【5月13日（水）12時開始】現役産業医に聞く！メンタルヘルステクノロジーズ×情報基盤開発共催ランチセミナー「会社の成長フェーズに合わせた産業医選びの判断基準」オンライン開催

株式会社情報基盤開発

ストレスのない社会を目指し法人向けストレスチェックサービス等を提供する企業の株式会社情報基盤開発（本社：東京都文京区、代表取締役：鎌田長明、以下情報基盤開発）は2026年5月13日、従業員の心身の健康管理に関するサービスを提供する株式会社メンタルヘルステクノロジーズ（所在地：東京都港区、代表取締役社長：刀禰真之介、以下メンタルヘルステクノロジーズ）と共催で、ランチセミナー「現役産業医に聞く！産業医の「チェンジ」を考えるべき時～会社の成長フェーズに合わせた 産業医選びの判断基準～」をオンライン開催致します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16738/table/186_1_7c6ef3bc692549dd16dc67ab650686cf.jpg?v=202605010751 ]

産業医に関して、「一度決めたらそのまま」になっているというケースが数多く見られます。

人的資本経営の流れが加速するなか、産業医を含むメンタルヘルス対策の体制は、会社の成長フェーズに合わせた見直しが必要不可欠です。



一方で、ミスマッチを感じつつも、「今の先生に失礼ではないか」「交代時に揉めないか」といった不安をお持ちのご担当者様も多いのではないでしょうか。

本ウェビナーでは、精神科医・産業医として多くの企業支援に携わる吉村健佑先生をお招きし、円満かつスムーズに新体制へ移行するための「定石」の手順と、新しい時代に求められる産業医の見極め方を解説いたします。





【お悩みをお聞かせください！】

◆「どんな時に産業医が合わなくなってきていると感じますか？」

◆「産業医への期待値のズレを感じた時に改善できなかったことはありますか？」

登録フォームで上記質問にご回答ください。

下記「参加申し込み」のリンクURLより、Zooｍウェビナーの登録フォームで上記の質問にご回答ください。

参加申込 :https://mh-tec.zoom.us/webinar/register/5617762357639/WN_TgDvLTrFTvi3N6xyWwVPOA

※参加を希望される方は、必ず当記事最下部の「個人情報の取扱いについて」をご確認の上、ご同意をお願いいたします

吉村先生が本ウェビナーで具体的な解決策などをお話しくださる予定です。

ぜひお気軽に日頃のお悩みをお寄せいただけましたら幸いです。

＊お時間の都合上、すべてのご回答を議題に取り上げることはできかねます。あらかじめご了承ください。



人事・総務ご担当者のみならず、経営に携わる方、チームマネジメントや組織改善にお悩みの管理監督者の方にもおすすめのセミナーです。

【本ウェビナーはこんな方にオススメです】

・産業医とのミスマッチを感じている

・産業医の交代にあたってのトラブルが不安

・メンタルヘルス対策の体制をアップデートしたい

【本ウェビナーに参加することでこんなことがわかります】

・産業医の交代を検討すべきサイン

・円満かつスムーズに切り替えるための手順

・自社のフェーズに合う産業医の条件

●セミナー概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16738/table/186_2_a3a6e7afe933fdd75ad91c300e06e230.jpg?v=202605010751 ]

※今回のウェビナーにつきましては、株式会社情報基盤開発では問い合わせにご対応いたしかねます。

※本ウェビナーは「Zoomウェビナー」を利用しております。アクセス可能な環境からお申込み・ご参加をお願いいたします。技術的なお問い合わせにはご対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

参加申込 :https://mh-tec.zoom.us/webinar/register/5617762357639/WN_TgDvLTrFTvi3N6xyWwVPOA

※参加を希望される方は、必ず当記事最下部の「個人情報の取扱いについて」をご確認の上、ご同意をお願いいたします

- 登壇者プロフィール

吉村 健佑（よしむら けんすけ）氏 プロフィール

精神科医・産業医／千葉大学病院 特任教授

（株）メンタルヘルステクノロジーズ 顧問医師

2007年 千葉大学医学部卒。東京大学大学院（MPH）・千葉大学大学院修了（Ph.D.）。

精神科医・産業医として勤務後、厚生労働省にて医療政策に関わる。

2018年 千葉大学医学部附属病院にて病院経営および産業医業務を行う。

2019年 千葉大学医学部附属病院 特任教授。

専門は医療政策、産業保健、精神保健。

精神保健指定医・精神科専門医/指導医・労働衛生コンサルタント。

著書「医良戦略2040 ─2040年の医療を生き抜く13の戦略─」（ロギカ書房、2022年）など。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/16738/table/186_3_03bfbf5906b8b785887ee839953b2644.jpg?v=202605010751 ]

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業務部 業務部長 03-3868-3363



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【株式会社情報基盤開発 問い合わせ先】

株式会社情報基盤開発 個人情報苦情及び相談窓口

〒113-0034 東京都文京区湯島4-1-11 南山堂ビル3階

TEL：0120-922-552



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