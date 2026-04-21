女性社員の自律的なキャリア形成を支援する「女性社員向け キャリアデザイン研修 半日編」を提供開始：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、女性社員がライフイベントと仕事を両立し、自律的にキャリアを築くための「女性社員向け キャリアデザイン研修 半日編(https://www.recurrent.jp/listings/career-career-femalehalf)」をリリースいたします。本研修は、自身の強みや大切にしたい価値観を整理し、将来のビジョンを明確にすることを目的としています。

将来への不安を解消し、組織内での役割を理解した上で、主体的にキャリアを切り拓くマインドとスキルの習得を支援します。

女性社員向け キャリアデザイン研修 半日編【未来を考える】 - 社員研修のリスキル

キャリア形成における社会的課題と企業のニーズ

現代の社会環境は急速に変化しており、人生100年時代を見据えた自律的なキャリア形成が求められています。特に女性社員は、結婚や出産、育児、介護といった多様なライフイベントに直面する機会が多く、仕事との両立に不安を感じるケースが少なくありません。

企業においても、女性社員が自身の将来を主体的に描き、長期的に活躍し続けるための支援が重要な課題となっています。こうした背景から、個人の価値観と組織の役割を統合し、具体的なアクションプランを作成する機会が必要とされています。

女性社員向け キャリアデザイン研修 半日編の詳細

研修タイトル

女性社員向け キャリアデザイン研修 半日編(https://www.recurrent.jp/listings/career-career-femalehalf)

受講対象

入社後数年が経過している女性社員（若手、中堅、管理職など）

身に付くスキルや目的

本研修は、ライフイベントを踏まえた自己理解を深め、組織での役割と自身の理想を統合した将来設計を行うことを目的としています。受講者は以下の内容を実装します。

- ライフイベントと仕事を両立するための自律的なマインドを養成- 自身の強みや価値観を整理し、仕事における譲れない軸を確立- 将来のビジョンから逆算し、今取り組むべき目標を明確化本研修の特徴

本研修には、以下の3つの特徴があります。

- ライフイベントと仕事を両立するためのマインドを醸成社会環境の変化を理解し、私生活の変化を前提としたキャリアオーナーシップの重要性を体系的に習得します。- 自身の価値観を整理し、仕事における譲れない軸を確立スキルの棚卸しや価値観の言語化を通じて、どのような状況下でも迷わずに歩み続けるための指針を策定します。- 今取り組むべき目標を明確化描いたキャリアデザインを実現可能なステップに分解し、明日からの具体的な行動へと落とし込みます。

女性社員向け キャリアデザイン研修 半日編【未来を考える】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムの抜粋

研修は3時間を想定しており、以下の内容を扱います。

株式会社リスキルについて

- キャリアを取り巻く環境理解：女性のキャリア環境と自律的キャリア形成の必要性を理解する- ライフイベント：結婚、出産、育児、介護とキャリアの統合的な考え方の提示- 自己理解と軸の明確化：強みとスキルの棚卸し、価値観の言語化ワーク- キャリアデザインの描き方：自身の役割の把握と、キャリアデザインシートの作成

株式会社リスキルは「もっと研修を」をコンセプトに、ビジネス研修が料金一律の明瞭な価格設定でサービスを提供しています。キャリアデザイン研修(https://www.recurrent.jp/categories/career-career)をはじめ、多様なニーズに応える研修を全国およびオンラインで実施しています。

豊富な経験を持つ講師陣による実践的な内容と、教材手配などの事務作業をフルサポートする体制により、企業の教育担当者の負担を軽減しながら質の高い人材育成を強化します。

※本プレスリリースの内容は、2026年04月時点のものです。