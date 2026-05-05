【PARCELLE JEWELRY 新宿店（新宿高島屋）】5月のジュエリーとイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー新宿店(新宿高島屋 2階 アクセサリー売場)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てるブランドです。

新宿高島屋 2階 アクセサリー売場のパーセル ジュエリー新宿店では、5月も新作ジュエリーと月替わりのイベントを通じて、宝石とジュエリーの魅力をご紹介いたします。

FEATURED JEWELRYでは、Nuage（ニュアージュ）を取り上げます。Nuage（ニュアージュ）は、新宿店・梅田店限定のコレクションであり、東日本ではパーセル ジュエリー新宿店のみでご覧いただけます。Mille Gothique（ミルゴシック）、巴、Lierre（リエール）、Candy（キャンディ）、Les Annees Folles（レザネフォール）など、これまで親しまれてきたデザインをもとに、オパール、ムーンストーン、マザーオブパールなど、白や淡い色合いの宝石で再構成したコレクションです。

JEWELRY EVENTSでは、5月7日(木)・8日(金)にTRUNK SHOW、5月16日(土)・17日(日)にSTONE marche、5月20日(水)にCARAVANを開催いたします。



東日本エリアでは新宿店が最初の開催店舗となるTRUNK SHOWでは、真珠を用いたジュエリーやコンクパールのリングをご紹介いたします。STONE marcheでは、5月の誕生石であるエメラルドと翡翠を中心に、初夏の装いに映えるルースをご用意。CARAVANでは、創業メンバー・宮本陽子が店頭に立ち、宝石選びやジュエリーのお仕立てを直接承ります。

※ PARCELLE JEWELRYのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。

FEATURED JEWELRY

■ Nuage ― 既存デザインに、雲のような白を重ねた限定コレクション

パーセル ジュエリー新宿店では、4月25日(土)より、Nuage（ニュアージュ）をご紹介しております。

Nuage（ニュアージュ）は、フランス語で「雲」を意味する、新宿店・梅田店限定のコレクションです。東日本では、パーセル ジュエリー新宿店のみでご覧いただけます。

ニュアージュは、Mille Gothique（ミルゴシック）、巴、Lierre（リエール）、Candy（キャンディ）など、パーセル ジュエリーでこれまで親しまれてきたデザインを、白や淡い色合いの宝石でお仕立てしたコレクションです。

オパール、ムーンストーン、マザーオブパールなど、透明感や遊色をもつ宝石を中心に、ホワイトゴールドやイエローゴールドなどの地金、白と調和するカラーストーンを組み合わせることで、移ろう雲のようなやわらかな白を表現しております。



ひと口に「白」といっても、宝石の種類、地金の色、デザインによって、一つずつ表情が異なります。

今回のNuage（ニュアージュ）では、コレクションのきっかけとなったオーストラリア産オパールも、前回とは異なるデザインでお仕立ていたしました。



また、カスタムオーダーでは承りにくいK9を用いた、Mille Gothique（ミルゴシック）での「ニュアージュコレクション」もご用意いたしました。

さらに、巴、Lierre（リエール）、Candy（キャンディ）、Les Annees Folles（レ・ザネ・フォール）など、店頭でのご紹介機会が限られていた、希少シリーズも登場いたします。

雲のようにやわらかく、淡く、移ろう白をまとったニュアージュ。パーセル ジュエリー新宿店にてご覧ください。

JEWELRY EVENTS

ニュアージュ。新宿店・梅田店限定、東日本ではパーセル ジュエリー新宿店のみでご紹介する限定コレクションです。ミルゴシック：税込184,800円より(K9・カラーストーン・ダイヤモンド)巴-ともえ-：税込72,600円より(K10・カラーストーン)リエール：税込189,200円より(K10・カラーストーン)キャンディ：税込184,800円より(K10・カラーストーン)レ・ザネ・フォール(上)：税込162,800円より（Pt950/K10・カラーストーン・ダイヤモンド）

5月のパーセル ジュエリー新宿店では、一般販売前の新作や通常は店頭でのご紹介機会が限られるジュエリーをご覧いただくTRUNK SHOW、宝石そのものの個性に触れながら、お仕立てまでご相談いただけるSTONE marche 、創業メンバー・宮本陽子によるCARAVANを開催いたします。

5月7日(木)・8日(金)のTRUNK SHOWは、東日本エリアではパーセル ジュエリー新宿店が最初の開催店舗となります。今回は、真珠を用いたジュエリーをさまざまなデザインでご紹介し、「奇跡の真珠」とも呼ばれるコンクパールを留めたリングも2本のみご用意いたします。

5月16日(土)・17日(日)のSTONE marcheでは、5月の誕生石であるエメラルドと翡翠を中心に、初夏の装いに映えるルースをご覧いただけます。トラピッチェエメラルドも2ピースのみご用意し、宝石ごとに異なる色、形、模様を見比べながらお選びいただけます。

5月20日(水)のCARAVANでは、パーセル ジュエリー創業メンバーの宮本陽子が店頭に立ちます。ルース選び、デザインのご提案、お持ち込みルースのお仕立て、リフォーム、修理、メンテナンス、フルオーダーまで、ジュエリーに関する幅広い内容を直接承ります。

※ イベント開催日、開催時間に変更が出る場合がございます。

※ 商品数量には限りがございます。

【ご予約・お問い合わせ】

■ PARCELLE JEWELRY 新宿店：03-5315-4036（直通）

イベント当日（特に初日）は時間帯によって混み合う場合がございます。落ち着いてご覧いただくためにも、事前のご予約をおすすめいたします。ご希望のお時間帯がございましたら、パーセル ジュエリー新宿店までお気軽にお問い合わせください。

■ TRUNK SHOW ― 5月7日(木)・8日(金)

