株式会社クラブコスメチックス(本社・大阪市 代表取締役：中山ユカリ)は、 DAISY DOLL by MARY QUANTより、うるつやリップ「デイジードール リップ スティーラー」の追加カラー2色を2026年6月15日に発売いたします。 ちゅるんととろける質感とぷるぷるのツヤ感で話題沸騰中の「デイジードール リップ スティーラー」は、2024年9月に発売以来、SNSでも大きな注目を集め、人気美容誌「LDK the Beauty」でも複数カラーが受賞、昨年はベストコスメを受賞※1するなど、多くの方にご好評いただいております。 この度加わるのは、あざとさ全開で透明感あふれるピュアピンク系の「09 ときめきを映すピンクオパール」と、ツヤ感際立つ大人なヌーディーブラウン系の「10 秘めた思いのチョコレートダイヤ」の2色。 唇にのせた瞬間なめらかにとろける塗り心地と、光沢感あふれるツヤ感、発色をキープするデイジードール リップ スティーラーで、その日の気分やシーンに合わせて、トレンド感あふれるカラーをお楽しみください。 流通形態は全国のロフト、ドン・キホーテ、バラエティショップ、Amazon、Qoo10等です。

レディに着こなす宝石ドレスリップ

DAISY DOLL LIP STEALER

https://daisydoll.jp/ https://www.instagram.com/daisydoll.jp/

デイジードール リップ スティーラー 〈全2色〉 価格： 1,980円（税込）

09 ときめきを映すピンクオパール

あざとさ全開の透明感あふれるピュアピンク 誰にでも似合うときめきニュアンスカラー

10 秘めた思いのチョコレートダイヤ

ツヤ感際立つ大人なヌーディーブラウン 秘めた色気があふれ出す魅惑のダークカラー

＜商品特長＞

①ぷるぷるのツヤと発色がずっと続く

・軽やかなテクスチャーでやさしく包み込み、どの角度からでもツヤと透け感のある唇を彩ります。 ・植物由来のメルティングオイル※2が唇の温度でとろけだし、ちゅるんと立体的なツヤを演出します。 ・ティント処方でツヤと発色を長時間キープし、つけたての美しさを持続します。

②美容保湿成分配合で唇ケア

・たっぷりの美容保湿成分がうるおいをチャージし、乾燥しがちな唇を長時間保湿します。 ・気になる縦ジワなどを自然にカバーし、誰もが憧れるうるおいたっぷりの唇に仕上げます。

➂デリケートな唇にうれしいフリー処方

・敏感な唇にも配慮したこだわりのフリー処方です。

※1 『LDK the Beauty』(株式会社普遊舎)受賞/デイジードール リップ スティーラー 02：2025年上半期ベストコスメ 落ちないリップ部門で1位、ベストバイW受賞、03：2025年3月号 深みカラーリップ部門でA評価、04：2025年4月号 ベージュリップ部門でA評価、06：2025年3月号 深みカラーリップ部門で1位、ベストバイW受賞、07：2026年1月号 くすみピンクリップ部門でベストコスメ2025受賞 ※2：ダイマージリノール酸（フィトステリル／イソステアリル／セチル／ステアリル／ベヘニル）（エモリエント成分） ※3：保湿成分 ※4：トコフェロール（整肌成分）

＜開発者の声＞

2色ともパーソナルカラーを問わず使いやすく、抜け感のある仕上がりを叶えるカラーです。 09カラー：ピュアであざと可愛い仕上がりを意識しながら、肌トーンを選ばずに使いこなせる、明るめで透明感あふれるピンクカラーにこだわりました。絶妙なニュアンスで鏡に映る自分に思わずときめく瞬間を楽しんでいただきたいと願いを込めたカラーです。 10カラー：一見重めに見えるカラーですが、唇にのせると絶妙になじみ、ヌーディーな抜け感とツヤをまとった大人メイクを引き立てるブラウンカラーにこだわりました。心に秘めた思いが色気をまとってあふれだす、そんな瞬間を叶えられるよう願いを込めたカラーです。

＜カラー展開（全10色）＞

＜DAISY DOLL by MARY QUANTについて＞

DAISY DOLL by MARY QUANTは、ロンドン発のコスメファッションブランド MARY QUANTが日本上陸50周年を迎えたことを機に、さらに多くの人に自分らしくいきいきと輝いてほしいという願いを込め、新たな解釈で立ち上げられたブランドです。 MARY QUANTの「自由に 自分らしく」というスピリットを受け継ぎ、遊び心にあふれたアイテム (パーツ )を提供することで、お客様自身が自分に合った好きなアイテムを組み合わせて楽しんでもらいたいと考えています。

◆ブランド公式 ブランドサイト：https://daisydoll.jp Instagram：https://www.instagram.com/daisydoll.jp X：https://x.com/daisydolljp ◆会社概要 〇会社名：株式会社クラブコスメチックス 〇本社所在地：大阪市西区西本町2-6-11 〇代表者：代表取締役社長 中山 ユカリ 〇会社HP：https://www.clubcosmetics.co.jp ◆お客様からのお問合せ先 株式会社クラブコスメチックス フリーダイヤル：0120-16-0077