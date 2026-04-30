伊良湖オーシャンリゾート 日頃の感謝をカタチにするリゾートステイを贈ろう





伊良湖オーシャンリゾート（所在地：愛知県田原市、総支配人：惣明福徳）は、日頃の感謝の気持ちを込めたスペシャル企画として、2026年5月1日（金）から6月30日（火）までの期間限定で、母の日、父の日向けの「ありがとう特典付き」宿泊プランを提供します。温暖な気候に恵まれた渥美半島の最南端に位置し、伊勢湾・太平洋・三河湾に囲まれた絶景のリゾートステイは、感謝を伝える機会に最適です。全室オーシャンビューの開放的な空間と、旬の食材を使用した多彩な料理、特典が、贈る側にも贈られる側にも記憶に残るひとときを演出します。

日頃の感謝をこめて、リゾートステイを贈ろう

本プランは、母の日や父の日に合わせて、感謝の気持ちを伝えるきっかけとして企画された期間限定の宿泊プランです。形に残るモノではなく、時間そのものを贈る体験とし「ありがとう」を“旅”で伝えるギフトとしてお届けします。

夕食は、シーサイドレストラン「トリデンテ」にて、三河湾の新鮮な魚介や旬の食材を活かした日本料理、フランス料理、中国料理、和洋中折衷コースの4種類から選択でき、料理を堪能できます。半個室の落ち着いた空間で家族団らんの時間を過ごしながら、ソムリエによるワインや日本酒のペアリングも楽しめ、食体験の幅を広げます。朝食は焼きたてのクロワッサンやライブキッチンで仕上げるオムレツ、自分で作る海鮮丼など、和洋中の多彩なビュッフェが、朝の時間も華やかに彩ります。

さらに、5月はお母様に嬉しいアメニティや美容アイテム、6月はお父様にクラフトビールやおつまみなど、それぞれの特典を用意し、「一泊で伝える感謝」というコンセプトのもと、特別な滞在を演出します。海抜100ｍの高台に位置するロケーションから望む海景色や、伊良湖温泉を使用したインフィニティ露天風呂などが、非日常の癒しとともに心に残る感謝の時間を創出します。

≪プラン概要≫

名称：【母の日＆父の日に♪】日頃の感謝をこめて、リゾートステイを贈ろう！

場所：伊良湖オーシャンリゾート

期間：2026年5月1日（金）～6月30日（火）

特典：共通特典 メッセージ付きデザートプレートをご夕食時にサービス

＜5月中の宿泊＞

特典① フランス製マリンコスメアメニティをおひとつプレゼント

特典② ReFaヘアアイロンをお部屋で自由にお試しいただけます

＜6月中の宿泊＞

特典① ホテルオリジナルクラフトビールを1本プレゼント

特典② お酒に合うおつまみをおひとつプレゼント

料金：1泊2食付き おひとり様 24,500円～（税込、入湯税別）／2名様1室利用の場合

詳細：https://irago-ocean-resort.com/news/25175

【本プランだけの特典】





メッセージ付きデザートプレート

ホテル特製のデザートプレートを添えて、さらに感謝の気持ちを伝えられます。





マリンコスメアメニティ

海洋成分をベースにしたアメニティは着色料、パラベン、フェノキシエタノール不使用なのでお肌にやさしく心地よい使用感です。





ReFaヘアアイロン

水・熱・圧のダメージを抑えてうるおいに満ちた髪へ導くと評判のアイテムです。





6月の主役は、お父さんです

いつも頑張る背中に、何もしない贅沢を贈りましょう。





ホテルオリジナルクラフトビール

海を眺めながらお部屋でゆっくりビールを味わうくつろぎの時間をプレゼント。





お酒に合うおつまみ

クラフトビールにあわせたおつまみも。ホテル3階のサラスショップでも購入可能です。

【コース料理一例】





5月までの春メニュー例～フランス料理コース～

旨味を凝縮した牛ロースのスモーク。キャビアオイルや山葵、岩塩と一緒にお召し上がりください。





6月からの夏メニュー例～日本料理コース～

伊良湖鯛と渥美産浅利を使用した和風アクアパッツァ。魚介の旨みがたっぷりです。





お酒とのペアリング

ソムリエによるワインや日本酒のペアリングは、料理とあわせてさらに喜んでいただけます。

※記載内容は、予告なく変更となる場合がございます。最新情報は公式サイトをご確認ください。

※掲載写真はすべてイメージです。







―「伊良湖オーシャンリゾート」概要 -

■住所：〒441‐3623愛知県田原市日出町骨山1460-36

■TEL：0531-35-6111（代）

■階数：地上7階

■客室数：154室（全室オーシャンビュー）

・チェックイン15:00（最終24:00）／チェックアウト10:00

■レストラン：レストラン2店舗、カフェ・ショップ1店舗

・シーサイドレストラン「トリデンテ」

・ビュッフェレストラン「伊良湖ボールドキッチン」

・SARAS CAFE・SHOP（サラスカフェ・ショップ）

■付帯施設：ラウンジ、キッズパーク、ロビー、フロント、バンケットルーム、チャペル、カラオケ、ゲームコーナー、卓球、ペットハウス、エステサロン「マリーン」、コインランドリー、屋外プール（夏季限定、宿泊者のみ無料）、駐車場（200台）、無料Wi-Fi完備

■温浴施設：伊良湖温泉露天風呂、伊良湖温泉風呂（内湯）、寝湯、ジャグジー、季節湯、サウナ風呂、水風呂、高濃度炭酸泉「壺湯」（男性のみ）、ミストサウナ・岩盤浴（女性のみ）

■温泉：伊良湖温泉／泉質：ナトリウム・カルシウム‐塩化物温泉（低張性・弱アルカリ性・低温泉）

■アクセス：

・電車・新幹線の場合：JR、名鉄「豊橋」駅西口より無料送迎バスで約70分

・車の場合：東名高速道路 浜松西ICまたは豊川ICより約90分

・伊勢湾フェリーの場合：対岸の三重県・鳥羽港から伊良湖港まで約60分

・名鉄高速船の場合：知多半島・河和港から名鉄高速船で伊良湖港まで約50分

・伊良湖港より無料送迎車で約5分（要予約）

■公式サイト：https://irago-ocean-resort.com/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp