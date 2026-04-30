BOTEJYU Group ×「WIND BREAKER」街を守る8人の英雄たちが 「食」で集結！5/14(木)コラボキャンペーン開始

1946年に創業し、80周年を迎えたお好み焼専門店の老舗「ぼてぢゅう®」などを運営する「BOTEJYU Group」（大阪府大阪市、代表取締役社長：栗田 英人、以下「当社」）は、大人気TVアニメ「WIND BREAKER」のコラボキャンペーン「腹を空かせる者、美味いもんを求める者、何人も例外なく"ぼてぢゅう"が満腹にするー！」を、2026年5月14日（木）～6月14日（日）の期間限定で開催いたします。





■＜ BOTEJYU Group × 大人気TVアニメ「WIND BREAKER」＞

特設ページ：https://botejyu.co.jp/wbk-2026

当社は1946年にお好み焼専門店として誕生して以来、「おいしいものを、まっすぐにつくる」その想いを大切に、カウンター方式やマヨネーズを使った味付けなど、大阪の食文化として定着した数々のスタイルを生み出してきました。

地域に根ざした「カジュアルで美味しい日本食文化」の伝統を大切にしながら、常に時代の変化に合わせて挑戦と革新を重ね、国内外へと広がり、多くのお客様に支えられて現在に至っています。

その取り組みの一環として、BOTEJYU Groupでは、作品の世界観やキャラクターの魅力を体験として楽しんでいただけるコラボ企画を展開しています。

そしてこのたび、「街を守る」という強い志を持つTVアニメ 「WIND BREAKER」のキャラクターたちと、創業以来「本物の味を守り続ける」「ぼてぢゅう®︎」の情熱が共鳴し、コラボが実現しました。ファンの方はもちろん、すべてのお客様に世代や国境を越えて愛されるブランドとして「食」を通じて作品の世界観を楽しんでいただける特別な体験をお届けします。

本キャンペーンでは、全国のBOTEJYU Group 38店舗にて、人気キャラクターである桜、楡井、杉下、蘇枋、桐生、柘浦、梶、梅宮らをモチーフとしたこだわりのコラボメニューやオリジナルグッズの販売、さらに、フード・ドリンク注文特典、EC限定グッズなど、多彩な企画を展開いたします。

また、コラボ開催を記念して、ぼてぢゅう®のお食事券や限定グッズが当たるX（旧Twitter）キャンペーンも同時開催いたします。

店頭企画として、対象店舗では期間中、WIND BREAKERキャラクター8人の等身大パネルを設置し、来店されたお客様をお迎えします。





〈関東〉

ぼてぢゅう® 渋谷店（梶、桜）、ぼてぢゅう® 池袋店（梅宮、杉下）、ぼてぢゅう® 御徒町店（桜、柘浦、桐生）、ぼてぢゅう® 横浜ランドマーク店（蘇枋、楡井）、ぼてぢゅう® 調布パルコ店（桜）

〈関西〉

ぼてぢゅう本店® 道頓堀（全キャラクター）、ぼてぢゅう® HEPナビオ店（桜、蘇枋）、ぼてぢゅう® 天王寺ミオ店（桜）、ぼてぢゅう® 神戸ハーバーランド店（桜）

ぜひこの機会に、ぼてぢゅう®︎でTVアニメ 「WIND BREAKER」の作品の世界観と共に、記念撮影もお楽しみください。

BOTEJYU Group × 大人気TVアニメ「WIND BREAKER」のコラボキャンペーン「腹を空かせる者、美味いもんを求める者、何人も例外なく"ぼてぢゅう"が満腹にするー！」

■対応店舗：ぼてぢゅう本店®︎、ぼてぢゅう®、JAPAN TRAVELING RESTAURANT®、大阪くり田®、ぼてぢゅう屋台®、てっぱん屋台®、全国ご当地グルメ屋台®、ぼてや®、日本ご当地グルメ屋台®、全国ご当地丼ぶり屋台®（国内38店舗）

■コラボ期間：2026年5月14日（木）～6月14日（日）

■キャンペーン内容

【コラボメニュー】

※販売メニュー・ドリンク、販売価格は店舗により異なります。

FOOD

・レストラン店舗

桜の大好きオムレツモダン、楡井の㊙入りとんぺい焼、杉下の梅宮さんのための黒焼めし、蘇枋のハイカラえびトマトお好み焼、桐生の映え映えもち明太ピザ、柘浦おすすめ！プロテインお好み焼、梶の『一撃必倒』ピリ辛たこ焼、梅宮のI LOVE野菜！たっぷり焼そば

