親子キャンプを後押し! 薪を運ぶ、火を囲む手を守るための子供用グローブ

Areti株式会社折りたたみチェア、テーブル、収納ボックス、設営ギアは開閉部に指を挟んでしまうことも。親子で一緒に作業をするときも手袋があると快適。

Areti株式会社（本社：東京都中央区、以下アレティ）はAmazon スマイルセールにて、キャンプギアブランド Cancamper(キャンキャンパー)の子供用手袋（a2401RD／a2401YL）を約20％割引で販売いたします。5月3日(日) までの期間限定のためお見逃しなく。

“子供のやってみたい!”が育つ春キャンプ

トゲ・ささくれ・泥汚れ防止にも欠かせない革手袋。素手だと滑って落としやすい薪も手袋があると運びやすくなります。

薪を運ぶ。ロープを引く。秘密基地をつくる。

家族キャンプが増える春は、子供の主体性がぐんと育つ季節です。しかし、焚き火や薪運びには思わぬ危険も潜んでいます。



トゲやささくれ、火の粉や熱を持った道具による火傷など、自然の中の体験には小さなリスクがつきものです。だからこそ、春キャンプでも手袋は安心して挑戦を広げるための大切なギアです。

子供の「やってみたい」という気持ちを後押ししながら、しっかり手を守る準備は欠かせません。

初めての設営でも安心感を

革に、綿とポリエステルの混紡素材を組み合わせているから耐久性は抜群。

しかし実際には、「大人用手袋を兼用すれば十分」と考え、子供用手袋は後回しにしているキャンパーも少なくありません。



そこで、アレティが手掛けるキャンプギアブランド Cancamper（キャンキャンパー） は、テント設営や開閉の多いギア操作など、家族でのキャンプ作業を一緒に楽しむための革手袋を子供サイズで展開しています。

薪をくべる際は火の粉や輻射熱に要注意。熱を伝えにくいのも革素材の特徴です。

革手袋は丈夫で破れにくく、木材やロープを扱う作業にも適しているため、初めてのお手伝いにもぴったり。トゲやささくれなどの細かな刺激から手を守りながら、安心して作業に参加できます。

使用後は土汚れを軽く払い、陰干ししておくだけでOK! 煤が付いたときは乾いた布でやさしく拭き取ってください。

子供にとってストレスフリーな着け心地

革は適度なグリップ力があるため、ギアを持ち上げたときの安定感が向上。

キャンキャンパーの手袋は、甲部・掌部に牛革を使用し、しっかりと手を保護しながらも、スムーズに作業できるよう袖口には綿とポリエステルを組み合わせています。トゲや熱から守るだけでなく、手首まわりがチクチクしにくい点にもこだわり、長時間の使用でも快適に過ごせるデザインです。

キャンキャンパーの子供用手袋は手首を締め付けないから通気性がよく、汗をかいてもベタつきにくい。

手首が締まっていないため、子供でも自分で簡単に着脱が可能。遊びと作業の切り替えがしやすく、自由度を損ないません。成長差にも対応しやすいデザインで、使うほどに革が手になじみ、子どもと一緒に“育っていくギア”として長く楽しめます。

長さ：約20cm 幅：9.5cm 手囲い：15-17cm サイズ目安：小学校高学年からAmazon スマイルセール 実施中子供用手袋 レッド a2401RD/イエロー a2401YL

期間：2026年4月30(木) 9:00～

5月3日(日) 23:59

\1,480→限定価格\1,180

甲部、掌部：牛革

袖口：綿60％、ポリエステル40％

手首縁部：ポリエステル100％

詳細を見る :https://amzn.to/48vAKei