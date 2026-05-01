シタラフェア2026に出展します。2026年5月15日（金）～16日（土）

日本テクノ株式会社

日本テクノは、2026年5月15日（金）～5月16日（土）にビエント高崎ビッグキューブで開催される「シタラフェア2026」に出展します。



本展示会は株式会社SHITARAの主催です。

「just《just do it; 実行の時》」をテーマに、印刷業界をはじめ幅広いフィールドで躍進していくための最新情報、斬新な技術など、さまざまな提案がご覧いただけます。



日本テクノは電気設備の保安管理サービス（24時間監視）をはじめ電力コンサルティングを通した省エネ支援、電気工事、電力小売まで幅広い事業内容をPRいたします。

▶出展概要

・名称：シタラフェア2026

・日時：2026年5月15日（金）～16日（土） 10:00 ～17:00

・会場：群馬県高崎市問屋町2-7 ビエント高崎 ビッグキューブ

・主催：株式会社SHITARA(https://www.shitara.co.jp/)

商品・サービス紹介サイトはこちら :https://service.n-techno.co.jp/