Epic Games、本日より日本においてEpic Games StoreをiPhone向けに提供開始

Epic Games, Inc.

Epic Gamesは、2026年5月1日(金)より、日本においてEpic Games StoreがiPhone向けにダウンロード可能となり、『フォートナイト』および『Rocket League Sideswipe』の提供を開始したことを発表いたします。これは、日本政府がモバイルソフトウェア競争促進法を可決し、Appleに対してiOSデバイスをサードパーティ製アプリストアに開放することを求めたことを受けたものです。

■ モバイルで新シーズンを楽しもう！

プレイヤーはiPhoneでも、新たなバトルロイヤルシーズン「Fortnite チャプター7 シーズン2：フォートナイト・ショーダウン」をお楽しみいただけます。

チーム・ファウンデーション、もしくはチーム・アイスキングのいずれかに参加し、チームを勝利へと導きながら、シーズンを通じて新たな武器やアイテム、報酬をアンロック可能です。

また、Unreal Editor for Fortnite（UEFN）を使用してデベロッパーが制作した、ボックスファイトやホラーゲーム、タイクーンなど、多様なジャンルにわたる345,000以上のゲームも楽しめます。

モバイルでFortniteをダウンロードし、友達を招待したプレイヤーには、新しいコスチューム「Yeddy」を入手できます。

■Fortniteでゴールデンウィーク2026を楽しもう！

Fortniteでゴールデンウィーク2026を満喫しよう！アイテムショップでは歴代の人気アイテムが復刻し、ロッカーバンドルや、コミュニティ制作の島で開催される特別イベントも登場します。

・STELLAR IN FORTNITE

5月2日（土）午後8時（日本時間）より、VTuber星街すいせいが、Black Tower Studiosとのパートナーシップのもと、Unreal Editor for Fortnite（UEFN）を使用して開発されたインタラクティブ音楽パフォーマンス「STELLAR in Fortnite」を開催します。

また、星街すいせいのアイコンシリーズバンドルは、5月2日午前9時（日本時間）よりショップに再登場します。

・「ブレインロットを盗め」 イベント

2026年5月3日には、「ブレインロットを盗め」でも見逃せない特別イベントAdmin が開催されます。イベントに参加して、拠点をレアなブレインロットで満たしましょう！

・ゴールデンウィーク アイテムショップ

5月9日までの期間中、週を通して歴代の人気アイテムが順次復刻登場します。さらに、お気に入りの日本人クリエイターによるロッカーバンドル2種の復刻に加え、新たなロッカーバンドル1種も登場予定です。

■サードパーティ製アプリストアに対する過重な手数料と煩雑なインストール手順が競争を損なう

Appleは引き続き、iPhone上でサードパーティ製アプリストアがApp Storeと競争することを意図的に困難にしており、さらにiPadではサードパーティストアをブロックしています。当社は公正取引委員会に対し、同法を厳格に執行し、Apple社が消費者及び競争を妨げる違法な手数料を課すことを禁ずるようを、強く求めてまいります。

またAppleは、サードパーティストアからダウンロードされたアプリ内で行われるすべての購入に対して、5%の「コアテクノロジー手数料」を課しています。同社はさらに、未完了の取引を含め、あらゆる取引を追跡して報告するよう開発者に義務付けています。これにより混乱とコストが生じ、開発者が競合アプリストアへ参入することの妨げとなっています。その結果、iPhone版Epic Games Storeでは、他社開発のアプリを提供していません。

当社がヨーロッパにおいてEpic Games Storeを開始した際、Apple社は15段階に及ぶインストールプロセスを要求していました。その後、規制当局からの指導を受け、当該プロセスは6画面に削減され、その結果、Epic Games Storeのインストールを試みるユーザーの離脱率は60％減少しました。そして、日本においては、Appleは開発者および消費者に対し、さらに3つの手順を追加しており、競争および選択肢に対する障壁を一層高めています。

当社は、開発者および消費者が本法の恩恵を十分に享受できる環境の実現に向け、これらの反競争的慣行の是正を目的として、日本の規制当局との連携を継続してまいります。なお、Epic Games Storeは、Androidデバイスではグローバルに、iOSデバイスでは欧州連合（EU）域内において提供されており、2026年6月にはブラジルでの提供開始を予定しています。

■ Epic Games Storeのダウンロード方法

日本のユーザーがEpic Games Storeをダウンロードできるよう、日本語チュートリアルを公開しています。

以下の手順に従い、Epic Games StoreのiOSページにアクセスすることで、Epic Games Storeモバイルアプリを直接ダウンロードできます。

1.Epic Games StoreのiOSページにアクセスしてください。

2.iPhoneをご利用の場合は、ページ右上の「ダウンロード」をタップしてください。PCをご利用の場合は、表示されるQRコードをiPhoneで読み取ってください。

3.「インストール」をタップするとデバイスの設定画面に移動しますので、「Epic Games Inc.のアプリを許可する」を選択してください。

4.その後、Appleの案内に従ってインストールを完了し、Epic Games Storeモバイルアプリを起動してください。

詳細についてはNewsroomをご確認ください。

◆Epic GamesおよびFortniteについて

Epic Gamesは、CEOであるTim Sweeneyによって1991年に設立された、米国ノースカロライナ州ケーリーに本社を置く企業です。現在、Epicはインタラクティブエンターテインメント分野のリーディングカンパニーであり、3Dエンジン技術の提供企業でもあります。Epicは世界最大級のゲームのひとつであるFortniteを運営しており、Fortnite、Fall Guys、Rocket League、Epic Games Storeを通じて、8億5,000万以上のアカウントと60億を超えるフレンド接続を有しています。

また、EpicはUnreal Engineを開発しており、世界を代表するゲームに活用されているほか、映画・テレビ、放送・ライブイベント、建築、自動車、シミュレーションなど、さまざまな業界でも採用されています。Fortnite、Unreal Engine、Epic Games Store、Epic Online Servicesを通じて、Epicは開発者およびクリエイターがゲームやその他のコンテンツの構築、配信、運営を行うためのエンドツーエンドのデジタルエコシステムを提供しています。