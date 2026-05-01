奥沢・自由が丘に新業態「整体×カフェ」誕生　五感から整う空間を提供する姿勢専門院GOKAN＋ × ORANGE BANANA COFFEEがOPEN

■ 外観・店舗コンセプト

株式会社サンライズ院外観



株式会社サンライズは、東京都世田谷区奥沢にて「ORANGE BANANA COFFEE」と「姿勢専門院GOKAN＋」を融合した新業態店舗をオープン。

本店舗は、「整体×カフェ」というこれまでにない形で、身体と心の両面にアプローチする体験型空間です。

温かみのある木目と白を基調としたミニマルな外観は、街に自然に溶け込みながらも、訪れる人に安心感と上質さを感じさせる設計となっています。

歪みを整える骨盤矯正落ち着いたカフェ空間

■ コンセプト：「五感から整う空間」歪みを整える骨盤矯正 落ち着いたカフェ空間

本店舗の最大の特徴は、「五感から整う空間」というコンセプトです。

・視覚：空間デザイン・アート

・聴覚：落ち着いた音楽

・嗅覚：コーヒーや香り

・触覚：整体施術

・味覚：ドリンク

これらすべてを統合することで、単なる施術やカフェでは得られない「体験価値」を提供します。

■ カフェ空間（ORANGE BANANA COFFEE）

カウンターイートインスペース

併設する「ORANGE BANANA COFFEE」では、スペシャリティコーヒーの提供に加え、プロテインドリンク、コンブチャ（発酵ドリンク）、ハーブティーなど、身体の内側から整えるメニューを展開しています。

単なる飲食提供にとどまらず、整体との連動を前提とした設計となっており、施術後の栄養補給としての利用や、日常的な健康習慣の一部として取り入れることができます。

コーヒーの香りと自然光が差し込む空間の中で、心が緩む時間を提供します。

■ 提供メニュー（健康志向ドリンク）

奥沢ブレンドのスペシャリティコーヒー種類豊富で無添加のプロテイン腸内環境が整う発酵ドリンク（コンブチャ）６種類の香り楽しめるハーブティー

・スペシャリティコーヒー

・プロテインドリンク

・コンブチャ（発酵ドリンク）

・ハーブティー

これらのメニューは、身体づくり・腸内環境・自律神経へのアプローチを目的として設計されており、「美味しさ」と「機能性」の両立を実現しています。

■ 整体空間（姿勢専門院GOKAN＋）

木の温もり感じる施術空間正確な姿勢分析

姿勢専門院GOKAN＋では、猫背・巻き肩・反り腰などの姿勢改善を中心に、国家資格者による施術とAI姿勢分析を組み合わせたアプローチを行います。

単なるリラクゼーションではなく、姿勢という根本にアプローチすることで、見た目の印象と身体機能の両方を改善します。

■ 施術シーン

一人一人に合わせた施術アクチベータによる施術

施術は、一人ひとりの身体の状態に合わせたオーダーメイドで行われ、

筋肉や関節の状態、姿勢バランスを見極めながら、根本的な改善へと導きます。

また当院では、手技による施術に加え、専用器具「アクチベータ」を用いて、身体への負担を最小限に抑えながら、的確に関節へアプローチし、低刺激で効果的なアプローチが可能となっています。

■ 内外両面からのアプローチ

整体で外側（姿勢・身体）を整え、

カフェで内側（栄養・腸内環境・自律神経）に働きかける。

この2つを組み合わせることで、

「内外両面から整うライフスタイル」を提案します。

■ 店舗情報

店舗名：

姿勢専門院GOKAN＋

ORANGE BANANA COFFEE

所在地：

〒158-0083

東京都世田谷区奥沢5丁目13-12 ペルシュ奥沢

アクセス：

東急目黒線「奥沢駅」徒歩1分

東急東横線・大井町線「自由が丘駅」徒歩７分

営業時間：

10:00～19:00

定休日：水曜日

提供サービス：

・姿勢専門整体（GOKAN＋）

・スペシャリティコーヒー

・プロテインドリンク

・コンブチャ（発酵ドリンク）

・ハーブティー

価格帯（目安）：

・整体：5980円～

・ドリンク：440円～

席数：

9席（カウンター／テーブル）

支払い方法：

現金／クレジットカード／電子マネーなど

公式サイト：

https://gokanplus-posture.com

■ 背景：ウェルビーイング市場

近年、健康だけでなく、心の充実や幸福度を重視する“ウェルビーイング”への関心が高まっています。

本店舗は、その流れの中で「日常の中で自然に整う場」として設計されています。

■ 今後の展開

今後は本店舗を起点に、

・都市部および地方への展開

・リトリート事業

・アート・自然体験

などを通じて、ライフスタイル全体にアプローチするヘルスケア事業としての拡張を目指します。

■ 会社概要

株式会社サンライズ

所在地：大阪府大阪市

代表取締役：橋本大侍