『脱獄ごっこ Nintendo Switch Edition』配信開始からわずか数日で「ダウンロード専用ソフトランキング」1位を獲得！

UUUM株式会社

LiTMUS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：桑村 崇一郎）と株式会社ゲームスタジオ（本社：東京都港区、代表取締役：藤重 和博）は、2026年4月28日に配信を開始したNintendo Switch(TM)向けソフト『脱獄ごっこ Nintendo Switch Edition』が、ニンテンドーeショップの「ダウンロード専用ソフトランキング」にて1位を獲得したことをお知らせします。

また、すべてのNintendo Switchソフトを対象とした「Nintendo Switchソフトダウンロードランキング」においても5位にランクインするなど、高い注目を集めています。

■ 配信開始からわずか数日でランキング首位に！

スマートフォン版で圧倒的な人気を誇る『脱獄ごっこ』の楽しさをそのままに、Nintendo Switch向けに最適化された本作。4月28日の発売直後から多くのユーザーにプレイされ、以下の通り主要ランキングで高順位を獲得しました。（2026年4月29日23:00時点）

■ 『脱獄ごっこ Nintendo Switch Edition』の注目ポイント

- Nintendo Switchダウンロード専用ソフトランキング：1位- Nintendo Switchソフトダウンロードランキング：5位

1.大人気キャラクター『ラスカル』が登場！

シリーズを通じて最も人気の高いコラボキャラクター『ラスカル』が、レベルアップ報酬として実装されます。追加課金なしで、愛らしいスキンや懐かしのアクセサリーを入手することが可能です。

2.魅力的な3つのゲームモード

・脱獄ごっこ：脱獄を目指す市民3人と、邪魔する人狼1人で対戦する標準モード

・ケイドロ：脱獄ごっこを市民6人、人狼2人で行う大乱闘モード

・ホシトリ：ホシを手に入れた者だけが脱獄できる8人の争奪戦モード

3.5つの完全新規マップが登場

UFO、サメが潜む海、忍者屋敷など、あっと驚くギミック満載の個性豊かな完全新規マップが登場。ぜひバリエーション豊かなマップで様々なゲームモードをお楽しみください。

4.豊富なレベルアップ報酬

レベルアップ報酬により、初期配布分を含めて、アクセサリーはハンドアクセサリーとバックパックを合わせて80種以上、エモートは約50種が選べるようになりました。

■ 期間限定10%OFFセールを開催中！

発売を記念して、本体価格が10%OFFとなるお得なセールを期間限定で実施しています。

■『脱獄ごっこ』とは

- 期間：2026年5月11日（月）23:59 まで- セール価格：891円（税込） ※通常価格 990円- マイニンテンドーストア：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000097316

『脱獄ごっこ』は人狼ゲームの要素を取り入れた、iOS/Android向け非対称対戦アクションゲームです。シリーズ累計1,100万ダウンロードを突破し、2025年11月17日にリリース3周年を迎えました。『脱獄ごっこ』では、従来の人気モードである「脱獄ごっこ」や「バトロワ」に加え、新たに登場した公式アンバサダー「カラフルピーチ」監修の「監獄かくれんぼ」、1vs1で対戦可能な「決闘モード」、そして2025年12月19日から自由なマップ作りやハウジング要素が楽しめるクリエイティブモード「脱クラ」など多くの楽しみ方ができるようになりました。

各社概要

【LiTMUS株式会社】

所在地：東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー28階

代表者：代表取締役社長 桑村 崇一郎

設立：2021年12月

事業内容：LiTMUS（リトマス）株式会社は、『青鬼』シリーズや『脱獄ごっこ』等のコンテンツ企画・ライセンス・パブリッシングを行なっています。

コーポレートサイト：https://litmus-ent.jp/

【株式会社ゲームスタジオ】

所在地：東京都港区芝3-8-2 住友不動産芝公園ファーストビル7F

代表者：代表取締役 藤重 和博

設立：2004年4月21日

事業内容：コンシューマー、スマートフォン、アーケード向けのゲーム企画・開発・運営

コーポレートサイト：https://www.gamestudio.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

support_datsugoku@gamestudio.co.jp