う格付けプラットフォームです。Meiyume社が取得したEcoVadisの「Gold」レーティングは、同社の好調な業績と、サプライチェーン全体に持続可能性を組み入れるという継続的な取り組みが評価されたものです。

規制要件の厳格化に加え、透明性および責任ある事業活動に対する消費者の意識向上に応えるため、サプライヤーにとって持続可能性へのコミットメントは、ブランドにとってますます重要になってきています。このような状況では、適切なパートナーを選ぶことが非常に重要となります。Meiyumeのようなパートナーは、サプライチェーン全体の持続可能性基準の強化に寄与しながら、より責任ある、未来を見据えたソリューションを可能にする上で重要な役割を果たしています。

総合的な持続可能性戦略：Meiyumeの「5P」フレームワーク

Meiyumeの持続可能性に向けた取り組みは、以下に列挙する事業全体の包括的な統合を目指す同社の「5P」フレームワーク（プロダクト、プロセス、プレイス、ピープル、プリンシプル）の各分野を中心に実施されています。

プロダクト - 処方と包装における持続可能なイノベーションの推進

プロセス - 責任ある調達とサプライチェーン慣行の強化

プレイス - 業務効率と環境パフォーマンスの強化

ピープル - 包括的で協力的な職場の構築

プリンシプル - 強固なガバナンスとコンプライアンス基準の堅持

継続的な取り組みに対するサステナビリティ

EcoVadisの「Gold」レーティングは大いに評価すべきことではあるものの、Meiyumeはこれをゴールではなく過程に過ぎないと見ています。サステナビリティ・パフォーマンスの強化、および美容・化粧品ブランドによるサステナビリティ目標の達成支援に引き続き尽力します。

Meiyumeについて：

旧社名はLF Beautyであり、持続可能性と知見に基づいて、パッケージング、相手先ブランド名による設計・製造（ODM）、相手先ブランド名製造（OEM）といったエンド・ツー・エンドの美容ソリューションを提供しています。美容インテリジェンス・プラットフォームと世界規模での調達ネットワークにより、アジリティ、インテリジェンス、責任をもってビジョンを実現します。

https://meiyume.com/

2/F HK Spinners Industrial Building, Phases I & II, 800 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong（香港）

（日本語リリース：クライアント提供）

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