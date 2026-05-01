東京駅・初台で体験する、アラスカの「サステイナブル・シーフード」 おにぎり専門店「ONI&Co.」の2号店オープンを記念し、アラスカ産銀だら・紅鮭・縞ほっけがメニューに登場！

アラスカシーフードマーケティング協会 日本事務所

アラスカシーフードマーケティング協会（本部：米国アラスカ州ジュノー）は、おにぎりで世界進出を目指すおにぎり専門店「ONI&Co.（オニアンドコー）」の２号店となる「グランスタ東京店」のオープンを記念し、2026年5月1日（金）から5月24日（日）の期間、JR東京駅「グランスタ東京店」および「Tokyo Lab.店（初台店）」の2店舗にて、100％天然でサステイナブルなアラスカ産シーフードを贅沢に使用したおにぎりとお弁当を展開する「アラスカシーフードフェア」に協賛いたします。

「ONI&Co.」の代表である川原田美雪氏には、アラスカシーフードの高い品質と環境に配慮した姿勢に共感いただき、アラスカ産の厳選素材をメニューに積極的にご採用いただいています。今回のフェアでは、日頃からアラスカ産にこだわった「銀だら西京焼き舞茸柚子おこわ」に加え、不動の人気を誇る「天然焼き紅鮭おにぎり」でもアラスカ産紅鮭を使用。さらに、本フェアのために特別に開発された「アラスカ産縞ほっけ」のお弁当が登場します。東京の玄関口である東京駅と初台から、アラスカの海の恵みをお届けいたします。

代表・川原田美雪氏からのメッセージ

「私自身、実際にアラスカの地へ足を運び、その雄大な自然と、そこで行われている徹底した漁業管理を目の当たりにしてきました。冷たく清らかな海で育つ100％天然のシーフードは、私たちが目指す『おにぎりで世界を笑顔にする』ために欠かせない、本物の味わいです。

日頃からその品質を信頼し、メニューに採用させていただいていますが、今回の2号店オープンを機に、改めてアラスカの海の恵みを皆様に体験していただきたいと考え、このフェアを企画しました。東京駅と初台の2店舗で、アラスカの自然が育んだ豊かな美味しさをぜひお楽しみください。」

アラスカシーフードとは

アラスカシーフードは、冷たく澄んだ海と大自然に育まれた100％天然のシーフードです。最大の特徴は「100％天然」と「サステイナブルな漁業で漁獲されている」こと。アラスカでは未来にも豊かな海の恵みを残していくため、厳しい漁業管理を徹底しています。また、天然水産資源の遺伝子を守るため魚の海面養殖を禁止しており、アラスカで漁獲される魚はすべて、大自然のなかで育まれた天然ものです。

【アラスカシーフードフェア概要】

実施期間：2026年5月1日（金）～2026年5月24日（日）

実施店舗： ONI&Co. グランスタ東京店 / Tokyo Lab.店（初台店）

対象メニュー：全3品

アラスカ産 銀だら西京焼き 舞茸柚子おこわ

価格：\480

脂の乗った天然銀だらを西京味噌でふっくらと焼き上げました。舞茸と柚子が香る豊かな味わいのおこわとともに、贅沢な美味しさをお楽しみいただけます。

アラスカ産 天然焼き紅鮭

価格：\340

厳しい自然に育まれた、身の締まりと豊かな旨みが特徴のアラスカ産天然紅鮭。素材の良さを活かして香ばしく焼き上げ、大葉とともに丁寧に握りました。噛みしめるほどに広がる、天然ものならではの深い味わいをお楽しみいただけます。

アラスカ産 縞ほっけ弁当 ゆず大根添え

価格：\1,320

本フェアのために特別に開発した、新作のお弁当。脂のりが良く、ふっくらとした身質が特長のアラスカ産縞ほっけの開きに、さっぱりとしたゆず大根が相性抜群です。

ONI&Co.について

おにぎり専門店「ONI&Co.」を運営するRice Platformer株式会社は、「おにぎりを世界基準のファストカジュアルへ」をビジョンに掲げ、日本のソウルフードであるおにぎりと最新テクノロジーを組み合わせ、新時代のファストカジュアルとして世界におにぎりを発信しています。2025年9月に、初台に１号店「ONI&Co. Tokyo Lab.」をオープンさせ、セントラルキッチン機能を兼ね備えた店舗として、テイクアウト営業に加えて、ケータリングやポップアップなど、多角的な事業展開の拠点となっています。2026年4月には、2号店をJR東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」内へオープンさせました。

公式ウェブサイト：https://www.oni-co.jp/

Instagram：@onico_jp(https://www.instagram.com/onico_jp/)

アラスカシーフードマーケティング協会について

アラスカシーフードマーケティング協会（ASMI）は、「持続可能（サステイナブル）」な水産資源を活用した経済発展を促進するために設立された、アラスカ州とアラスカ水産業界の官民パートナーシップです。アラスカ産水産商品の価値を向上させることを目的に、一般消費者、業界関係者を対象とした様々な活動を世界各国で展開しています。詳しくは公式ウェブサイト、公式SNSをご覧ください。

公式ウェブサイト：https://japanese.wildalaskaseafood.com/

Instagram： @alaskaseafoodjapan(https://www.instagram.com/alaskaseafoodjapan/)

Facebook： https://www.facebook.com/ASMIJapan/