毎月2日間のみ開催する「TRUNK SHOW（トランクショー）」は、一般販売前の新作ジュエリーや、通常は店頭でのご紹介機会が限られるコレクションをいち早くご覧いただけるイベントです。月内で最も多彩なジュエリーが揃う2日間となっております。

5月のTRUNK SHOWは、東日本エリアではパーセル ジュエリー新宿店が最初の開催店舗となります。

今回は、真珠を用いたジュエリーをさまざまなデザインでご紹介いたします。草花を思わせる有機的なかたちや、やわらかな曲線を描くシルエット。それぞれのリングに合わせて、色、艶、サイズの異なる真珠を選びました。



一粒一粒は小さくとも、肌の上で静かに艶を返し、デザインの中でふっと目を引く存在に。真珠ならではのやわらかな光が、リングの表情を引き立てます。

また、「奇跡の真珠」とも呼ばれるコンクパールを留めたリングも、2本のみご用意いたします。やわらかなピンクや、ほんのりと橙を帯びた色合い、表面に現れる「火焔模様」は、見る角度によって異なる表情を見せます。採れる数が限られ、同じものが二つとない希少性も、コンクパールの魅力のひとつです。整いすぎないかたちや、自然が描いた色のゆらぎにも、一粒ごとの個性が宿ります。

強い輝きで惹きつける宝石とはまた異なる、真珠の静かな艶。光の中で変わる色や質感を、店頭にてご覧ください。

■ STONE marche ― 5月16日(土)・17日(日)

毎月開催している「STONE marche（ストーンマルシェ）」は、多彩な宝石を一堂にご覧いただける催しです。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままのお迎えも承っております。会期中の対象ルースは、通常の約半額にてご紹介いたします。

5月のSTONE marcheでは、5月の誕生石であるエメラルドと翡翠を中心に、初夏の装いに映えるルースをご用意いたします。

エメラルドは、爽やかな湖を思わせる明るいグリーンから、森の奥を思わせる深みのあるグリーンまで、濃淡や形の異なるルースをご覧いただけます。多彩なエメラルドの中から、お好みの色合いや形を見比べながらお選びいただけることも、ストーンマルシェならではの魅力です。

また、内側に歯車のような模様が現れるトラピッチェエメラルドも、2ピースのみご用意いたします。自然が生み出した模様は一つひとつ異なり、同じものが二つとない表情をご覧いただけます。

もう一つの5月の誕生石である翡翠は、日本でも古くから親しまれてきた歴史のある宝石です。とろりとした艶や、色の濃淡、模様が織りなす奥行きのある表情が魅力。カット石の強い輝きとは異なる、やわらかな存在感をお確かめいただけます。

当日は、グリーン系の宝石以外にも、さまざまなルースが店頭に並びます。宝石そのものの個性に触れながら、お仕立てまで含めてご相談いただける2日間です。

■ CARAVAN ― 5月20日(水) ― 創業メンバー・宮本陽子による特別相談会

「CARAVAN（キャラバン）」は、パーセル ジュエリー創業メンバーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）が各店舗を巡回し、宝石選びやジュエリーのお仕立てを直接承るイベントです。宮本は、バイヤー兼デザイナーとして、宝石の買い付けや商品企画にも携わっております。

会期中は、通常は店頭に並ぶ機会の少ないルースや、買い付け後まもない宝石なども交えながら、お客様一人ひとりのお好みやご希望を伺い、ジュエリーとしての仕立て方をご提案いたします。

ルース選びからデザインのご提案、お持ち込みルースのお仕立て、リフォーム、修理、メンテナンス、フルオーダーまで、ジュエリーに関する幅広い内容を宮本が直接承ります。すでにお持ちのジュエリーを活かしたい方、新たにご自身だけの一点ものを仕立てたい方にも、具体的にお話しいただける機会となっております。

ゆっくりとご覧いただくため、ご来店はご予約をおすすめしております。パーセル ジュエリー新宿店（電話：03-5315-4036（直通））までお問い合わせください。

PARCELLE JEWELRY 新宿店

パーセル ジュエリー新宿店は、恵比寿本店に次ぐ歴史を持つ店舗です。ゆったりと座れるスペースを備え、時間をかけてジュエリーをご覧いただけます。落ち着いた空間で、宝石選びやお仕立てについてご相談いただけます。

◯ 店長：半田（@saya_parcelle(https://www.instagram.com/saya_parcelle/)）

◯ 店舗：〒151-8580 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 高島屋新宿店 2階 アクセサリー売場

◯ 電話：03-5315-4036（直通）

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_shinjuku/

◯ 営業時間：午前10時30分～午後7時30分

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE渋谷 3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE(https://parcelle-jewelry.com/)」。ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。

オンラインストア限定コレクションをはじめ、新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、ストアならではの特典も多数ご用意しております。



実店舗同様に、みなさまのお越しをお待ちしております。



※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。

■【オンラインストア限定】Cent Couleur ― 日本の伝統色20種をまとったリング

オンラインストアより、日本の伝統色から着想したCent Couleur（サンクルール）のご紹介です

Cent Couleur（サンクルール）は、「百の色」という名を持ち、花冠のように宝石が連なるデザインで、PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）創業当初から愛され続けてきたリングです。

今回のオンラインストア限定モデルでは、天藍色、桃紅色、孔雀青、千草色など、日本の伝統色の名を冠した全20色をご用意いたしました。空に見る青、藍染に宿る深み、花々のあわい彩りなど、色の名が持つ情景を、宝石の組み合わせによって表現しております。

アンティークジュエリーを思わせるクラシカルな趣に、和の色彩をしのばせたCent Couleur（サンクルール）。色の重なりや宝石の個性を、オンラインストアにてご覧ください。