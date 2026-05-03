2026年下半期の運勢占い｜彌彌告がホロスコープで占う総合運・転機。公式占いサイトにて、一般公開中

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2026年5月3日（日）より、月額公式占いサイト「彌彌告（みみこ）の占い｜ホロスコープ」にて、「彌彌告が占う2026年下半期の運勢」を一般向けに提供開始いたしました。

◆『彌彌告が占う2026年下半期の運勢』

URL：https://horoscope-mimiko.net//guest_category_menu/2026s

◆『彌彌告（みみこ）の占い｜ホロスコープ』URL：https://horoscope-mimiko.net/

彌彌告が占う2026年下半期の運勢

■概要

彌彌告の公式占いサイト「彌彌告（みみこ）の占い｜ホロスコープ」では、この度、「彌彌告が占う2026年下半期の運勢」を一般向けに公開致しました。まだ当サイトへの会員登録がお済みでないお客様にも、2026年下半期の気になる総合運や仕事運を占っていただけるページとなっております。

「彌彌告が占う2026年下半期の運勢」では、生年月日に加えて出生地と出生時間の情報をもとにホロスコープを作成し、あなたの2026年下半期の運勢を丁寧かつ精密に占います。2026年下半期は、「幸運」を司る木星、「現実」を司る土星、「破壊と再生」を司る冥王星という、時代を動かす主要な天体が星座間を移動することで、「選択とやり抜く力」が運命を大きく左右する時期となります。大きな転換期を迎える2026年下半期…あなたにはどんな運気が巡るのでしょうか。当サイトでは、TVやYouTube、人気雑誌など多数メディアに引っ張りだこで、いま最も“当たる”と話題の実力派占い師「彌彌告（みみこ）」がホロスコープを用いて、あなたの2026年下半期の運勢や仕事運、転機とその日付まで精密に鑑定します。この機会に彌彌告の占いをぜひご体験ください。

※「彌彌告が占う2026年下半期の運勢」を全て確認するためには、公式サイト『彌彌告（みみこ）の占い｜ホロスコープ』（https://horoscope-mimiko.net/）への会員登録が必要です。（月額440円）

■公式サイト『彌彌告（みみこ）の占い｜ホロスコープ』のご紹介

「占いマニアお墨付きの本当に当たる占い師」として今話題の彌彌告（みみこ）の公式占いサイトです。高い緻密さと正確さを誇るホロスコープ鑑定と、タロット占いをかけ合わせ独自の占いで、あなたの本当の性格やあの人の本音まで超丁寧・超詳細に解説。知りたい答えは全て星たちが教えてくれます。

■監修者紹介

彌彌告は、東京・代官山に占術サロン「kotodama処 彌彌告」を構え、今年で活動14年目を迎える実力派占い師。幼少期よりタロットカードと西洋占星術に親しみ、その卓越した感性と深い洞察力により、独自の「彌彌告式読み解き法」を確立。これまでの鑑定実績は延べ20000件以上。一般の方をはじめ、経営者、メディア関係者、クリエイターなど、第一線で活躍する層からも「人生に光をもたらす的確なアドバイス」として確かな信頼を獲得している。フジテレビ系列『突然ですが占ってもいいですか？』への出演や、雑誌『ViVi』での「びび猫タロット」展開など、メディアでも幅広く活躍中。 著書『覚えないタロット』は、占い初心者からプロまで幅広い層に支持され、ベストセラーとなっている。また、サロンでは「点と線で読み解くタロット講座」を開催し、その斬新かつ実践的なアプローチが好評を博している。代官山や恵比寿を中心に訪れるクライアントは経営者やメディア関係者が多く、丁寧かつ的確なアドバイスで多くの信頼を獲得している。

■コンテンツ概要

・コンテンツ名称：彌彌告（みみこ）の占い｜ホロスコープ

・販売料水 ：月額440円（税込）

・提供URL ：https://horoscope-mimiko.net/

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。