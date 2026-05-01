6月25日(木) AndTech「量子コンピュータ１日速習講座 ～基礎から最新動向・ビジネス展望まで～」WEBオンラインZoomセミナーを開催予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、量子コンピュータについて、第一人者からなる「量子コンピュータ１日速習講座 ～基礎から最新動向・ビジネス展望まで～」講座を開講いたします。

本セミナーは、量子コンピュータの基本原理からアルゴリズム、ソフトウェア、応用、ハードウェア、クラウド、エラー訂正、最新トピックス、ビジネス化の課題と展望までを、非専門家向けにわかりやすく解説する講座です。化学・材料・金融・AI・創薬など多分野で期待される量子技術の全体像を平易に紹介し、量子力学の知識がなくても理解できる内容になっています。

本講座は、2026年06月25日(木) 開講を予定いたします。

詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1f118345-b8b0-644e-ad6b-064fb9a95405

- Live配信・WEBセミナー講習会 概要

テーマ：量子コンピュータ１日速習講座 ～基礎から最新動向・ビジネス展望まで～

開催日時：2026年06月25日(木) 13:00-16:00

参 加 費：38,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

U R L ：https://andtech.co.jp/seminars/1f118345-b8b0-644e-ad6b-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

- セミナー講習会内容構成

ープログラム・講師ー

法政大学 情報科学部 教授 川畑 史郎 氏

- 本セミナーで学べる知識や解決できる技術課程

・量子コンピュータの基礎、量子アルゴリズム

・量子コンピュータのユースケースと企業の取り組み事例

・量子コンピュータのハードウェアの最新研究開発・ビジネス動向

・量子コンピュータの部素材などのサプライチェーン

・量子コンピュータ技術・ビジネスの現在地、課題、展望

・化学・製造分野と量子コンピュータの関わり（アプリケーションとハードウェア関連技術）

- 本セミナーの受講形式

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

- 株式会社AndTechについて

化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

- 株式会社AndTech 技術講習会一覧

一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

https://andtech.co.jp/seminars/search

- 株式会社AndTech 書籍一覧

選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

https://andtech.co.jp/books

- 株式会社AndTech コンサルティングサービス

経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

https://andtech.co.jp/business-consulting

- 本件に関するお問い合わせ

株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

- 下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

【講演主旨】

最近、量子コンピュータに関するニュースが毎日のように飛び交っています。量子コンピュータは量子力学の原理を利用して情報処理を高速に行うコンピュータであり、化学、材料、金融、AI、工学、創薬など様々な産業分野に破壊的インパクトをもたらすと期待されています。本講座では、非専門家の方々を対象に、量子コンピュータの基本原理、アルゴリズム、ソフトウェア、アプリケーション、ハードウェア、クラウド、エラーを訂正する技術、最先端トピックス、ビジネス化の課題と今後の展望について可能な限り平易に解説を行います。量子力学や量子コンピュータについて全く知識がない方でも問題ありません。

【プログラム】

1. 今何が起こっているのか？

(1) 高市政権の日本成長戦略

(2) 論理量子ビットの衝撃：原子、超伝導、イオン

(3) 暗号解読：15万物理量子ビットでRSA2048が解読可能

(4) 量子コンピュータハードウェアベンダーの野心的ロードマップ

2. 量子コンピュータ入門

(1) 量子コンピュータとは？

(2) 量子ビット

(3) 量子論理回路

(4) 量子コンピュータのエラー

(5) 量子エラー訂正と誤り耐性量子コンピュータ(FTQC)

3. 量子コンピュータのユースケース

(1) 量子アルゴリズム

(2) 量子コンピュータのユースケース〔化学、マテリアル、製造、AIなど）

(3) 企業による量子コンピュータ活用事例

4. 量子コンピュータのハードウェア

(1) 超伝導量子コンピュータ

(2) シリコン量子コンピュータ

(3) 中性原子量子コンピュータ

(4) イオントラップ量子コンピュータ

(5) 量子クラウドサービス

(6) 量子コンピュータソフトウェア

(7) 量子コンピュータプログラミング

5. 課題とビジネス展望

(1) FTQC実現のための技術課題

(2) 今後注目すべき重要量子技術

(3) 下町量子コンピュータ：量子サプライチェーンと部素材技術

質疑応答

【講演の最大のPRポイント】

・量子力学や量子コンピュータの非専門家を対象に、量子コンピュータの基礎と原理についてわかりやすく解説します。

・量子コンピュータのハードウェア、ソフトウェア、クラウド、部素材などの最新研究開発・ビジネス動向について網羅的に解説します。

・量子コンピュータのユースケースと企業におけるPoC事例について紹介します。

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上