ANA客室乗務員(CA)×アナウンサー「ANA meets Audire」第3段！クリーンな雰囲気を纏い、美シルエットが叶うシャツドレスを発表！

株式会社CEORY

日本テレビアナウンサーが運営するアパレルブランドAudire（アウディーレ）は、ANAとコラボレーションしたプロジェクト『ANA meets Audire』の第３弾として、シャーリングゴム入りウエストで快適さと美しさを両立したワンピース「ANA meets Audire Shirring shirt dress」を発売。

4月30日（木）より、全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮川純一郎）が運営するANA公式ECサイト 「ANAショッピング A-style」（https://www.astyle.jp/）、国内線機内/ラウンジ内のANA Wi-Fi serviceからアクセスできるショッピングサイト「ANA STORE@SKY」にて、販売開始しました。

■ フォーマルからカジュアルまで、どんなシーンでも馴染む優等生ワンピース

上品だけれども馴染みやすい印象を与えるシャツ素材と、トレンド感のあるNAVYカラーはどんなシーンでも"馴染むけど埋もれない"。小物や羽織もの次第で、学校行事や仕事のプレゼンなどのフォーマルなシーンから、リゾートなどのカジュアルシーンまで、幅広くお楽しみいただけます。

■ About 「ANA meets Audire」

日本テレビアナウンサーが立ち上げたアパレルブランドAudire と ANA の CA との共同プロジェクト「ANA meets Audire」は、快適な空の旅に寄り添うCA と、自らの声を通して情報を届けるアナウンサーの「はたらく女性の声」を反映した商品を手がけています。2024年4月に発売した第１弾、2025年4月に発売した第２弾ともに、ご好評のうちに完売となり、このたび第3弾を発売します。

■ 詳細はこちら

以下サイトにて販売開始しました。

Audire公式オンラインストアでの販売はございませんので、ご了承ください。

●「ANAショッピングA-style」 WEBサイト

https://www.astyle.jp/sc/press0007

●「ANA STORE@SKY」

https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/promotions/ana-sky-shop/promo/

※「ANA STORE@SKY」はANA国内線にご搭乗のお客様が、機内やラウンジでANA Wi-Fi Serviceを利用してアクセスできるオンラインショッピングサービスです。@SKYはANAカード決済で10％OFF、さらにマイルも2倍貯まります。