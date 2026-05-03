【新サービス開始】クラスTシャツ年間4,000校製作のclassclass2021、注文後の不安をゼロにする「お客様専用管理画面」を本格運用開始。製作状況・配送状況をリアルタイムで確認可能に

株式会社Lemon

株式会社Lemon（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石原敬太）が運営するクラスTシャツ専門ブランド「classclass2021」（https://www.classclass2021.com/）は、ご注文をいただいたすべてのお客様を対象に、注文ごとに発行される個別のお客様専用管理画面「classclass2021マイページ」の本格運用を開始いたしました。

「classclass2021マイページ」では、ご注文後の製作進捗状況と、商品発送後の配送追跡情報を、リアルタイムでご確認いただけます。

これにより、ご注文後にお客様が抱きがちな「今、自分のクラスTシャツはどうなっているんだろう？」という不安を、根本から解消する仕組みを実現しました。

本リリースでは、新サービスの開発背景、機能の詳細、そして実際にお客様から届いている声をご紹介いたします。

体育祭当日、おそろいのクラスTシャツを着て盛り上がる生徒たち。Googleクチコミでお寄せいただいた着用写真より。文化祭でクラスTシャツを着用。「みんなで箱を開けた時とっても可愛くて、可愛い！とクラス全体で話してました」とのお声をいただきました。1. なぜ「お客様専用管理画面」を開発したのか

クラスTシャツの注文には、これまで多くの「見えない不安」がつきまとってきました。

注文した直後はワクワクしていても、時間が経つにつれて、こんな疑問が頭をよぎる経験は、多くの方が一度はされているのではないでしょうか。

「注文した内容、ちゃんと伝わってるのかな？」

「今、製作はどこまで進んでいるんだろう？」

「いつ発送されるんだろう？」

「使用日に間に合わなかったらどうしよう……」

classclass2021にも、毎日のようにこうしたお問い合わせが寄せられていました。

私たちは納期遵守率100%を継続しており、これまでお客様の使用日に間に合わなかったケースは一度もありません。それでも、お客様にとって「目に見えない時間」は、不安を生む大きな要因です。

「現状を見せてさえあげられれば、お客様の不安は消える。」

そう確信した私たちは、注文ごとにお客様専用の管理画面を発行する仕組みの構築に踏み切りました。

2. 「classclassマイページ」でできること

「classclass2021マイページ」は、ご注文確定と同時に、お客様一人ひとりに専用URLが発行される個別の管理画面です。

スマートフォン・PCのどちらからでもアクセスでき、ログイン後すぐに以下の情報を確認いただけます。

機能１. 製作進捗状況のリアルタイム確認

ご注文いただいたクラスTシャツが、現在どの工程にあるのかをリアルタイムで表示します。

「デザイン確認中」「製作開始」「プリント工程」「検品中」「発送準備中」など、各段階の進捗が可視化されているため、お客様自身がいつでも状況を確認できます。

「担当者にわざわざ聞かなくても、自分で見れば分かる」――この安心感が、注文後の不安を大きく軽減します。

機能２. 配送追跡情報の確認

商品の発送が完了した時点で、追跡番号と配送状況が「classclass2021マイページ」上に自動で反映されます。

別の追跡サイトを開いて番号を入力する手間もなく、マイページ内で配送状況をそのまま確認可能です。

「いつ届くのか」「今どこにあるのか」が一目でわかるため、使用日が近づくほど高まる不安にもしっかり寄り添います。

「classclass2021マイページ」の画面イメージ。「商品作成中」「発送準備中」「発送済み」の3ステップで製作進捗を可視化。配送情報・追跡番号・お届け先・注文情報をすべて1つの画面で確認できる。3. すでに届いているお客様の声 ― 不安が、安心に変わる瞬間

「classclass2021マイページ」の運用は、Googleクチコミでもすでに多くの好評をいただいているclassclass2021のサービスを、さらに強化する取り組みです。

ここでは、実際にclassclass2021をご利用いただいたお客様の声をご紹介いたします。

これらは「お客様の不安を解消する」という当社の姿勢が、いかに多くの方の安心につながっているかを示すものです。

お客様の声１. ― 初めてでも安心できた

「今回はお世話になりました。初めてクラスTシャツを作成しましたが、相談など親身になって聞いていただけたのでとても安心して作ることができ、無事大満足のTシャツができました！ありがとうございました！！」（Googleクチコミより(https://maps.app.goo.gl/dVriD7Axxxdx1koDA)）

お客様からいただいた着用写真１.(引用元：Google口コミ(https://maps.app.goo.gl/dVriD7Axxxdx1koDA))お客様の声２. ― デザインの再現度に感動

「丁寧に対応して下さり理想通りのデザインのクラスTシャツを作ることが出来ました！何度も修正をお願いしてしまったりとご迷惑をかけてしまったかもしれませんが最後まで親切に対応して下さりありがとうございました。おかげでみんな満足で『かわいい！』『早く着たい！』などの声が溢れていました。学校祭がとても楽しみです！クラスTシャツを着てみんなで楽しい思い出作ります。」

