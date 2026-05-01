スウェーデン発シネマティック・ロックの旗手、SMASH INTO PIECES（スマッシュ・イントゥ・ピーシズ）が日本語歌唱に挑戦

The Orchard Japanphoto by John Gyllhamn

ストリーミング総再生数10億回超を誇り、世界規模で急速にファンベースを拡大し続けるスウェーデンのロック・バンド、Smash Into Piecesが、7月の来日公演に先駆けてこのたび日本版シングル「First Time (Japan Edition)」をリリースした。

2008年に結成された彼らは、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリア、アジアを巡るワールドツアーを成功させ、スウェーデンを代表するロック・アクトのひとつとして確固たる地位を築いてきた。唯一無二のビジュアルと音楽性で知られ、世界中に熱狂的なファンを持つ。

バンドの中心には、マスクド・ドラマーAPOCという象徴的存在があり、彼を軸に展開される壮大な物語世界も大きな魅力のひとつ。サウンドはモダン・ロックにエレクトロニック要素を融合させ、没入感のあるストーリーテリングとともに、エネルギー、感情、そして未来的な美学を兼ね備えた“シネマティック・ロック”を体現している。

その楽曲は、デジタル化された現代社会における「強さ」「希望」「サバイバル」といったテーマを描き続けており、国境を越えて多くのリスナーの共感を呼んでいる。ライブでは、光やレーザーを駆使した圧巻の演出とともに、物語の一部に入り込むような体験を提供しているのも特徴だ。

Smash Into Pieces ft. LiLiCo - First Time (Japan Edition)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uKRPR3uUrq8 ]

最新作「First Time (Japan Edition)」では、ロックと映画的表現が交差し、現実と幻想が融合する新たなフェーズへと突入。本作のためにボーカルのクリス・アダムは日本語を学び、日本で活躍する映画コメンテーター兼ラジオパーソナリティのLiLiCoとともに、日本語バージョンを特別にレコーディングした。フィーチャリング・アーティストとして参加したLiLiCoは、卓越したボーカルパフォーマンスを披露している。

さらに本リリースを記念し、6月には東京・duo MUSIC EXCHANGEにて来日公演を開催予定。ステージにはLiLiCoも参加し、特別な共演が実現する。

SMASH INTO PIECES JAPAN 2026

【東京】

7/9（木）duo MUSIC EXCHANGE 18:00開場/19:00開演

前売料金：\8,200（ドリンク代別／税込）

公演ページ：https://smash-jpn.com/live/?id=4675

お問い合わせ： SMASH 03-3444-6751 www.smash-jpn.com

*未就学児入場不可、小学生以上チケット必要

リリース情報

Smash Into Pieces & LiLiCo（スマッシュ・イントゥ・ピーシズ & リリコ）

ニュー・シングル「First Time (Japan Edition)」配信中

配信リンク：https://orcd.co/smashintopieceslilicofirsttime

レーベル：Smash Into Pieces

■Music Video:

Smash Into Pieces & LiLiCo「First Time (Japan Edition)」https://www.youtube.com/watch?v=uKRPR3uUrq8

■Follow Smash Into Pieces :

Website：https://www.smashintopieces.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@SmashIntoPiecesofficial

Instagram：https://www.instagram.com/smashintopiecesofficial

Facebook：https://www.facebook.com/SmashIntoPieces

TikTok：https://www.tiktok.com/@smashintopiecesofficial

■Follow LiLiCo：

Website：https://www.rocknrolla-lilico.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/lilicosverige/

ABOUT SMASH INTO PIECES

スウェーデン発のロックバンド。エレクトロとロックを融合させた近未来的サウンドと物語性のある世界観で支持を集めている。覆面ドラマー“APOC”を中心としたビジュアル演出や、映像とシンクロするライブパフォーマンスも大きな魅力。代表曲「Six Feet Under」などで欧州を中心に人気を拡大し、国際的なフェスにも多数出演。さらに日本では、タレントのLiLiCoとのコラボレーションでも話題となり、国内での認知を広げた。音楽とビジュアルの両面で独自の存在感を放つ、次世代ロックシーンを担う注目株だ。

ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。