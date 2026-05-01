奥沢・自由が丘に新業態「整体×カフェ」誕生 五感から整う空間を提供する姿勢専門院GOKAN＋ × ORANGE BANANA COFFEEがOPEN
■ 外観・店舗コンセプト
院外観
株式会社サンライズは、東京都世田谷区奥沢にて「ORANGE BANANA COFFEE」と「姿勢専門院GOKAN＋」を融合した新業態店舗をオープン。
本店舗は、「整体×カフェ」というこれまでにない形で、身体と心の両面にアプローチする体験型空間です。
温かみのある木目と白を基調としたミニマルな外観は、街に自然に溶け込みながらも、訪れる人に安心感と上質さを感じさせる設計となっています。
歪みを整える骨盤矯正
落ち着いたカフェ空間
■ コンセプト：「五感から整う空間」歪みを整える骨盤矯正 落ち着いたカフェ空間
本店舗の最大の特徴は、「五感から整う空間」というコンセプトです。
・視覚：空間デザイン・アート
・聴覚：落ち着いた音楽
・嗅覚：コーヒーや香り
・触覚：整体施術
・味覚：ドリンク
これらすべてを統合することで、単なる施術やカフェでは得られない「体験価値」を提供します。
■ カフェ空間（ORANGE BANANA COFFEE）
カウンター
イートインスペース
併設する「ORANGE BANANA COFFEE」では、スペシャリティコーヒーの提供に加え、プロテインドリンク、コンブチャ（発酵ドリンク）、ハーブティーなど、身体の内側から整えるメニューを展開しています。
単なる飲食提供にとどまらず、整体との連動を前提とした設計となっており、施術後の栄養補給としての利用や、日常的な健康習慣の一部として取り入れることができます。
コーヒーの香りと自然光が差し込む空間の中で、心が緩む時間を提供します。
■ 提供メニュー（健康志向ドリンク）
奥沢ブレンドのスペシャリティコーヒー
種類豊富で無添加のプロテイン
腸内環境が整う発酵ドリンク（コンブチャ）
６種類の香り楽しめるハーブティー
・スペシャリティコーヒー
・プロテインドリンク
・コンブチャ（発酵ドリンク）
・ハーブティー
これらのメニューは、身体づくり・腸内環境・自律神経へのアプローチを目的として設計されており、「美味しさ」と「機能性」の両立を実現しています。
■ 整体空間（姿勢専門院GOKAN＋）
木の温もり感じる施術空間
正確な姿勢分析
姿勢専門院GOKAN＋では、猫背・巻き肩・反り腰などの姿勢改善を中心に、国家資格者による施術とAI姿勢分析を組み合わせたアプローチを行います。
単なるリラクゼーションではなく、姿勢という根本にアプローチすることで、見た目の印象と身体機能の両方を改善します。
■ 施術シーン
一人一人に合わせた施術
アクチベータによる施術
施術は、一人ひとりの身体の状態に合わせたオーダーメイドで行われ、
筋肉や関節の状態、姿勢バランスを見極めながら、根本的な改善へと導きます。
また当院では、手技による施術に加え、専用器具「アクチベータ」を用いて、身体への負担を最小限に抑えながら、的確に関節へアプローチし、低刺激で効果的なアプローチが可能となっています。
■ 内外両面からのアプローチ
整体で外側（姿勢・身体）を整え、
カフェで内側（栄養・腸内環境・自律神経）に働きかける。
この2つを組み合わせることで、
「内外両面から整うライフスタイル」を提案します。
■ 店舗情報
店舗名：
姿勢専門院GOKAN＋
ORANGE BANANA COFFEE
所在地：
〒158-0083
東京都世田谷区奥沢5丁目13-12 ペルシュ奥沢
アクセス：
東急目黒線「奥沢駅」徒歩1分
東急東横線・大井町線「自由が丘駅」徒歩７分
営業時間：
10:00～19:00
定休日：水曜日
提供サービス：
・姿勢専門整体（GOKAN＋）
・スペシャリティコーヒー
・プロテインドリンク
・コンブチャ（発酵ドリンク）
・ハーブティー
価格帯（目安）：
・整体：5980円～
・ドリンク：440円～
席数：
9席（カウンター／テーブル）
支払い方法：
現金／クレジットカード／電子マネーなど
公式サイト：
https://gokanplus-posture.com
■ 背景：ウェルビーイング市場
近年、健康だけでなく、心の充実や幸福度を重視する“ウェルビーイング”への関心が高まっています。
本店舗は、その流れの中で「日常の中で自然に整う場」として設計されています。
■ 今後の展開
今後は本店舗を起点に、
・都市部および地方への展開
・リトリート事業
・アート・自然体験
などを通じて、ライフスタイル全体にアプローチするヘルスケア事業としての拡張を目指します。
■ 会社概要
株式会社サンライズ
所在地：大阪府大阪市
代表取締役：橋本大侍