・レストラン「くり田」限定

街を守るスタミナガーリックカレー （大阪くり田®店舗のみ）

※フードコート店舗

桜の白黒モダン、桜のてっぺんを目指すオムライス丼、梶の『一撃必倒』ピリ辛たこ焼、梅宮のI LOVE 野菜！たっぷり焼そば





DRINK

・レストラン店舗

桜のツートンコーラ、楡井の皆さんを癒すためのパイナップルティー、杉下の梅宮さんのためのソーダ、蘇枋の大人の階段カシスティー、桐生のまったりストロベリーミルクソーダ、柘浦のフィジカル全振りマンゴープロテイン、梶の一息 黒ゴマミルクティー、梅宮の青春ブルーソーダ

・レストラン「大阪くり田®」限定

「ボウフウリン」キウイスカッシュ

・フードコート店舗

桜のツートンコーラ、蘇枋の大人の階段カシスティー、梶の一息 黒ゴマミルクティー、梅宮の青春ブルーソーダ





【フード・ドリンク注文特典】

コラボメニュー1品注文につき「オリジナル特典カード（全8種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※無くなり次第終了

※全8種ランダム配布となります。絵柄は選べません。





■オリジナルグッズ販売

2026年5月14日（木）11：00店舗にて販売開始

※店頭販売グッズは店舗により異なります。

アクリルスタンド 全8種

各 \1,300（税込1,430）

枠サイズ：W100×H140mm以内

※お一人様1会計につき1柄2個まで

■トレーディングメタリック缶バッジ 全8種

各 \500（税込550）

サイズ：約Φ57mm

※お一人様1会計につき16個まで

■ダイカットステッカー8枚セット 全1種

各 \1,100（税込1,210）

サイズ：約57mm×102mm以内

※お一人様1会計につき2個まで

■トレーディングクリアカード 全8種

各 \300（税込330）

枠サイズ：約55mm×80mm以内

※トレーディング商品、※お一人様1会計につき16個まで

■トレーディングミニキャラスタンドチャーム 全8種

各 \700（税込770）

サイズ：本体約W40×H50mm以内 台座:W30×H30mm以内

※トレーディング商品、※お一人様1会計につき16個まで

■アクリルネームバッジ 全8種

各 \700（税込770）

サイズ：本体約H60mm×W40mm

※お一人様1会計につき1柄2個まで

■フェイスタオル 全1種

各 \2,200（税込2,420）

サイズ：W340mm×H840mm

※お一人様1会計につき2個まで

■アクリルパネル 全1種

各 \3,000（税込3,300）

サイズ：W257mm×H182mm

※お一人様1会計につき2個まで

■ランチトート 全1種

各 \2,500（税込2,750）

サイズ：300mm×200mm×85mm

※お一人様1会計につき2個まで

■等身大スタンディパネル 全8種

各 \30,000（税込33,000）

サイズ：約W800mm×H2,000mm

※受注生産品





【オリジナルグッズ注文特典】

１会計につき、税込2,000円お買い上げ毎に、「特典カード（全8種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※無くなり次第終了

※全8種ランダム配布となります。絵柄は選べません。

※対象はグッズのみの合計金額となります。飲食は含まれません。





■コラボメニュー提供＆グッズ販売店舗

＜ぼてぢゅう本店®＞ 道頓堀

＜ぼてぢゅう®＞渋谷店、新宿サブナード店、御徒町店、池袋東武店、調布パルコ店、アトレ大井町店、アゼリア川崎店、ウィング上大岡店、横浜ランドマーク店、 HEPナビオ店、阪急サン広場店、新大阪駅店、天王寺ミオ店、天保山店、梅田店、神戸ハーバーランド店、関西国際空港店

