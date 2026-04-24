世界の鍛造機市場：2032年に4.0%成長率、市場規模は12870百万米ドルに達する見込み
鍛造機とは
鍛造（Forging）は金属を加熱または常温下で加工し、力を加えて所望形状に変形させる工程である。熱間鍛造は主流であり、材料の延性を活かして内部欠陥を減少させる。一方、冷間鍛造は寸法精度が高く、小型部品や精密部品に適している。
特にプレス鍛造（Press Forging）は、落下ハンマー鍛造と比較して、連続的かつ緩徐な圧力を加えるため、ワーク全体を均一に変形させることが可能である。金型とワークの接触時間は数秒単位で制御され、ひずみ速度（strain rate）の精密管理によって部品の圧縮ひずみを正確に設定できる。この特徴は、自動車シャシー部品や航空機構造部材のような高強度部品製造で特に重要である。
鍛造機は自動車部品、ハードウェアツール、一般機械、家電製造など幅広い産業で必須の装置であり、その市場動向は製造業の高度化と密接に連動している。本稿では、鍛造機、プレス鍛造、機械式・油圧式装置、金属成形精度、産業用途をキーワードに、市場構造・競争環境・技術的課題を分析する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347890/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347890/images/bodyimage2】
図. 鍛造機の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「鍛造機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、鍛造機の世界市場は、2025年に9820百万米ドルと推定され、2026年には10170百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.0%で推移し、2032年には12870百万米ドルに拡大すると見込まれています。
鍛造機の市場競争と主要プレイヤー
世界の鍛造プレス市場における主要メーカーには、Schuler、Komatsu、Aida、JIER、Yangli Groupなどが存在し、上位5社で市場シェアの約30％を占める。2026年以降、米国関税政策の変動や各国の貿易対応戦略がサプライチェーンと地域競争に影響を及ぼす可能性があり、特に輸入依存度の高いハイエンド鍛造機市場では価格変動のリスクが懸念される。
近6か月の業界動向では、中国の鍛造機メーカーが国内需要の高まりにより生産能力を拡張し、海外輸出も活発化している。欧州メーカーは高精度・省エネルギー型プレス鍛造機に注力し、北米市場への輸出拡大を図っている。具体的なユーザー事例として、日本の自動車部品メーカーでは、機械式プレス鍛造機を導入することで、部品強度を15％向上させつつ、エネルギー消費を従来比で12％削減している。
製品別・用途別市場動向
製品別では、機械式（Mechanical）が最大セグメントで約75％のシェアを占め、油圧式（Hydraulic）は高負荷・大型部品向けに採用される。用途別では自動車向けが市場を牽引し、次いでハードウェアツール、一般機械、家電向け需要が続く。
プレス鍛造技術の精密制御と生産効率向上は、自動車産業における軽量化部品やEV用構造部材の製造に直結しており、市場成長の主因となっている。
地域別市場シェア
地域別では、中国が最大市場で約60％のシェアを占め、日本と韓国が合計で約15％を占める。アジア太平洋地域は製造業集積と輸出主導型経済のため、鍛造機需要が最も高い。
一方、北米および欧州では自動車業界の高度化と環境規制により、省エネルギー型・高精度型鍛造機の需要が増加している。ラテンアメリカ、中東・アフリカでは、インフラ整備と軽工業の発展が中小型鍛造機市場を押し上げている。
鍛造（Forging）は金属を加熱または常温下で加工し、力を加えて所望形状に変形させる工程である。熱間鍛造は主流であり、材料の延性を活かして内部欠陥を減少させる。一方、冷間鍛造は寸法精度が高く、小型部品や精密部品に適している。
特にプレス鍛造（Press Forging）は、落下ハンマー鍛造と比較して、連続的かつ緩徐な圧力を加えるため、ワーク全体を均一に変形させることが可能である。金型とワークの接触時間は数秒単位で制御され、ひずみ速度（strain rate）の精密管理によって部品の圧縮ひずみを正確に設定できる。この特徴は、自動車シャシー部品や航空機構造部材のような高強度部品製造で特に重要である。
鍛造機は自動車部品、ハードウェアツール、一般機械、家電製造など幅広い産業で必須の装置であり、その市場動向は製造業の高度化と密接に連動している。本稿では、鍛造機、プレス鍛造、機械式・油圧式装置、金属成形精度、産業用途をキーワードに、市場構造・競争環境・技術的課題を分析する。
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図. 鍛造機の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「鍛造機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、鍛造機の世界市場は、2025年に9820百万米ドルと推定され、2026年には10170百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.0%で推移し、2032年には12870百万米ドルに拡大すると見込まれています。
鍛造機の市場競争と主要プレイヤー
世界の鍛造プレス市場における主要メーカーには、Schuler、Komatsu、Aida、JIER、Yangli Groupなどが存在し、上位5社で市場シェアの約30％を占める。2026年以降、米国関税政策の変動や各国の貿易対応戦略がサプライチェーンと地域競争に影響を及ぼす可能性があり、特に輸入依存度の高いハイエンド鍛造機市場では価格変動のリスクが懸念される。
近6か月の業界動向では、中国の鍛造機メーカーが国内需要の高まりにより生産能力を拡張し、海外輸出も活発化している。欧州メーカーは高精度・省エネルギー型プレス鍛造機に注力し、北米市場への輸出拡大を図っている。具体的なユーザー事例として、日本の自動車部品メーカーでは、機械式プレス鍛造機を導入することで、部品強度を15％向上させつつ、エネルギー消費を従来比で12％削減している。
製品別・用途別市場動向
製品別では、機械式（Mechanical）が最大セグメントで約75％のシェアを占め、油圧式（Hydraulic）は高負荷・大型部品向けに採用される。用途別では自動車向けが市場を牽引し、次いでハードウェアツール、一般機械、家電向け需要が続く。
プレス鍛造技術の精密制御と生産効率向上は、自動車産業における軽量化部品やEV用構造部材の製造に直結しており、市場成長の主因となっている。
地域別市場シェア
地域別では、中国が最大市場で約60％のシェアを占め、日本と韓国が合計で約15％を占める。アジア太平洋地域は製造業集積と輸出主導型経済のため、鍛造機需要が最も高い。
一方、北米および欧州では自動車業界の高度化と環境規制により、省エネルギー型・高精度型鍛造機の需要が増加している。ラテンアメリカ、中東・アフリカでは、インフラ整備と軽工業の発展が中小型鍛造機市場を押し上げている。