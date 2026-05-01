ECサイトをAI上の会話からおすすめされるように！AI検索最適化Shopifyアプリ「LLMs.txt ジェネレーター」をリリース【Bouquet株式会社】

Bouquet株式会社

世界で数百万店舗で使われているマルチチャネルコマースプラットフォーム「Shopify（ショッピファイ）」の拡張性を活かし、Shopifyストア向けの新アプリ「LLMs.txt ジェネレーター」をリリースしました。



本アプリをご利用頂くことで、管理画面からワンクリックで「llms.txt」ファイルをサイト上に設置が可能になり、ChatGPTやGemini、ClaudeなどのAIツールにサイトコンテンツを効率よく読み込ませることができるようになります。

■ LLMs.txt とは

llms.txtは、Webサイトの内容をAI（LLM）に正しく・効率よく理解してもらうためのもので、2024年に提案された新しい仕組みとなります。このファイルがサイト上に存在することにより、AI（LLM）が「サイトの構造とデータ一覧を正しく読み取れるようになり、AIが貴サイトのコンテンツを読み取り、AI上の会話の選択肢として当アプリを提案する土台を作る」ためのwebサイト上のファイルとなります。

■ Shopifyアプリ：LLMs.txt ジェネレーターでできること

■ 設定方法

LLMs.txtジェネレーター｜ストアのAI検索最適化に- Shopifyサイトにllms.txtファイルを作成、設置できます。- - /llms.txtファイルを保有していることで、LLMに情報が送信されます。- AI（LLM）に渡すデータ範囲はアプリ管理画面で設定可能です。- 特定のコンテンツのみllms.txtにデータを登録しない、という設定もできます。インストールはこちら :https://apps.shopify.com/bouquet-llms-text-generator?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_campaign=2505

インストールから数クリックで設定が可能です。

１. Shopifyアプリストアからダウンロード

２. アプリプランの選択

２. アプリ画面上で、どのコンテンツをAIに読み込ませるのか選択し、「llms.txtを設定する」ボタンの押したら完了

■ 開発の背景

アプリ管理画面上の設定画面

これまでECサイトにおける集客は、検索エンジン（SEO対策）やSNS・広告を中心に行われてきましたが、AIの発展により、ChatGPTをはじめとしたAIチャット上でユーザーが商品を探し、比較し、購入を検討する機会が増えていくことが予想されます。そのため、EC事業者は自社の商品情報やブランド情報を、AIにとって理解しやすい形で整理・公開していくことが重要になります。一方で、AI対応のために新たなシステム開発やサイト改修を行うことは負担となる可能性が高いため、「廉価に始められるAI対応」として開発・リリースをおこないました。

本アプリでは、Shopifyに登録されている商品情報やコレクション情報などをもとに、AIがサイト内容を理解しやすくするための llms.txt を自動生成を行います。

専門的な開発知識がなくとも、手軽にAI検索やAIチャット経由での情報取得に備えた環境づくりを始めることができるため、当アプリを開発する手筈になりました。

■ アプリ概要

インストールはこちら :https://apps.shopify.com/bouquet-llms-text-generator?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_campaign=2505

アプリ名：LLMs.txt ジェネレーター

価格：月額10ドル～

アプリインストールはこちら(https://apps.shopify.com/bouquet-llms-text-generator?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_campaign=2505)

サポートデスク(https://docs.channel.io/bouquet-inc/ja/categories/Discount-Deck-16bc8373)

■ 開発提供元

Bouquet株式会社

Bouquet（ブーケ）株式会社は「最適な技術の組み合わせで、ビジネス価値を咲かせるサービスを提供し続ける」をコンセプトに、Shopifyアプリ開発事業を行っている会社です。

https://bouquet-inc.com/

本プレスリリースに関するお問い合わせ

Bouquet株式会社 広報宛

メール： https://bouquet-inc.com/contact