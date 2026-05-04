元彼との復縁の可能性をタロットで体験できる無料Webツール「元彼と復縁できる？タロット占い」を公開

■ リリースの要旨

電話占い株式会社

電話占い株式会社(https://denwauranai.co.jp/)（本社：東京都）が運営する占い情報メディア「電話占い未来」は、2026年4月2日、元彼との復縁の可能性をタロットカードで体験できる無料Webツールを公開しました。

春は、普段よりも過去の恋愛や元パートナーのことを思い返す時間が生まれやすい時期です。本ツールは、そうした気持ちを抱えたユーザーが、タロットカードの世界観をエンターテインメントとして気軽に体験できるコンテンツとして開発しました。

タロットの大アルカナ22枚を使ったワンオラクル形式で、正位置・逆位置を合わせた計44パターンのメッセージを自動表示します。会員登録・課金一切不要の完全無料でご利用いただけます。

■ 開発・公開の背景

「復縁したい」「元彼の気持ちが知りたい」という検索需要は年間を通じて高水準を維持しており、特にGWや年末年始など長期休暇のタイミングに増加する傾向があります。

電話占い未来では、こうした恋愛の悩みを抱えるユーザーに向けて、占いの世界観をエンターテインメントとして気軽に楽しめる入口を提供することを目的に、本ツールを企画・開発しました。タロットカードの知識がない方でも直感的に操作できる設計としています。

■ 本ツールの主な特徴

【1】大アルカナ22枚・44パターンの自動診断

タロットカードの大アルカナ22枚すべてを収録。各カードの正位置・逆位置それぞれに対応したメッセージを自動表示します（計44パターン）。

本ツールはシステムによる自動診断であり、占い師による鑑定・助言ではありません。

【2】3ステップで完結するシンプル操作

カードのシャッフル→直感で1枚選ぶ→結果表示、という3ステップで体験が完了します。スマートフォンのタップ操作にも最適化されており、タロットカードに馴染みのない方にも親しみやすい設計です。

【3】完全無料・登録不要

会員登録・個人情報の入力・クレジットカード登録など一切不要。URLにアクセスするだけで即時体験が可能です。

■ サービス概要

サービス名

元彼と復縁できる？タロット占い

URL

https://denwauranai.co.jp/tarot-reconciliation/

コンテンツ種別

エンターテインメント目的の自動診断Webツール

使用占術

タロット（ワンオラクル形式 / 大アルカナ22枚）

パターン数

正位置・逆位置を合わせ計44パターン

利用料金

完全無料（会員登録不要）

対応デバイス

スマートフォン・タブレット・PC

提供メディア

電話占い未来（https://denwauranai.co.jp/）

■ 今後の展開

電話占い未来は引き続き、エンターテインメントとして楽しめる無料体験コンテンツの充実を図ります。恋愛・ツインレイ・復縁など幅広いテーマに対応した自動診断ツールを継続的に公開し、占いに興味を持つユーザーの多様なニーズに応えるメディアを目指してまいります。

無料ツールを入口として、より深く占いの世界に興味を持った方向けに、実力派の電話占い師による有人鑑定サービスへのご案内も行っており、ユーザーの悩みに合った情報発信を続けてまいります。

■ 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181074/table/2_1_8f4f2d15f4bf39464c6b9e505cbb5a53.jpg?v=202605040151 ]