NAGASAKO OPEN 2026 Chiba/Tokyo ROUNDは上條時幹が優勝！
男女混走でカテゴリーの異なる選手が同じレースを走るのがNAGASAKO OPENの特長
一般社団法人全日本BMX連盟が主催する2026JBMXF大東建託シリーズ 第2・3戦 千葉・東京大会が千葉県柏市の沼南SPEEDWAYで開幕しました。
千葉大会と東京大会が連日開催される大会の公式練習日となる5月2日（土）午後にNAGASAKO OPENが開催されました。全日本BMX連盟公式アンバサダーである長迫吉拓氏の名を冠したこのレースは、2026年より本格的に開催しており独自のフォーマットを採用しています。
トップカテゴリーの15歳以上オープンでは、格上のチャンピオンシップカテゴリーの選手に挑んだ14歳の上條時幹がスタートからレースをリードし、後続を抑えきって優勝しました。
15歳以上オープン優勝の上條時幹
本大会から新設のクルーザーでの出走も可能な30歳以上カテゴリーは北川大介が優勝
12-14歳カテゴリー優勝の細川惺覇
9-11歳カテゴリーは尾高大輝が優勝
8歳以下カテゴリー優勝の荒川良輔
5月3日（日）は2026JBMXF大東建託シリーズ第2戦千葉大会、翌5月4日（月）には第3戦東京大会が同会場で開催されます。
全日本BMX連盟公式アンバサダーの長迫吉拓さんがNAGASAKO OPENをプロデュースする目的を語る動画は下記にアップしております。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ADAH2wnWAd4 ]
大会概要
大会名：2026 JBMXF大東建託シリーズ第2戦千葉大会・第3戦東京大会
主催：一般社団法人全日本BMX連盟（JBMXF）
主管：千葉県BMX協会・東京都BMX協会
公認：公益財団法人日本自転車競技連盟（JCF）
協力：千葉県自転車競技連盟、東京都自転車競技連盟（順不同）
後援：柏しょうなん夢ファーム
協賛：大東建託株式会社
開催期日：2026年5月2日(土)～5月4日(月祝)
開催場所：沼南SPEEDWAY 〒270-1465 千葉県柏市布施1-1
実施種目：BMXレーシング(チャンピオンシップレベル、チャレンジレベル)
BMXレーシングとは？
BMXは1970 年代のアメリカで子どもたちがオートバイのモトクロスを真似たのが原点とされているスポーツです。300 ～ 450 ｍのコースを最大8人が一斉スタートし、着順を競うダイナミックな走りによって全世界に普及しました。その自由な競技特性からフリースタイルという派生競技も生まれました。BMXレーシングは2008年北京五輪から正式種目に採用され、世界で人気のスポーツとなっています。全日本BMX連盟は1984年に発足し、BMXレーシングの大会開催や、普及活動を積極的に行っている団体です。