（Googleクチコミより(https://maps.app.goo.gl/dVriD7Axxxdx1koDA)）

お客様の声３. ― スピード対応と納期の安心

「デザインも希望通りかつ、使用予定日よりも1週間ほど早く届けてくださいました！夜でも対応してくださったので、連絡もスムーズで本当に文句なしのクラT屋さんだと思います！！値段も学生に優しいです！また利用させていただきます。」（Googleクチコミより）(https://maps.app.goo.gl/dVriD7Axxxdx1koDA)

お客様からいただいた着用写真２.(引用元：Google口コミ(https://maps.app.goo.gl/dVriD7Axxxdx1koDA))お客様の声４. ― 届いた瞬間の感動

「しっかりと質問に答えてくれたり、着用イメージをみせてくれたりと、優しい対応をしていただいたおかげで安心して作り上げることができました！作る時も可愛くできて着るのが楽しみでしたが届いた瞬間、想像の100倍可愛くて、みんな大喜びでした。最後の体育祭で憧れのクラスTシャツをclassclass2021さんで作れてよかったです！」（Googleクチコミより）(https://maps.app.goo.gl/dVriD7Axxxdx1koDA)

お客様の声５. ― リピートしたくなる満足度

「デザインも価格も良くてクラス全員が気に入っていました。また、文化祭も楽しく平和におわり最高でした！このクラスTシャツがあったからだとおもいます。1番可愛かったです。ほんとにこの会社にお願いしてよかったと心からおもいます！よかったら来年もつくりたいです！」（Googleクチコミより）(https://maps.app.goo.gl/dVriD7Axxxdx1koDA)

これらはすべて、Googleマップに投稿された実際のお客様のクチコミです。

「親身に相談に乗ってもらえた」

「丁寧な対応で安心できた」

「夜でも連絡がもらえた」

――こうした声に共通するのは、お客様の不安に正面から向き合う姿勢への評価です。

「classclass2021マイページ」は、その姿勢を仕組みとして発展させた取り組みです。担当者によるサポートに加えて、システムによる「見える化」を組み合わせることで、お客様の安心感をさらに高めてまいります。

4. classclass2021が選ばれ続ける5つの理由

「classclass2021マイページ」の運用開始に至るまで、classclass2021は多くの学校・お客様から信頼をいただいてきました。

ここでは、私たちが選ばれ続けている理由を改めてご紹介いたします。

理由１. 年間4,000校以上の製作実績

classclass2021は、北海道から沖縄、離島まで、全国47都道府県すべての地域にクラスTシャツをお届けしてきました。

年間4,000校以上という数字は、単なるボリュームの話ではありません。4,000校分の「デザインの好み」「学校ごとのルール」「行事の日程」「予算の制約」と一校ずつ向き合ってきたということです。

理由２. Googleクチコミ★4.8（400件以上）

classclass2021の品質とサービスは、Googleマップのクチコミという「業者側では編集できない場所」で評価されています。

★4.8という評価は、400件を超えるクチコミの平均値です。一つひとつのクチコミが、実際にclassclass2021を利用されたお客様の声そのものです。

理由３. 完全後払い対応 ― 届いてから、確認してから、お支払い

classclass2021は、すべてのご注文に対して完全後払いを標準としています。

商品がお手元に届き、デザインや品質をご確認いただいてからのお支払いです。「届くまで品質がわからないのに、先にお金を払うのは不安」――この当たり前の気持ちに、正面から応えています。

理由４. 24時間対応・専任担当制

classclass2021では、LINEで24時間いつでも相談できる体制を整えています。

さらに、お客様一人ひとりに専任の担当者がつきます。何度もやり取りを重ねる中で、「前に伝えた内容をまた一から説明しなければならない」というストレスがありません。

理由５. 納期遵守率100%

classclass2021は、納期遵守率100%を継続しています。独自の進捗管理システムと、全国に展開する提携工場のネットワークがこれを支えています。

そして今回、その進捗管理をお客様自身がご確認いただけるようにしたのが、「classclass2021マイページ」です。

注文直後の画面イメージ。「商品作成中」段階でも、お客様は現在の状況をいつでも確認可能。発送が完了すると追跡番号が自動で反映され、配送状況まで一画面で確認できる。5. 注文から届くまでの流れ ― 「classclass2021マイページ」を含めた新しいフロー

「classclass2021マイページ」の運用開始に伴い、お客様が注文してから商品を受け取るまでの流れも、より安心感のあるものへと進化しました。

STEP 1：お問い合わせ・ご相談

公式LINEまたは公式サイトのお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。専任の担当者がゼロからサポートいたします。