＜JAPAN TRAVELING RESTAURANT®＞ 関西国際空港店、中部国際空港店

＜大阪くり田®＞ かっぱ横丁店、新宿サブナード店

＜ぼてぢゅう屋台®＞ Pasar守谷店、イオンモール伊丹店、イオンモール大阪ドームシティ店、三井アウトレットパーク入間店、酒々井アウトレット店、成田国際空港店

＜てっぱん屋台®＞ ダイバーシティ東京プラザ店、ららぽーと湘南平塚店、三井アウトレットパーク横浜ベイサイド店、神戸三田プレミアム・アウトレット店

＜全国ご当地グルメ屋台®＞ セブンパークアリオ柏店、阪急西宮ガーデンズ店、御殿場プレミアムアウトレット店

＜ぼてや®＞ アクアシティ店

＜日本ご当地グルメ屋台®＞ ふかや花園プレミアムアウトレット店

＜全国ご当地丼ぶり屋台®＞ ジ・アウトレット広島店

※店舗により内容が異なります。各店舗の対象内容をご確認の上、ご来店をお願いいたします。

※最新情報については、店頭またはHP、SNSアカウントでお知らせする場合がございます。

※各店舗の実施内容の詳細は上記画像、もしくは特設ページをご確認ください。

■X（旧Twitter）キャンペーン

TVアニメ『WIND BREAKER』×「ぼてぢゅう® グループ」コラボ開催記念キャンペーン

【①店頭キャンペーン】

応募方法

1 アカウント @BOTEJYU_GroupJP をフォロー

2 店舗で注文したコラボメニュー写真を #ウィンブレ #ぼてぢゅうフォト を付けて投稿

賞品：ぼてぢゅう® グループお食事券3,000円分＋フード・ドリンク購入特典カード（描き下ろしイラスト）8枚1セットを抽選で5名様にプレゼント。

応募期間：2026年5月14日（木）～6月14日（日）

※注意事項については、Xアカウント（@BOTEJYU_GroupJP）にてご確認ください。

※ご応募は日本国内にお住まいの方で、かつ賞品のお届けが日本国内の方に限らせていただきます。

【②リポストキャンペーン】

応募方法

1 本アカウント @BOTEJYU_GroupJP をフォロー

2 本投稿をリポスト

賞品：ぼてぢゅう®グループお食事券1,000円分＋グッズ購入特典カード（ミニキャラ）8枚1セットを抽選で5名様にプレゼント。

応募期間：2026年5月14日（木）～6月14日（日）

※注意事項については、Xアカウント（@BOTEJYU_GroupJP）にてご確認ください。

※ご応募は日本国内にお住まいの方で、かつ賞品のお届けが日本国内の方に限らせていただきます。

■Instagram（インスタグラム）キャンペーン

TVアニメ『WIND BREAKER』×「ぼてぢゅう® グループ」コラボ開催記念キャンペーン

【①店頭キャンペーン】

応募方法

STEP1：@botejyu_official をフォロー

STEP2：注文したコラボメニューの写真・動画を撮影

STEP3：写真・リール動画をフィードに投稿

STEP4：投稿に @botejyu_official をタグ付け

STEP5：ハッシュタグ #ぼてぢゅうコラボ #ウィンブレ を付ける

賞品：3,000円分のぼてぢゅう食事券+フード・ドリンク購入特典カード（描き下ろしイラスト）8枚1セット

当選者：抽選で2名様

応募期間：2026年5月14日（木）～6月14日（日）

※ @botejyu_official に酷似した偽アカウントからの当選を装ったDMにご注意ください。

※ご応募は日本国内にお住まいの方で、かつ賞品のお届けが日本国内の方に限らせていただきます。





【②いいね＆コメントキャンペーン】

応募方法

1 @botejyu_official をフォロー

2 本投稿にいいね

3 好きなWIND BREAKERのキャラクターをコメント

賞品：1,000円分のぼてぢゅう食事券+グッズ購入特典カード（ミニキャラ）8枚1セット

当選者：抽選で2名様

応募期間：2026年5月14日（木）～6月14日（日）

※ @botejyu_official に酷似した偽アカウントからの当選を装ったDMにご注意ください。

※ご応募は日本国内にお住まいの方で、かつ賞品のお届けが日本国内の方に限らせていただきます。

■公式SNS

X：https://x.com/BOTEJYU_GroupJP

Facebook：https://www.facebook.com/botejyu.japan

Instagram：https://www.instagram.com/botejyu_official

LINE：https://page.line.me/123kwzeh

©にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project



■BOTEJYU Groupについて

～未来に続く、日本料理を。～

TASTE OF PASSION

1946年にお好み焼専門店として誕生し、世界で172(2026年5月現在)を展開する「BOTEJYU Group」は、創業以来80年、多くのお客様に支持されてまいりました。

当社発祥のモダン焼やマヨネーズのトッピングは、日本が誇る“粉もの文化”として定着しました。現在はお好み焼などの鉄板焼にとどまることなく、うどん、ラーメン、丼ぶりといった日本食やご当地グルメを国内外に発信しています。これからも地域の想いと歴史を大切にし、日本の食文化を世界中の人々に伝えるべく活動を続けてまいります。

業務 ： お好み焼専門店『ぼてぢゅう®』をはじめとする飲食店運営に関わる業務

本社所在地 ： 大阪府大阪市西成区岸里東2丁目1番11号

BOTEJYU Groupビル 2F / 3F

代表者 ： 代表取締役社長 栗田 英人

公式ホームページ： https://botejyu.co.jp/