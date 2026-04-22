大丸東京店9階 複合型体験ストア「明日見世」　4月29日（水・祝）より新ターム開始　テーマは「Wishes & Thanks ～願いと感謝～」

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店が運営する複合型体験ストア「明日見世（あすみせ）」（大丸東京店9階）では、約3カ月ごとにテーマを設け、展示やブランドラインアップを入れ替えながら、新しい出会いや体験を発信しています。2024年9月に9階へ移設・拡大オープンし、今回でVol.8を迎えます。

2026年4月29日（水・祝）から7月21日（火）までの期間は、「Wishes & Thanks ～願いと感謝～」をテーマに開催。こどもの日や七夕など、“幸せを願う”行事が続くこの季節に合わせ、日々の暮らしをより快適に充実させたいという願いを叶えてくれるアイテムや、感謝の気持ちを伝えるギフトに最適な商品を、新規15ブランドを含む全24ブランドで展開します。また会期中は、4名のクリエイターによるインスタレーション展示や、併設するカフェ「PostCoffee KIOSK」ではゴールデンウィーク特別企画も実施いたします。

公式サイトURL：https://dmdepart.jp/asumise/(https://dmdepart.jp/asumise/)

◆Vol.8テーマ：「Wishes & Thanks ～願いと感謝～」

実施期間：2026年4月29日（水・祝）～7月21日（火）

この時期は、母の日や父の日といった感謝を伝えるイベントに加え、こどもの日や七夕など、幸せを願う行事が続きます。そこで今回は「Wishes & Thanks ～願いと感謝～」をテーマに、日々の暮らしをより快適にしたい、充実させたいという願いを叶えてくれるアイテムや、大切な人へ感謝を伝えるギフトにぴったりのものをラインアップしました。

◆出品ブランド（一部抜粋）

＜サンバリア100＞株式会社サンバリア100｜ファッション雑貨

https://uv100.jp/

サンバリア100は、遮光日傘を開発している専門ブランドです。独自に開発した4層構造の生地により、紫外線・赤外線・可視光線をカット。日陰のような涼しさと、まぶしさを抑えた快適さを長く保ちます。日光から肌を守りたいという想いに寄り添い、機能性にこだわった商品の開発・生産を続けています。明日見世では日傘をはじめ、帽子やアウター、グッズなどのオリジナル商品も幅広く展開。生地見本も用意し、素材感や色味を確かめながら、自分に合った一本と出会える体験を提案します。

＜Earth hacks＞Earth hacks株式会社｜ライフスタイル

https://co.earth-hacks.jp

Earth hacksは、博報堂と三井物産の共同プロジェクトです。CO2排出量を従来の製品と比較し、その削減率（％）を表示するユニークなアプローチで、商品やサービスの環境価値を新たな選択基準として可視化した「デカボスコア」を通じて、企業主体ではなく、生活者が楽しみながら脱炭素に貢献できる仕組みを提供しています。店頭では、デカボスコアを導入したさまざまな商品を展示し、実際に手に取っていただくことで、脱炭素への理解を深めていただける機会を提供します。

＜habits＞株式会社バレット｜ライフスタイル

https://hb-habits.com/

「習慣から“美と健康”をつくる」をコンセプトに、日々の暮らしを通して身体を根本から整えるプロダクトを提案するブランドです。流行に左右されることなく、身体が本当に求める「本質」を追求し、長く使い続けられる確かな品質にこだわっています。無理なく続けられる習慣を通じて、美しさと健やかさを育む新しいライフスタイルを提案します。身体の専門家からも推奨される高機能サンダル「ビーメイクサンダル」を中心に展開。自宅でも外出先でも気軽に取り入れられ、ながらエクササイズやフットケアが叶うアイテムを店頭でお試しいただけます。

