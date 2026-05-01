everyliveで活躍中のライバーが主役のトーク番組 everyfriends presents「ハワ恋カフェ！」が、BS12の人気番組「ハワイに恋して！」のスピンオフとして誕生！5月3日より放送！

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エブリライブ株式会社


エブリライブ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：影山和義）がスポンサーを務める、BS12 トゥエルビの人気番組「ハワイに恋して！」のスピンオフ番組 everyfriends presents「ハワ恋カフェ！」（以下、ハワ恋カフェ！）が、2026年5月3日（日）よりBS12にて放送開始となることをお知らせいたします。



※関連記事）everyfriends presents「ハワ恋カフェ！」が2026年5月より放送。


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000113.000109280.html



■ 番組概要

全国無料放送の「BS12 トゥエルビ」の人気番組「ハワイに恋して！」のスピンオフ番組「ハワ恋カフェ！」が、2026年5月3日(日) 夕方6時25分より放送開始。



番組のMCを務めるのは、内野亮と山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）。



ハワイの雰囲気を感じられる"ハワ恋カフェ"を舞台に、ライブ配信アプリ「everylive（エブリライブ）」で活躍中の配信者（ライバー）や、エブリライブ主催のお笑いイベント「every-1グランプリ2026」で活躍中のお笑い芸人と「アロハな瞬間」や「今恋している」ことを語るトーク番組となります。



番組アーカイブは、ハワ恋公式YouTubeチャンネルとエブリライブ株式会社が運営する総合エンターテインメントプラットフォーム「everyfriends（エブリフレンズ）」にて配信いたします。



[表1: https://prtimes.jp/data/corp/109280/table/124_1_65bf29654b2553a0a4edd26f87c5392a.jpg?v=202605020351 ]

※番組HPはこちら


https://www.twellv.co.jp/program/tabi/hawakoi-cafe/



※everyfriendsの登録はこちら


https://everyfriends.net/m/guide



■ プレゼントキャンペーンも同時開催

番組では、everyfriendsと連動したプレゼントキャンペーンも実施。



everyfriendsで配信されるアーカイブ動画を#12まで視聴のうえ、キーワードを集めると抽選で1名様に「成田ーホノルル間往復航空券」をプレゼント。



[表2: https://prtimes.jp/data/corp/109280/table/124_2_2c1b32270feeff1d49c692a3f71d5905.jpg?v=202605020351 ]

応募方法は下記の通りです。


１. everyfriendsにて「ハワ恋カフェ！」アーカイブ配信を見てキーワードを集める


２.応募フォーム（「ハワ恋カフェ！」番組公式HP内に10月開設予定）に必要な情報を記入



※指定のミッションにクリアすると応募口数が追加されます


　詳細は「ハワ恋カフェ！」HPにて随時公開予定です



エブリライブ株式会社 会社概要

「Good for Everyone 誰もが、ポジティブになる世界をつくる」というミッションのもと、「様々な繋がりのかたち」や「新しい体験」を提供し、様々なコミュニケーションを通じて、誰もがポジティブになる世界をつくりたいと考えています。


[表3: https://prtimes.jp/data/corp/109280/table/124_3_c6dad21af0d2237ca1e82e8caaee6253.jpg?v=202605020351 ]

公式サイト 　　　　：https://everylive.jp/


公式Instagram 　　：https://www.instagram.com/everylive_/


公式X（旧Twitter） ：https://twitter.com/everylive_jp


公式Youtube 　　　：https://www.youtube.com/channel/UCvoRTDg5egwHGMZV0hlB17Q


公式TikTok 　　　　：https://www.tiktok.com/@every.live.jp


公式LINE 　　　　　：https://lin.ee/RPW93Nz


公式note 　　　　　：https://note.com/everylive



everyfriends とは



「everyfriends」とは、動画・漫画・ゲーム・ライブコマースなどの多様なコンテンツを融合した「総合エンターテインメントプラットフォーム」です。



2025年7月に動画投稿サービスをスタートし、今後も様々なジャンルのコンテンツを展開予定となります。



▼サービスサイトはこちら


https://everyfriends.net/



増え続ける支持と注目度

累計ダウンロード数 ：65万突破


累計ライバー契約数 ：8,600名


メディア掲載実績 　：PRESIDENT Online、東洋経済、ORICON NEWS など



スポンサー企業様を募集中

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ご興味のある企業様は、以下のフォームよりお気軽にご連絡ください。



▼本件に関するお問い合わせはこちら


https://everylive.jp/livercontact/