65歳の関西のおばちゃんがゲーム音楽の即興演奏動画でSNSを中心に話題となり、開設から1年7ヶ月で総フォロワー35万人、累計再生回数1億回を突破しました。その正体は「ロックマン3」などを手がけた元カプコンのサウンドクリエイター藤田 晴美 氏です。

株式会社Cloud Illusion(所在地：大阪府豊中市 代表取締役：大隅 直人)が「おかんP」としてプロデュースしSNSで再び世に届ける取り組みを行っています。2026年5月15日(金)大阪難波にて初ライブを開催します。





《おかんP Instagram： https://www.instagram.com/okanp2024/ 》





おかんP 藤田 晴美 氏





【『シニアインフルエンサー』世代越えて人気】

近年、SNSでは高齢者が発信し影響力を持つ「シニアインフルエンサー」が増加しています。専門性や人生経験を活かした発信が若い世代からも支持され、世代を超えて共感を集める新たなトレンドとなっています。中でも音楽やクリエイティブ分野では過去に実績を持ちながら表舞台から離れていた人材がSNSを通じて再び注目されるケースも増えています。









【才能を再発掘し社会に届ける】

エンタメマーケティング事業を展開する株式会社Cloud Illusionでは長年第一線で活躍してきたにもかかわらず一般には知られていないクリエイターに着目し「埋もれている才能を再発掘し社会に届ける」SNS発信支援サービスを開始しました。「おかんP」との出会いは、大阪府豊中市のコワーキングスペースでの紹介がきっかけでした。





話を伺う中で「ロックマン3」に関わった経歴を持ちながら出産を機にキャリアを離れ「もう一度世に出て活動したい」という想いを抱えていることが分かりました。そこで「関西のおばちゃん」という親しみやすいキャラクターでの発信を企画し多くの人に届く形へと再構築しました。ゲーム音楽の解説や即興作曲動画が話題となりフォロワー35万人累計再生回数1億回を突破しました。





「おかんP」は「自分の音楽がもう一度誰かに届くとは思っていなかった、多くの人に楽しんでもらえて本当にうれしい」と話しています。本取り組みは、シニア人材の新たな活躍機会の創出だけでなく、地域発の話題づくりやクリエイティブ分野の活性化にもつながっています。





バズっている動画





【平均年齢58歳ゲーム音楽界のレジェンドバンド】

SNSで話題となった「おかんP」は、2026年5月15日に初のライブイベント「無双インフィニティ」を開催します。本イベントでは、これまでSNS上で人気を集めてきた即興作曲やカプコン時代に作曲した「ロックマン3」の名曲を、約35年ぶりにライブで披露します。「無双インフィニティ」は藤田 晴美 氏を中心に、ゲーム音楽界で活躍するクリエイターが出演します。メンバーには、伊藤 賢治 氏、森田 交一 氏、今村 孝矢 氏が参加し、平均年齢58歳というゲーム音楽界のレジェンド達によるステージを予定しています。





代表の声「藤田さんのように確かな実績と技術を持ちながらも、発信の機会がなかったことで知られていなかった人材は、まだまだ世の中に多く存在しています。SNSという手段と、届け方の設計を組み合わせることで、その価値は一気に社会に広がる可能性があります。今後も当社では、年齢や経歴に関係なく、埋もれている才能を再発掘し、新たな活躍の場を創出していきたいと考えています。」









《1stライブ概要》

公演名 ： 無双∞ 1st LIVE「Level 01： The Beginning」

日時 ： 2026年5月15日(金) 開場：18：00 開演：19：00

会場 ： Yogibo META VALLEY(大阪)

所在地 ： 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-11-1 なんばEKIKAN内

販売ページ： https://l-tike.com/order/?gLcode=53538





ゲーム音楽レジェンドバンド「無双∞」





【会社概要】

会社名 ： 株式会社Cloud Illusion

代表取締役： 大隅 直人

営業所 ： 〒561-0832 大阪府豊中市庄内西町5-4-1

事業内容 ： エンタメマーケティング事業

URL ： https://www.cloud-illusion.com/