STEP 2：デザインの作成・確認

お客様のご要望をヒアリングし、専属スタッフがオリジナルデザインを作成します。デザインの修正は何度でも無料です。

STEP 3：ご注文確定 ＆「classclass2021マイページ」発行

デザインにご納得いただいた時点で、ご注文を確定します。**この時点で、お客様専用の「classclass2021マイページ」のURLが発行されます。**ここから、製作進捗をいつでもご確認いただけます。

STEP 4：製作・品質検品

全国の提携工場で一着ずつ丁寧に製作。各工程の進捗は、リアルタイムで「classclass2021マイページ」に反映されます。

STEP 5：発送・配送追跡

商品の発送が完了すると、追跡情報が「classclass2021マイページ」に自動で反映。お客様は手元に届くまで、配送状況を確認できます。

STEP 6：お届け・後払い

届いた商品をご確認いただき、ご満足いただけましたら、お支払いをお願いいたします。

classclass2021のクラスTシャツ注文の流れ。専任担当者による24時間相談・デザイン相談無料・完全後払い・進捗確認可能なマイページまで、初めてでも安心して注文できる仕組みを整えています。6. よくある質問

クラスTシャツの注文を検討されている方から、特に多くいただくご質問にお答えします。

Q. 「classclass2021マイページ」はどうやってアクセスできますか？

ご注文確定時に、お客様専用のマイページURLを担当者からお知らせいたします。スマートフォン・PCのどちらからでもアクセス可能で、特別なアプリのインストールは不要です。

Q. 「classclass2021マイページ」の利用に追加料金はかかりますか？

かかりません。すべてのお客様に標準で提供しているサービスです。追加料金は一切発生いたしません。

Q. 支払いは後払いできますか？

はい、classclass2021はすべてのご注文に対して完全後払いを採用しています。商品がお手元に届き、デザインや品質をご確認いただいてからのお支払いです。

Q. 追加料金はかかりませんか？

基本的にお見積もり時にご提示した金額から追加料金が発生することはありません。ご注文確定前に最終的な金額をご確認いただけます。

Q. どのくらいで届けることができますか？

ご注文確定から最短で5日～のお届けが可能です。具体的な納期は、担当者がお客様の希望日に合わせて最適なスケジュールをご提案いたします。

Q. いつ注文すれば間に合いますか？

使用日の約2週間前までのご注文をおすすめしていますが、それより短い期間でも対応可能な場合があります。まずはお気軽にご相談ください。

Q. デザインの色や文字、ロゴの追加などに追加料金はかかりますか？

かかりません。デザインの修正・変更は何度でも無料で対応いたします。色の追加、文字の変更、ロゴやイラストの追加なども、すべて追加料金なしです。

Q. 使える色に制限はありますか？

classclass2021では、フルカラー対応を標準としています。使える色数に制限はなく、グラデーションや写真のプリントも可能です。

7. 代表・石原敬太からのメッセージ

「classclass2021は、創業以来ずっと『お客様の不安をなくすこと』を最優先に考えてきました。

完全後払い、24時間LINE対応、専任担当制――これらはすべて、『お客様が安心して注文できる仕組み』を作るための取り組みです。

しかし、私たちが向き合ってきたのは『注文時の不安』が中心でした。

実は、もう一つ大きな不安があることに、私たちは気づいていました。それが、『注文後の不安』です。

『今、自分のクラスTシャツはどうなっているのか。』

『ちゃんと使用日に間に合うのか。』

この見えない時間の中で生まれる不安を、私たちは仕組みで解消したいと考えました。

『classclass2021マイページ』は、その答えです。

お客様にとって、注文してから商品が届くまでの数週間は、楽しみと同時に不安の時間でもあります。その時間を、少しでも安心に変えられるなら、私たちが取り組まない理由はありません。

これからも、『ここに頼んでよかった。』

そう思っていただける仕事を、一校ずつ、一着ずつ、積み重ねてまいります。」

株式会社Lemon 代表取締役 石原敬太

aaaa株式会社Lemon 代表取締役 石原敬太。「注文後の見えない時間の不安も、仕組みで解消したい」と語る。classclass2021へのお問い合わせ

クラスTシャツのご注文・ご相談は、公式LINEまたは公式サイトから受け付けております。

「デザインがまだ決まっていない」

「予算感だけ知りたい」

「まだ迷っている」という段階でも、まったく問題ございません。

専任の担当者が、最初のご相談からお届けまで、責任を持ってサポートいたします。

公式サイト：https://www.classclass2021.com/

公式LINE：@classclass2021(https://lin.ee/x0wDLIS)で検索、または公式サイトからアクセス

株式会社Lemon 会社概要

社名：株式会社Lemon

代表取締役： 石原敬太

所在地：東京都渋谷区神南1丁目11-4 FPG links 神南 5階

事業内容：クラスTシャツ制作・販売サービス「classclass2021」の運営

公式サイト：https://www.classclass2021.com/

企業サイト：https://www.lemon-fund.com/

電話番号：03-4500-7835