＜DERMED、IROIKU＞ 三省製薬株式会社 ２ブランド｜化粧品

https://www.sansho-pharma.com/about/brand/

130年以上にわたり「よりよい成分、よりよい化粧品」を追求してきた三省製薬が展開するスキンケアブランド「DERMED（デルメッド）」と、健やかな素肌印象を叶えるシンプルスキンケアブランド「IROIKU（イロイク）」がVol.8に引き続き出品します。今回DERMEDからは、「洗う」ことに着目した新商品として、泡洗顔とウォッシングフォームの2種を発売。5月から7月にかけては、紫外線量の急激な増加に加え、気温や湿度の上昇、環境変化によるストレスが重なり、肌が揺らぎやすい時期とされています。こうした季節ならではの肌環境に向き合うスキンケアを、明日見世の場でご体験いただけます。

◆インスタレーション情報

明日見世Vol.8のテーマ「Wishes & Thanks」にあわせて、4名のクリエイターに作品を制作していただきました。「Wishes＝こうあってほしいと願う未来」、「Thanks＝今をかたちづくる過去への感謝」をそれぞれの視点で表現しています。私たちは普段、何に感謝し、何を願っているのか？日々何気なく考えていることに改めて意識を向けてみることは、自分自身の「今」を再認識する良いきっかけになるはずです。本展示や季節のイベントを通じて、願うこと、感謝することに目を向ける時間を、ぜひお楽しみください。

また、本インスタレーションと連動したプレゼントキャンペーンの実施も予定しています。

詳細は後日、公式サイトおよびInstagramにてお知らせいたします。

＜企画にご協力いただいたクリエイター＞

moka（イラストレーター）、成田夏紀/Hatch（イラストレーター）

Nobuko Baba（写真家）、間峠武蔵（写真家）

◆PostCoffee KIOSKゴールデンウィーク特別企画

明日見世に併設する、世界各地の銘店ロースターによるスペシャルティコーヒーを日替わりで楽しめる新感覚のコーヒースタンド「PostCoffee KIOSK」では、ゴールデンウィークに合わせた特別企画を実施いたします。

・お買い上げキャンペーン【4月29日（水・祝）～無くなり次第終了】

期間中、PostCoffee KIOSKにてお買い上げいただいた方を対象に、イラストレーター・成田夏紀/Hatchさんがデザインした「オリジナルステッカー6種」をランダムで1枚プレゼントいたします。（先着1,200名様）

ショッピングの合間やご旅行の途中など、さまざまな日常シーンの中で多くのお客様にお立ち寄りいただいているPostCoffee KIOSK。今回のステッカーには、そんな何気なくも特別な時間をイラストでやさしく表現しました。ステッカーとともに、東京で過ごした大切な思い出を振り返りながら、PostCoffee KIOSKでのひとときをぜひお楽しみください。

・ドリップバッグ特設販売【4月29日（水・祝）～5月12日（火）】

PostCoffee KIOSKで人気の「ドリップバッグ」を、明日見世内の特設スペースにて販売いたします。

マグカップにセットしてお湯を注ぐだけで、手軽に本格的なコーヒーをお楽しみいただける

アイテムです。今回は通常よりもドリップバッグの種類を豊富に取り揃え、日本各地や世界のロースタリーによる多彩なラインアップをご用意しています。東京にいながら各地のコーヒーショップとの出会いをお楽しみいただけるほか、東京のお土産や母の日のギフトにもおすすめです。

※本リリースに掲載している画像は、すべてイメージです。

※物販がないブランドも一部ございます。

◆明日見世-asumise-について

「買う」から「出会う」へ大丸松坂屋百貨店の複合型体験ストア

明日見世は、商品のお試しに加え、カフェ、イベント、お買い物が楽しめる、複合型体験ストアです。

約3カ月に1回ラインアップを入れ替え、300以上のブランドから厳選した、人・地域・自然の未来をつくるアイテムを提案します。

アーティストによるインスタレーションや、期間限定で入れ替わるカフェのコーヒーもお楽しみください。

【店舗情報】

住所：〒100-6701東京都千代田区丸の内1-9-1大丸東京店9階

店名：明日見世（あすみせ）

営業時間：10:00～20:00（休業日は施設に準ずる）

公式サイト：https://dmdepart.jp/asumise/

公式Instagram：@asumise_official