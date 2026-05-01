【『デジモン』新作スマートフォン向けアプリゲーム「デジモンUP」事前登録開始記念！】デジモン映画を５週連続一挙無料公開！「デジモンYouTube FILM FESTIVAL」配信決定！
東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、デジモン映画５作品をYouTubeにて無料公開する「デジモンYouTube FILM FESTIVAL」の配信が決定いたしましたことをお知らせします。
■GWはデジモン映画を見よう！「デジモンYouTube FILM FESTIVAL」配信決定！
デジモン新作アプリゲーム「デジモンUP」の事前登録開始を記念して、デジモン映画を一挙無料公開する企画「デジモンYouTube FILM FESTIVAL」の配信が決定！劇場版『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム！』をはじめとする全５作品をラインナップ！デジモン公式YouTubeチャンネルにて、1週間の限定公開となりますのでお見逃しなく！GWはデジモンを楽しもう！
▼「デジモンYouTube FILM FESTIVAL」概要
配信チャンネル： https://www.youtube.com/@DIGIMONofficialJP
配信ハッシュタグ：#YouTubeにデジモンアップ
配信地域：日本
※全て1週間限定の公開となります。
▼配信作品
・5月2日(土)20：00
劇場版『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム！』
配信URL：https://youtu.be/nnMtoioT_tQ
・5月9日(土) 20：00
劇場版『デジモンアドベンチャー』
配信URL：https://youtu.be/LLZyD2O-tDc
・5月16日(土) 20：00
劇場版『デジモンアドベンチャー02ディアボロモンの逆襲』
配信URL：https://youtu.be/TFddZkWUePM
・5月23日(土) 20：00
劇場版『デジモンテイマーズ 冒険者たちの戦い』
配信URL：https://youtu.be/hSCiIlkpW20
・5月30日(土) 20：00
劇場版『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』
配信URL：https://youtu.be/oyuC6NVVd6s
■デジモンUPとは？
「またデジモンと強くなれる。」
デジモンの新作アプリゲームが登場！個性豊かなデジモンたちの中からキミだけのパートナーを選んで、どんどん強く育てよう！進化を重ねて究極体を目指し、育てたデジモンでバトルを楽しもう！
公式サイト：https://dgup.bn-ent.net/
公式X：https://x.com/Digimon_up_jp
■デジモンとは
1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく、友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。アニメは1999年公開の「デジモンアドベンチャー」を皮切りに、TVシリーズを全９作・映画全13タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。
2025年10月より、約2年ぶりの新作となる「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」の放送が開始。また、ゲーム最新作「デジモンストーリー タイムストレンジャー」は、2025年10月の発売後、シリーズ最速で累計出荷本数100万本を突破。
25年以上の歴史があるデジモンは、今なお進化し続けている。
【著作権表記】
(C)本郷あきよし・東映アニメーション
※画像素材を掲載・使用される際は、必ず著作権表記をお願いいたします。
【関連サイト】
■デジモンアニメポータル
〈公式サイト〉https://digimon-anime.com/
〈公式X〉 https://x.com/Digimon_Anime
〈公式TikTok〉https://www.tiktok.com/@digimon_anime
■デジモン公式ポータルサイト「デジモンウェブ」
〈公式サイト〉https://digimon.net/
〈公式X〉https://x.com/digimonweb_net
■公式YouTubeチャンネル「デジモン公式チャンネル」
https://www.youtube.com/@DIGIMONofficialJP
■『デジモンアニメ25周年PV -進化の、さらにその先へ。-』
https://youtu.be/tMK5rK9UTKs