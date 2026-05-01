初任給情報の比較サービス「初任給ナビ」を運営する株式会社アイガー(本社：東京都千代田区、代表取締役：木田 裕士)は、掲載企業データを大幅に拡充し、上場企業約4,000社の初任給データに対応しました。本アップデートにより、企業間の初任給をさらに横断的に比較できるようになりました。新入社員の職場に対する価値観が大きく変化するなか、不安定な国際情勢による物価上昇も相まって、“手取り”や“生活実感”の違いを踏まえて企業を比較する重要性が増しています。初任給ナビはこうした社会の要請に応える「その先」まで見えるサービスです。

近年、企業による初任給の引き上げが相次ぐ一方で、物価上昇の影響もあり、実際に自由に使える金額や生活の余裕は必ずしも比例していません。税金や社会保険料、福利厚生などの違いにより、同じ初任給であっても手取り額や生活実感には差が生じるため、額面ベースの情報だけでは企業選びの判断が難しい状況が生まれています。

「初任給ナビ」では、初任給に加えて手取り額の目安や生活実感を踏まえた情報を提供し、企業ごとの“使えるお金”を横断的に比較することが可能です。学生がより実態に近い形で企業を比較・検討できる環境を提供します。本サービスは無料で利用していただけます。

今後も「初任給ナビ」は、データの拡充や機能改善を通じて、額面だけでは見えない“使えるお金”の可視化を進め、学生がより納得感のある企業選びを行える環境づくりに取り組んでまいります。





【写真1】初任給ナビ トップ画面





【「初任給ナビ」の主な特徴】

・初任給を軸に企業を横断比較(写真1)

業界・企業規模を問わず、初任給ベースで企業情報を検索・比較可能。

・手取り額・生活実感を可視化(写真2、3)

税金・社会保険料を考慮した手取り額をもとに、家賃や生活費を想定した“暮らしのイメージ”を具体的に把握できます。

・社員の1日が分かるショート動画

実際に働く社員の1日の流れを動画で紹介し、数字だけでは分からない働き方や職場の空気感を伝えます。





【写真2】手取りの目安がわかる





【写真3】家賃や生活を設定して生活実感を把握





【サービス概要】

サービス名： 初任給ナビ

公開日 ： 2026年1月21日

内容 ： 初任給を軸に企業情報を比較・検索できる就職情報プラットフォーム

対象 ： 就職活動中の学生・求職者

URL ： https://www.shoninkyu.com





初任給ナビロゴ





【運営会社 概要】

会社名 ： 株式会社アイガー

所在地 ： 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号

グラントウキョウノースタワー36階

代表者 ： 代表取締役 木田 裕士

事業内容 ： 企業・学校を中心としたトータルブランディング事業・広告業

上場市場 ： 東京証券取引所 TOKYO PRO Market

証券コード： 9226

URL ： https://field.ne.jp









【アイガーが運営する学費検索サービス 学費ナビ】

・小中高版 ： https://sch.gakuhi-navi.com/

・大学版 ： https://www.gakuhi-navi.com

・専門学校版： https://www.gakuhi-navi.com/spectrain/