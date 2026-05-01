ガリガリ君リッチ20周年第3弾 「ガリガリ君リッチ フルーツフェスティバル」 8か月連続Tシャツプレゼントキャンペーンも同時開催

赤城乳業株式会社

赤城乳業株式会社（本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太）は、「ガリガリ君リッチフルーツフェスティバル」を2026年5月5日（火）より全国発売いたします。

「ガリガリ君リッチフルーツフェスティバル」は、ガリガリ君リッチ20周年にちなんで、果物20種類の果汁・果肉を使った贅沢アイスバーです。果肉はマンゴー・もも・パインを使用。果汁はいちご・カシス・ブルーベリー・ラズベリー・りんご・バナナ・あんず・スイカ・グレープフルーツ・キウイ・マスカット・オレンジ・レモン・ライチ・ライム・パッションフルーツ・メロンをブレンドしました。

さらに20周年企画として、2026年5月から2026年12月まで、8か月連続・毎月合計100名様に当たるオリジナルガリガリ君Tシャツ（Lサイズ）プレゼントを赤城乳業公式アカウントXとInstagramで実施します。毎月デザインが変わる、今だけの企画です。ガリガリ君リッチ20周年を一緒に楽しみましょう。

赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでいただける新しいアイスクリームの提案をしていきます。

【商品情報】

■ガリガリ君リッチフルーツフェスティバル

希望小売価格：194円（税込）

種類別：ラクトアイス

容量：100ml

エネルギー：106kcal

発売日：2026年5月5日（火）

発売エリア：全国

【キャンペーン情報】「ガリガリ君リッチ20周年企画でオリジナルガリガリ君Tシャツプレゼント！」

■ガリガリ君リッチ20周年企画 オリジナルガリガリ君Ｔシャツ（Lサイズのみ）プレゼント！

「赤城乳業公式X」「赤城乳業公式Instagram」のキャンペーン投稿に対して、下記方法で応募いただいた方を対象に、抽選で毎月合計100名様にオリジナルガリガリ君Ｔシャツをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

※XとInstagramで合計100名様を予定しております。



■実施期間：2026年5月1日（金）～5月31日（日）23:59まで

■応募方法（下記のいずれか）

１.X：赤城乳業公式Xアカウントをフォロー＆こちらの投稿をリポストして応募

「赤城乳業」公式Xアカウント（@akagi_cp）

２.Instagram：赤城乳業公式Instagramアカウントをフォロー＆こちらの投稿にいいねして応募

「赤城乳業」公式Instagramアカウント（@akagi_ice）

※当選者様には後日DMにてお知らせいたします。