everyliveで活躍中のライバーが主役のトーク番組 everyfriends presents「ハワ恋カフェ！」が、BS12の人気番組「ハワイに恋して！」のスピンオフとして誕生！5月3日より放送！

エブリライブ株式会社

エブリライブ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：影山和義）がスポンサーを務める、BS12 トゥエルビの人気番組「ハワイに恋して！」のスピンオフ番組 everyfriends presents「ハワ恋カフェ！」（以下、ハワ恋カフェ！）が、2026年5月3日（日）よりBS12にて放送開始となることをお知らせいたします。

※関連記事）everyfriends presents「ハワ恋カフェ！」が2026年5月より放送。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000113.000109280.html

■ 番組概要

全国無料放送の「BS12 トゥエルビ」の人気番組「ハワイに恋して！」のスピンオフ番組「ハワ恋カフェ！」が、2026年5月3日(日) 夕方6時25分より放送開始。

番組のMCを務めるのは、内野亮と山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）。

ハワイの雰囲気を感じられる"ハワ恋カフェ"を舞台に、ライブ配信アプリ「everylive（エブリライブ）」で活躍中の配信者（ライバー）や、エブリライブ主催のお笑いイベント「every-1グランプリ2026」で活躍中のお笑い芸人と「アロハな瞬間」や「今恋している」ことを語るトーク番組となります。

番組アーカイブは、ハワ恋公式YouTubeチャンネルとエブリライブ株式会社が運営する総合エンターテインメントプラットフォーム「everyfriends（エブリフレンズ）」にて配信いたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/109280/table/124_1_65bf29654b2553a0a4edd26f87c5392a.jpg?v=202605020351 ]

※番組HPはこちら

https://www.twellv.co.jp/program/tabi/hawakoi-cafe/

※everyfriendsの登録はこちら

https://everyfriends.net/m/guide

■ プレゼントキャンペーンも同時開催

番組では、everyfriendsと連動したプレゼントキャンペーンも実施。

everyfriendsで配信されるアーカイブ動画を#12まで視聴のうえ、キーワードを集めると抽選で1名様に「成田ーホノルル間往復航空券」をプレゼント。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/109280/table/124_2_2c1b32270feeff1d49c692a3f71d5905.jpg?v=202605020351 ]

応募方法は下記の通りです。

１. everyfriendsにて「ハワ恋カフェ！」アーカイブ配信を見てキーワードを集める

２.応募フォーム（「ハワ恋カフェ！」番組公式HP内に10月開設予定）に必要な情報を記入

※指定のミッションにクリアすると応募口数が追加されます

詳細は「ハワ恋カフェ！」HPにて随時公開予定です

エブリライブ株式会社 会社概要

「Good for Everyone 誰もが、ポジティブになる世界をつくる」というミッションのもと、「様々な繋がりのかたち」や「新しい体験」を提供し、様々なコミュニケーションを通じて、誰もがポジティブになる世界をつくりたいと考えています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/109280/table/124_3_c6dad21af0d2237ca1e82e8caaee6253.jpg?v=202605020351 ]

公式サイト ：https://everylive.jp/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/everylive_/

公式X（旧Twitter） ：https://twitter.com/everylive_jp

公式Youtube ：https://www.youtube.com/channel/UCvoRTDg5egwHGMZV0hlB17Q

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@every.live.jp

公式LINE ：https://lin.ee/RPW93Nz

公式note ：https://note.com/everylive

everyfriends とは

「everyfriends」とは、動画・漫画・ゲーム・ライブコマースなどの多様なコンテンツを融合した「総合エンターテインメントプラットフォーム」です。

2025年7月に動画投稿サービスをスタートし、今後も様々なジャンルのコンテンツを展開予定となります。

▼サービスサイトはこちら

https://everyfriends.net/

増え続ける支持と注目度

累計ダウンロード数 ：65万突破

累計ライバー契約数 ：8,600名

メディア掲載実績 ：PRESIDENT Online、東洋経済、ORICON NEWS など

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▼本件に関するお問い合わせはこちら

https://everylive.jp/livercontact/