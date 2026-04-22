Brave group、シリーズEラウンドで80億円超を調達

株式会社Brave group

株式会社Brave group（本社：東京都港区、代表取締役：野口 圭登、読み：ブレイブグループ、以下「Brave group」）は、15社からの第三者割当増資および3社からの融資によってシリーズEを実施いたしました。

これにより、シリーズEのラウンド総額は約80億円、2017年10月創業時からの累計調達額は約140億円となります。

背景・目的

近年、アニメやマンガ、ゲームをはじめとする日本のエンターテインメントIPは世界中で熱狂的な支持を集めており、VTuber市場もまた、国境を超えた急成長を遂げています。

【主な資金使途】

- グローバル展開の加速： 海外市場におけるIPローカライズ体制の強化およびマーケティング投資- IP事業の多角化： 既存IP価値の新しい事業展開を推進していくための投資- テクノロジーへの投資： 配信システムおよびXR技術の研究開発含むスタジオ設備の強化- 戦略的M&A・アライアンス： 国内外の有力IPおよびIP周辺領域におけるパートナー企業との連携強化

資金調達 企業一覧

REALITY株式会社 / 株式会社海外需要開拓支援機構 / 株式会社みずほ銀行 / 株式会社サードウェーブ / 東京理科大学イノベーション・キャピタル株式会社 / 株式会社スプリックス / Kakao Investment / NHN JAPAN / ＳＭＢＣ日興証券株式会社 / 株式会社ウイング・キャピタル・パートナーズ / 株式会社静岡銀行 / 三井住友信託銀行株式会社 (*1) / 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 / キリンホールディングス株式会社 (*2) / 株式会社ニッポン放送 / 株式会社北國銀行 / IMM Investment / BSPアセットマネジメント株式会社

(*1出資はSuMi TRUSTイノベーション2号ファンド（三井住友トラスト・インベストメントのコーポレートベンチャーキャピタルファンド)

(*2出資はKIRIN HEALTH INNOVATION FUND（グローバル・ブレインが運用するキリンホールディングスのコーポレートベンチャーキャピタルファンド）

代表コメント

グリーホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長 最高経営責任者 田中 良和

グリーグループは、Brave groupの創業当初からその歩みを見守ってきました。野口代表のゼロから事業を立ち上げ、成功へと導く経営者としての実行力も、同社の事業推進力についても素晴らしいと感じています。

今回、グループのREALITY株式会社を通じて追加出資を行い、筆頭株主となることで、その成長を強力にバックアップし、連携を一層強化する体制を整えました。グリーグループとしても、日本発のコンテンツが世界を席巻する未来に向け、全力で伴走してまいります。

株式会社海外需要開拓支援機構 代表取締役社長 CEO 兼 COO 川崎 憲一

Brave groupは、VTuberグループの運営を軸にイベントやグッズ販売などを含めた多様な事業を展開しており、海外にも積極的に進出しています。同社の取り組みが、日本のエンタメ・コンテンツ産業の海外での認知度向上と需要拡大につながる点を高く評価し、今回の出資に至りました。

当機構がこれまで培ってきた国内外のパートナー企業とのネットワークや知見を活かすことで、Brave groupの事業成長を後押しするとともに、日本のエンタメ・コンテンツ産業の更なる成長につながる取り組みを推進していきたいと考えています。

Brave groupとの協働を通じ、日本の魅力をより広く世界へ発信していけることを楽しみにしています。

株式会社みずほ銀行 青山法人部 部長 内田 栄喜

Brave group社は、「ぶいすぽっ！」をはじめとして多くの人気VTuberを擁する次世代エンタメ複合企業です。同社は自社独自のIP創出と並行して、M＆Aや業務提携を通じて非連続に成長するロールアップモデルを展開されています。また、IPマネジメントのみならず、3DCGアニメーション制作やグッズ販売プラットフォームを内製化し、マルチメディアミックスでのコンテンツ展開を行い、海外展開も積極的に推進されております。

当行はこの度、Brave group社のさらなるIP創出やグローバル展開を支援するため、融資枠の設定およびM＆Aファイナンスの実行をさせていただきました。本融資がBrave group社の更なる飛躍の一助になると期待しております。

今後も全世界を魅了するBrave group社をみずほグループ一丸となって応援して参ります。

株式会社Brave group 代表取締役 野口 圭登

今回、国内外の有力な投資家・金融機関の皆様にご参画いただけたことを大変光栄に思います。

私たちは創業以来、『エンターテインメントで世界を変える』という一心で走り続けてきました。シリーズEにおける80億円超の調達、そして累計140億円という数字は、私たちの掲げる『世界に、日本の冒険心を』という挑戦に対する、投資家の皆様からの力強い信頼の証であると受け止めています。

日本のエンターテインメント・IPには、世界を熱狂させるポテンシャルがあります。

今回ご出資いただいたパートナーの皆様と連携し、経営基盤の強化、そして国境を超えたIP展開をより一層加速させ、日本を代表するグローバル企業を目指して邁進してまいります。

株式会社Brave groupについて

Brave groupは『世界に、日本の冒険心を』というパーパスを掲げ、『80億の、心をうちぬけ』というミッションのもと、VTuber事業を中心に展開するIP Production領域をはじめ、周辺のIP PlatformやIP Solution領域を通じて、自社IPのみならず他社IPと連携して国内外にIPを多角的に展開しています。当社は、国内外におけるIP創出のみならず、ファンとクリエイターをつなぐ新しい事業展開をIPとテクノロジーの融合によって、世界80億人の心を動かす次世代のエンターテインメントを創出しております。



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=R3ehfNaG6G4 ]

Brave global capital

Brave global capital（略称：BGC）は、Brave groupが推進する投資プロジェクトの総称で、グローバルでIPの可能性と収益性を最大化させるエコシステムの構築を目指し、経営統合や資本業務提携などを推進しています。投資先に対してはContents、Global、Finance、Tech領域を中心に支援しています。

URL：https://bravegroup.co.jp/bgc/

Brave Marketing

Z世代・α世代をはじめ、世界中のターゲット層に対して、直接的なリーチとコミュニケーションを実現するマーケティング・ソリューションです。Brave Marketingは、VTuber、Roblox、XR、メタバースなどのIPとテクノロジーを独自のフレームワーク「PLAY Model(TM)」と掛け合わせ、ブランドに対して熱量の高いファンコミュニティを形成・成長させる仕組みを提供します。

企業やブランドのマーケティング戦略に組み込むことで、一過性のキャンペーン効果ではなく、長期的・持続的なブランド価値の向上と顧客基盤の拡大に貢献します。

URL：https://marketing.bravegroup.co.jp/

採用情報

Brave groupの従業員数は2026年4月1日時点で432名、グループ会社数は16社となりました。

さらなる事業拡大を見据え、特に下記ポジションにおいて当社の今後の成長を共に牽引してくれる人材の募集を強化しております。

- 『次世代経営幹部』- 『海外事業推進』- 『投資先支援』- 『新規事業創出』

その他の募集中の職種は、下記の求人一覧ページからご確認ください。

URL：https://recruit.bravegroup.co.jp/recruit-information/

会社概要

株式会社Brave group

- 設立：2017年10月11日- 資本金：67.1億円（資本剰余金含む）- 代表者名：代表取締役 野口 圭登- 所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階- 事業内容：IP Production / IP Platform / IP Solution- 公式サイト：https://bravegroup.co.jp/- 採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/- 公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/- 公式X：https://twitter.com/bravegroup_vt/- グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company