黒澤衣裳ローンチ、展示会に併せ【PORTER CLASSIC×黒澤衣裳コラボ】商品発売時期決定！

Kurosawa grandsons株式会社Model 左より是枝裕和監督、三船 史郎さん

Kurosawa grandsons株式会社（所在地：東京都世田谷区、代表取締役：黒澤爽）は、本日２０２６年５月１日、現役の映画・ドラマ衣裳デザイナーによるECサイト限定の新ブランド「黒澤衣裳」をローンチいたしました。

それに併せまして株式会社ポータークラシック（所在地：東京都台東区花川戸2-9-4 代表取締役：吉田玲雄）とのコラボ商品を発表いたします。

ポータークラシックと黒澤

ポータークラシックと黒澤との繋がりは「天国と地獄」に重要な小道具として登場した革の鞄をポータークラシック代表吉田玲雄氏の祖父であり、吉田克幸氏の父でもある吉田吉蔵氏が製作した事から始まります。

そして、その後時を経て「七人の侍」公開70周年記念でポータークラシックから発売されたポータークラシック×黒澤明コラボ商品の相談を受けた弊社親会社の代表加藤隆之が、映画好きの吉田玲雄氏と意気投合した事で今に繋がります。

吉田玲雄氏始めポータークラシック、そして職人の方々にご尽力いただきこの商品を発表する事が出来ます事を黒澤衣裳スタッフ共々嬉しく思います。

生地には3cmに１本黒澤が着ていた洋服の生地が入る。コラボレーションの刻印黒澤明の実際のサインを刻印

裂き織生地

江戸時代、生地と言うのは非常に貴重な物でした。

そこで当時の人々は着られなくなった服や使えなくなった布団などの生地を一旦細かく裂き、再度生地として織り直す「裂き織」と言う技法を使い、使えなくなった生地を再利用していたと言います。

この「AKIRA KUROSAWA SCRIPT COVER」には、黒澤明が実際に着ていた洋服の中から穴が開いたり擦れたりして使えなくなった物を「裂き織」生地にしたものが使用されています。

現代のアップサイクルと言う意識にも繋がる商品です。

現代の現場に黒澤を

黒澤が着ていた洋服の生地を台本カバーにした理由。

これは「今の撮影現場で役者さんや監督さんが黒澤監督の着ていた服の生地が入った台本カバーを持っていたら素敵じゃないですか」と言う吉田玲雄氏の言葉から始まりました。

これはー「映画」を着る「伝統」を着る「黒澤」を着ると言う黒澤衣裳のコンセプトと完全に合致し、

この商品の開発が始まります。

ポータークラシックの確かな技術と吉田玲雄氏の遊び心、そして黒澤を感じられる生地が融合し素晴らしいScript coverが出来上がりました。

発売時期：２０２６年７月７日 １２：００より

商品取扱店舗：PORTER CLASSIC CINEMA(https://porterclassic.com/pages/porter-classic-cinema?srsltid=AfmBOoqOTb60eis_FyJLEACIXK8SIEFxmniT_8xd90Y1E5lpvZrNoDV5)、黒澤衣裳ECサイト(https://kurosawa-costume.jp/)

展示会概要

日時：

5月1日 Friends and Media day. 10:40~18:20

5月2日 Friends and Media day. 10:40~18:20

5月3日一般開放 10:40~18:20

（一回で入れる人数が限られているのでお待ちいただく可能性がございます）

入場料は無料です。

会場のフォトスポットには黒澤明の作品で実際に使用されたアイテムが展示されます。



場所：

東京都渋谷区神宮前5丁目11-13-2F（一階にCHOP COFFEEと言うお店があります）



＊会場にお越しいただいた方にはノベルティ贈呈「黒澤衣裳オリジナル一筆箋」

（数に限りがございますので無くなり次第配布終了とさせていただきます。）

＊会場が小さいので入場までお待ちいただく可能性があります事と、併せましてお待ちになっている方

がいらっしゃる場合にはお一人様入場時間を20分ほどでお願いいたします。

＊展示会の終了時間がございますので、終了時間付近にお並びの方は入れない場合がございますので、

お時間に余裕を持ちご来場下さい。

株式会社ポータークラシック

吉田克幸・吉田玲雄が2007年に設立。

「メイド・イン・ジャパン」にこだわり「世界基準のスタンダード」をコンセプトに掲げる。伝統からアンチテーゼ、芸術文化、職人技術を取り込みながら、次世代、そして孫の代まで愛されるモノづくりを追及。

本社：〒111-0033 東京都台東区花川戸2-9-4

TEL：03-5827-0513

事業内容：衣料品、鞄、ジュエリーなどの製造、卸、販売

WEB：https://porterclassic.com

Kurosawa grandsons株式会社

会社名：Kurosawa grandsons株式会社

代表者：代表取締役 黒澤爽

所在地：東京都世田谷区

ＷＥＢ：https://kurosawa-costume.jp/